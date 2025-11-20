সৃষ্টিৰ সপোন: মাজুলীৰ মুখাশিল্পক বিশ্বমুখী কৰাৰ প্ৰয়াস সুস্মিতাৰ
অসমৰ সোণসেৰীয়া শিল্পসমূহৰ অন্যতম হৈছে মুখাশিল্প ৷ 'সৃষ্টিৰ সপোন'ৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীয়ে বিশ্বমুখী যাত্রাৰ প্ৰথমটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
লখিমপুৰ: বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয় ৷ মুখাশিল্পই মাজুলীক কৰি তুলিছে অনন্য । সাধাৰণতে পুৰুষসকলক এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হোৱা দেখা যায় যদিও লখিমপুৰত এগৰাকী মহিলা মুখাশিল্পৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত ব্ৰতী হৈ পৰিছে ।
লখিমপুৰৰ সমীপৰ গড়েহগা অঞ্চলৰ অভিজিৎ ভূঞাৰ পত্নী সুস্মিতা বৰাই মুখাশিল্পৰ বিশ্বমুখী যাত্রাৰ প্ৰয়াসত ব্ৰতী হৈছে । ‘‘সৃষ্টিৰ সপোন’’ নাম দি তেওঁ মুখাশিল্পক বিশ্বজনীন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ সৰুৰে পৰা এগৰাকী চিত্রশিল্পী হিচাপে পৰিচিত সুস্মিতা পৰৱৰ্তী সময়ত মুখাশিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে ।
মাজুলীৰ মুখাশিল্পৰ বাবে প্ৰখ্যাত চামগুৰি সত্ৰৰ এটা শৈল্পিক পৰিবেশত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল সুস্মিতা বৰা । পাছত তেওঁ লখিমপুৰৰ বোৱাৰী হয় । পিছে সাংসাৰিক বান্ধোনত আবদ্ধ হ’লেও তেওঁ মুখাশিল্পৰ মোহ এৰিব নোৱাৰিলে । সেয়ে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে মুখাশিল্পৰ নিৰ্মাণ ।
সৃষ্টিৰ সপোনৰ পৰিকল্পনা ব্যক্ত কৰি সুস্মিতাই কয়, ‘‘মই সৰুৰে পৰা চিত্র অংকন কৰিছিলো । ৰঙৰ জগতখনে মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল । মোৰ জন্ম হৈছিল চামগুৰি সত্ৰৰ এটা শৈল্পিক পৰিবেশত । ডাঙৰ-দীঘল হৈছিলো তেনে পৰিবেশত । মোৰ চিত্রশিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহ দেখা পাই চামগুৰি সত্ৰৰ পদ্মশ্রী হেমচন্দ্র গোস্বামীয়ে মুখাশিল্পৰ সৈতে জড়িত কৰালে । হাতে-কামে শিকালে তেওঁ । পাছত লখিমপুৰলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পাছতো মুখাশিল্পৰ মোহটো এৰিব নোৱাৰিলো । পণ ল’লো মুখাশিল্পক মই বিশ্বমুখী কৰিম । মোৰ এই সিদ্ধান্তত সহযোগ কৰিলে মোৰ স্বামীয়ে । সৃষ্টিৰ সপোন নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বেনাৰত মই এখনৰ পাছত এখনকৈ মুখা নিৰ্মাণ কৰি গৈছো । প্ৰদৰ্শনী কৰিছো বিভিন্ন স্থানত । মুখাশিল্পৰ সমানে চিত্র অংকনো কৰি গৈছো । বিশেষকৈ বটলত অঁকা বিখ্যাত লোকৰ ছবিসমূহে প্ৰচুৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে । মই কেৱল নিজেই কামখিনি কৰা নাই । এই শিল্পৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈও প্ৰয়াস কৰিছো । কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি নৱপ্ৰজন্মক মুখাশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছো ।’’
ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা ব্যক্ত কৰি সুস্মিতাই কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ মোৰ এই আৰ্ট গেলাৰীটোৰ পৰিসৰ বিশাল কৰিম । মোৰ নিজা সৃষ্টিৰাজিৰ উপৰিও বহু বিখ্যাত শিল্পসাধকৰ সৃষ্টিৰাজি থাকিব গেলেৰীটোত । এই গেলেৰীটো যাতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু হয়, তেনেধৰণে গঢ় দিম । মুখাশিল্পক এনেদৰে বিশ্বমুখী যাত্রাৰ প্ৰয়াস কৰিম ।’’
