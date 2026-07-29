শিৱসাগৰত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ, সকলো ব্যৱস্থা সুকলমে কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীৰ

শিৱসাগৰত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ, সকলো ব্যৱস্থা সুকলমে কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীৰ
বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST
শিৱসাগৰ: উজনিত বান পৰিস্থিতি কিছু শাম কাটিছে যদিও বিভীষিকা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ৷ বহুতেই ওখ ঠাইৰ পৰা নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি গৈ সৰ্বস্ব হেৰুৱাই চকুলো টুকিবলগীয়া হৈছে ৷ বহু বন্যাৰ্তৰ ঘৰ-বাৰী বলিয়া বানত নিঃশেষ হ’ল ৷ ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই বানাক্ৰান্তসকলক সহায়ৰ বাবে কেবাটাও ঘোষণা কৰিছে ৷
ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । শিৱসাগৰ নগৰৰ কেপিএম হ'লত এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অৱগত কৰে । অসম চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত আগবঢ়োৱা সহায় সহযোগিতা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰে ।
তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে যে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আক্ৰান্ত পৰিয়াললৈ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে । জিলাখনত বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত এক লাখ পৰিয়ালক পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ এককালীন সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব । এই সহায়ৰ বাবে ইতিমধ্যে জৰীপৰ কাম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷
মন্ত্ৰী বড়াই কয় যে এই জৰীপৰ কাম ২৯ আৰু ৩০ জুলাই তাৰিখে একাংশ নিয়োজিত কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰাৰ পাছত ৩১ জুলাই তাৰিখে সংশ্লিষ্ট জিলাৰ আয়ুক্তৰ হাতত এই তথ্য প্ৰদান কৰিব । সেইদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক সমলৰ ক্ষতি নিৰূপণ কৰি বিদ্যায়তনিক সহায় প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
আনহাতে বানৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক আৰু ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও মন্ত্ৰী বড়াই অৱগত কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে বানত প্ৰভাৱিত পশুধনৰ বাবে চৰকাৰে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
আনহাতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান সমস্যা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী কৰা উদ্ধাৰ অভিযান আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদান কৰা সাহায্য সামগ্ৰীৰ খতিয়ানো দাঙি ধৰে । সংবাদমেলৰ পূৰ্বে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে এক আলোচনা সম্পন্ন কৰি দলৰ তৰফৰ পৰা বানাক্ৰান্তসকলক সহায় কৰাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰা বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । মন্ত্ৰী বড়াই লগতে কয় যে চৰকাৰে শিৱসাগৰ জিলাখনক বানৰ কৱলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি পুনৰ সংস্থাপিত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে ৪ হাজাৰ কোটি লাগিবই : দাবী অখিল গগৈৰ