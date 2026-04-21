ন্যায় বঞ্চিত অৰ্ণমাই বৰা: অভিযুক্ত মইনুলক দোষমুক্ত ঘোষণা উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ, তদন্তত আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰুটি

ন্যায় বঞ্চিত অৰ্ণমাই বৰা: অভিযুক্ত মইনুলক দোষমুক্ত ঘোষণা উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ, তদন্তত আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ত্ৰুটি
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অসম চৰকাৰৰ আৱেদন খাৰিজ কৰি অৰ্ণমাই বৰা হত্যাৰ গোচৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় বাহাল ৰাখে ।
Published : April 21, 2026 at 3:53 PM IST
নিউজ ডেস্ক: অৰ্ণমাই বৰা হত্যাকাণ্ডৰ কথা আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে ৷ ২০১৭ চনৰ ৩১ মে’ত হোজাই জিলাৰ যমুনামুখৰ এলাচি দেউৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ৫৮ বছৰীয়া অৰ্ণমাই বৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত ধৰ্ষণ কৰি কপিলী নৈত পেলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই ৷ এই ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ অসমত ৷ আৰক্ষীয়ে অৰ্ণমাই বৰাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু মইনুল হক আৰু ছেলিমুদ্দিন নামৰ দুটাকৈ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
অৰ্ণমাই বৰাৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল ৷ ৰাজনৈতিক বক্তব্যৰো এটা বিষয় হৈ পৰিছিল অৰ্ণমাই বৰা হত্যাকাণ্ড ৷ ২০২১ ৰ নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ভাষণত কৈছিল ‘‘মোৰ মা অৰ্ণমাই বৰাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা দোষীক আমি ৰেহাই নিদিওঁ ৷’’ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত বিচাৰ চলাৰ অন্তত অৰ্ণমাই বৰা হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্তক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে ৷ আদালতে মইনুল হকক ফাঁচিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বিপৰীতে ছেলিমুদ্দিনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
কিন্তু নিম্ন আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় মইনুল আৰু ছেলিমুদ্দিন ৷ ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে উপযুক্ত সাক্ষ্যৰ অভাৱত মইনুল হকক সাক্ষ্য প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ অপৰাধত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ২০১ ধাৰাত ফাঁচিৰ শাস্তি লাঘৱ কৰি তিনি বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ড বিহে । আনহাতে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত ছেলিমুদ্দিনৰ শাস্তিও পাঁচ বছৰলৈ লাঘৱ কৰে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত উল্লেখ কৰা অনুসৰি মইনুল হকে অৰ্ণমাই বৰাক ধৰ্ষণ কৰি ছাতিৰে কোবাই হত্যা কৰিছিল । মইনুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত সেই হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত ছাতিটোও উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । কিন্তু এই ঘটনাৰ একমাত্ৰ সাক্ষী হৈ ৰোৱা নাবালকজনে সেই সময়ত মইনুলক ঘটনাস্থলীত দেখা নোপোৱা বুলি সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে । সেই সাক্ষ্যৰ ভিত্তিতেই শাস্তি ৰেহাই পাইছিল মইনুল হকে । এই ৰায়দানৰ সময়লৈকে মইনুলৰ ৩ বছৰৰ কাৰাবাস সম্পূৰ্ণ হোৱাত তেওঁ নিৰ্বিঘ্নে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় ।
অসম চৰকাৰে অৰ্ণমাই বৰাৰ হত্যাকাৰীক শাস্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও দোষীয়ে আইনৰ সুৰুঙাৰে ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হোৱাত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই অসম চৰকাৰ কাষ চাপে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ । কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে অসম চৰকাৰৰ আবেদন খাৰিজ কৰি অৰ্ণমাই বৰা হত্যাৰ গোচৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰা ৰায় বাহাল ৰাখে ।
অৰ্থাৎ এই গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠে মইনুল হকক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰি অৰ্ণমাই বৰাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ গোচৰত তেওঁ জড়িত থকাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই আৰু তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰো ‘সন্দেহজনক’ বুলি ৰায় প্ৰদান কৰে ৷ তদুপৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ২০১ ধাৰাৰ অধীনত মইনুল হকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰা দোষী সাব্যস্তকৰণৰ ৰায়ো খাৰিজ কৰে ৷
এই গোচৰত পূৰ্বৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত থকা গুৰুতৰ ত্ৰুটিসমূহ আঙুলিয়াই দি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ গোচৰত অভিযুক্ত-প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সন্দেহৰ আৱৰ্তত ৷’’ ১৬ এপ্ৰিলৰ ৰায়ত আদালতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে যে প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিযুক্তই আবেদন নকৰিলেও আদালতে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পূৰ্ণ ন্যায় প্ৰদান কৰাত কোনো বাধা নাই । বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা বিসংগতি সংশোধনৰ বাবে আদালতে নিজৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কয় যে কেৱল আবেদন নকৰাৰ বাবেই আদালতৰ অধিকাৰ খৰ্ব নহয় ।
এই গোচৰত অসম চৰকাৰৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অতিৰিক্ত অধিবক্তা চিন্ময় প্ৰদীপ শৰ্মাই যুক্তি আগবঢ়োৱাৰ বিপৰীতে মইনুল হকৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা পি ভি দীনেশে । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক সমৰ্থন জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিজৰ ৰায়ত ইয়াকো কয় যে পৰিস্থিতিজনিত প্ৰমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰী পক্ষই উপযুক্তভাৱে যুক্তি দাঙি ধৰিব পৰা নাই । তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তথা আঁসোৱাহসমূহে গোচৰটোৰ ভেটি দুৰ্বল কৰি তুলিলে । মইনুল হকক সকলো অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰি তেওঁক শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আদালতে ।
অসমৰ ৰাইজে অৰ্ণমাই বৰাৰ হত্যাৰ গোচৰত দোষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিছিল যদিও কাৰ্যতঃ আইনৰ সুৰুঙাৰে সাৰি আহিবলৈ সক্ষম হ’ল অভিযুক্ত ৷
