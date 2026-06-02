সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়াভকতক 'মাধৱদেৱ বঁটা' আৰু কণিকা পাঠকক 'কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা' প্ৰদান

সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়াভকতক 'মাধৱদেৱ বঁটা' আৰু কণিকা পাঠকক 'কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা' প্ৰদান
Published : June 2, 2026 at 11:49 AM IST
বৰপেটা: মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ একনিষ্ঠ সেৱক-সাধক সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়াভকতক 'মাধৱদেৱ বঁটা' আৰু বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী কণিকা পাঠকক 'কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা' প্ৰদান কৰা হয় ৷ সোমবাৰে নিশা সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ ৫৩৭ সংখ্যক আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত এই বঁটাটি প্ৰদান কৰা হয় ৷ দুয়োগৰাকী বঁটা প্ৰাপকলৈ বঁটাৰ সৈতে প্ৰশস্তি পত্ৰ, অংগ বস্ত্ৰ, স্মাৰক আৰু নগদ ধন আগবঢ়োৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে, মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ ১৪ বছৰ ৬ মাহৰ নিবাস স্থান সুন্দৰীদিয়া সত্ৰই ২০১৬ চনৰ পৰা প্ৰতি দুবছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত অৰিহণা যোগাই অহা বিশিষ্ট ব্যক্তিক 'মাধৱদেৱ বঁটা' প্ৰদান কৰি অহাৰ লগতে এইবেলিৰ পৰা নতুনকৈ 'কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা'ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে ।
'মাধৱদেৱ বঁটা' গ্ৰহণ কৰি যোৰহাট তিতাবৰৰ মহিমাবাৰী সত্ৰৰ বুঢ়াভকত সোণাৰাম শৰ্মা আবেগিক হৈ পৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘প্ৰকৃততে এই বঁটা মোৰ সৈতে ধৰ্ম চৰ্চাত ব্ৰতী হৈ থকা সমাজখনৰ বাবেহে আগবঢ়োৱা হৈছে । বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত থিয় হ’বলৈ সুযোগ পোৱা বাবে মোৰ গোটেই জীৱন সাৰ্থক হৈছে ৷ মোৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ বৈকুণ্ঠ দৰ্শন আন কিবা হ’ব পাৰে বুলি নাভাবো ৷’’
আনহাতে 'কালিন্দী আই গোঁসানী বঁটা' গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজৰ পুৰী প্ৰকল্পৰ সভানেত্ৰী কণিকা পাঠকে কয়, ‘‘মই আই গোঁসানীৰ যোগ্যৰ নহয় । এই বঁটা সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ নিৰ্মালী হিচাপেহে মই গ্ৰহণ কৰিছো ।’’
উল্লেখ্য যে, 'মাধৱদেৱ বঁটা' প্ৰাপক সোণাৰাম শৰ্মা বুঢ়াভকতে ৫ বছৰ বয়সৰ পৰাই শ্ৰীশ্ৰীকমলাবাৰী সত্ৰত উদাসীন ভকতৰ আলধৰীয়া হিচাপে থাকি পাছলৈ কেৱলীয়া ভকত হিচাপে পৰিচিত হয় । তেওঁ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিল্পী আৰু সাহিত্যিক পেন্সন, ভীম বক্তা উপাধি, গুণ বিভূষণ উপাধি, শিল্পী সাধনা বঁটা, ৰসেশ্বৰ বৰবায়ন বঁটা, আম্বেদকাৰ সাহিত্যশ্ৰী বঁটা, ভাওনা ৰত্নকে ধৰি বিভিন্ন সন্মানেৰে বিভূষিত হৈছে ।
একেদৰে কণিকা পাঠকেও বৈষ্ণৱ ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ মাজেৰে অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মল অধিকাৰীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে বিশিষ্ট অতিথি, ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ড৹ হিৰুমণি কলিতাই মুখ্য অতিথি, তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ সঞ্জীৱ পল ডেকাই নিৰ্দিষ্ট বক্তা আৰু লখিমপুৰৰ ২ নং ৰবৰ চাপৰি সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ অধিকাৰীয়ে আমন্ত্ৰিত অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰে ।