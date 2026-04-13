শ’লঠেকত পৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ? ৰাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগত দাখিল হ'ল অভিযোগ

শ’লঠেকত পৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ? ৰাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগত দাখিল হ'ল অভিযোগ
অভিযোগ দাখিল কৰিছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে । সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ ৷
Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগত এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে । সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ ৷
বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত কুংকিৰ মাতৃক বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে গো-মাংস ভক্ষণ কৰাৰ লগতে এই ফটো সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰা আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰতি সহানুভূতি থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
এনে মন্তব্যক মানহানিজনক আখ্যা দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ বাবে অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ পত্ৰত কুংকিৰ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে । এই বিষয় সন্দৰ্ভত কুংকিৰ মাতৃয়ে তদন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আৱেদন জনায় ।
ৰাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগলৈ আৱেদন জনাই সুজাতা গুৰুঙে এই কথা উল্লেখ কৰিছে, ‘‘এখন ৰাজহুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল মোৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰ্যকলাপে সনাতনী লোকসকলৰ অনুভূতিত আঘাত কৰিছে । মই পাকিস্তানৰ প্ৰতি সহানুভূতি ৰাখোঁ, মই দেশবিৰোধী লোকসকলক সমৰ্থন কৰোঁ, মই ৰাজহুৱাভাৱে গো-মাংস ভক্ষণ কৰোঁ । তেওঁ কৰা এই মন্তব্যবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা, ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কৰা । যাৰ উদ্দেশ্য মোক অপমান কৰা আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে মোৰ কন্যাক লক্ষ্য কৰা । তেওঁ কৰা মন্তব্যৰ ফলত অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছো । এই ঘটনাবোৰৰ বাবে মই আৰু মোৰ পৰিয়াল, বিশেষকৈ মোৰ নাবালক সন্তান, গভীৰ মানসিক চাপত ভুগিছো ।’’
