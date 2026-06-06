ETV Bharat / state

বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ

নগাঁও পৌৰসভাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ । বেলিফুলৰ মনোমোহা দৃশ্যই আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ।

Sunflowers planted along the streets of Nagaon
বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : এসময়ত আছিল লেতেৰা আৱৰ্জনা আৰু দুৰ্গন্ধময় এক পৰিৱেশ । দুৰ্গন্ধৰ বাবে পদপথেৰে খোজকাঢ়ি গ'লেও সাধাৰণ পথচাৰী মাস্ক পিন্ধি যাবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু নগাঁও চহৰখনক এক নতুন গতি প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই পৌৰসভাৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰা প্ৰচেষ্টাই আজি যথেষ্ঠ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । নগাঁও চহৰখনক স্বচ্ছতাৰ উপৰিও সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপে নগাঁওবাসীৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে । খোদ নগাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ।

প্ৰশাসনৰ এই প্ৰচেষ্টাই সফল ৰূপ পাইছে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত । চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ উদ্দেশ্যে নগাঁও পৌৰসভাই ৰোপণ কৰিছিল বেলিফুলৰ পুলি । চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰোপণ কৰা বেলিফুলৰ পুলিয়ে এতিয়া লৈছে পূৰ্ণাঙ্গ ৰূপ । চহৰৰ বিভিন্ন পদপথত সুন্দৰকৈ ফুলি উঠা বেলিফুলৰ নান্দনিক দৃশ্যই এতিয়া পথচাৰী, স্থানীয় লোক আৰু বিশেষকৈ নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আকৰ্ষিত কৰিছে ।

বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ (ETV Bharat)

নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পদপথৰ কাষত ফুলি থকা বেলিফুলবোৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ফুলি থকা বেলিফুলৰ সুবাস আৰু সজীৱ সেউজীয়া পাতৰ সমাহাৰে পথচাৰীৰ মনত এক সজীৱতা আৰু প্ৰশান্তিৰ অনুভৱ জগাই তুলিছে । যিখন ঠাই এসময়ত আৱৰ্জনা আৰু দুৰ্গন্ধই সাধাৰণ লোকৰ বিৰক্তিৰ কাৰণ আছিল, সেই একে ঠাইতে এতিয়া বেলিফুলৰ সৌন্দৰ্যই এক নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । এসময়ত সেই পথেৰে যাব নোৱাৰা পথচাৰীয়ে এতিয়া তাত ৰৈ ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে আৰু মোবাইলত মনোমোহা দৃশ্য বন্দী কৰিছে ।

Sunflowers planted along the streets of Nagaon
নগাঁও পৌৰসভাই ঠায়ে ঠায়ে ৰোপণ কৰিছে ফুল (ETV Bharat)

নগাঁও পৌৰসভাৰ এই উদ্যোগক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে পথচাৰীয়ে । এই সন্দৰ্ভত নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰতিদিনে বিশ্ববিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱাৰ পথত বেলিফুলৰ এই দৃশ্যই আমাক এক সুন্দৰ অনুভৱ দিয়ে । পৌৰসভাৰ এই পদক্ষেপে চহৰখনক সেউজীয়া আৰু সুন্দৰ কৰি তুলিছে । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাইয়ে আমি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখা পাওঁ ।"

আন পথচাৰীয়েও কয়, "আগতে এই অঞ্চলত থকা দুৰ্গন্ধই আমাক বিৰক্ত কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া বেলিফুলৰ সৌন্দৰ্যই সকলো পৰিৱৰ্তন কৰিছে । বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ তৎপৰতাত নগাঁও চহৰখন যথেষ্ট উন্নত হৈছে । সৌন্দৰ্যও বৃদ্ধি পাইছে ।"

পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে চহৰৰ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা আৰু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ অব্যাহত ৰখা হৈছে । বেলিফুলৰ উপৰিও আন আন ফুল আৰু গছ-গছনি ৰোপণ কৰি নগাঁৱক এক আদৰ্শ সেউজীয়া চহৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।

Sunflowers planted along the streets of Nagaon
নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত পথৰ কাষতে ফুলি আছে বেলিফুল (ETV Bharat)

এই উদ্যোগে কেৱল পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাই নহয়, চহৰবাসীৰ মাজত পৰিৱেশ সচেতনতা বৃদ্ধি কৰাতো সহায়ক হৈছে । অৱশ্যে পদপথত সুন্দৰলৈ ফুলি থকা ফুল ছিঙাৰ বিপৰীতে সুৰক্ষা কৰি ৰাখিবলৈও নগাঁওবাসীক আহ্বান জনাইছে নগাঁও পৌৰসভাই ।

অৱশ্যে পথচাৰীক এক নান্দনিক পৰিৱেশৰ আমেজ দিয়া ফুলবোৰ কোনোবাই ছিঙিলে বিপদত পৰিব বুলিও সকীয়াই দিছে নগাঁও পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই । উক্ত স্থানত গোপন কেমেৰা সংস্থাপন কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

আজিৰে পৰা তেজপুৰত লিচু উৎসৱ ২০২৬ আৰম্ভ: বিশ্ববজাৰলৈ নতুন যাত্ৰা

TAGGED:

নগাঁও
নগাঁও পৌৰসভা
বেলিফুল
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON TOWN FLOWER PLANTATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.