শ’লঠেকত পৰিব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ? ৰাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগত দাখিল হ'ল অভিযোগ

অভিযোগ দাখিল কৰিছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে । সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 8:23 PM IST

গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগত এই অভিযোগ দাখিল কৰিছে সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে । সুজাতা গুৰুং চৌধুৰী মধ্য গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ হৈ অসম জাতীয় পৰিষদে নিৰ্বাচনত প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ মাতৃ ৷

বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত কুংকিৰ মাতৃক বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সুজাতা গুৰুং চৌধুৰীয়ে গো-মাংস ভক্ষণ কৰাৰ লগতে এই ফটো সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰা আৰু পাকিস্তানৰ প্ৰতি সহানুভূতি থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।

sujata gurung chowdhury filed a complaint against cm
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল (ETV Bharat Assam)

এনে মন্তব্যক মানহানিজনক আখ্যা দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ বাবে অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ পত্ৰত কুংকিৰ মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে । এই বিষয় সন্দৰ্ভত কুংকিৰ মাতৃয়ে তদন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আৱেদন জনায় ।

sujata gurung chowdhury filed a complaint against cm
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল (ETV Bharat Assam)
sujata gurung chowdhury filed a complaint against cm
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল (ETV Bharat Assam)

ৰাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগলৈ আৱেদন জনাই সুজাতা গুৰুঙে এই কথা উল্লেখ কৰিছে, ‘‘এখন ৰাজহুৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । তেওঁ উত্থাপন কৰিছিল মোৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰ্যকলাপে সনাতনী লোকসকলৰ অনুভূতিত আঘাত কৰিছে । মই পাকিস্তানৰ প্ৰতি সহানুভূতি ৰাখোঁ, মই দেশবিৰোধী লোকসকলক সমৰ্থন কৰোঁ, মই ৰাজহুৱাভাৱে গো-মাংস ভক্ষণ কৰোঁ । তেওঁ কৰা এই মন্তব্যবোৰ সম্পূৰ্ণ ভুৱা, ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে কৰা । যাৰ উদ্দেশ্য মোক অপমান কৰা আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে মোৰ কন্যাক লক্ষ্য কৰা । তেওঁ কৰা মন্তব্যৰ ফলত অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছো । এই ঘটনাবোৰৰ বাবে মই আৰু মোৰ পৰিয়াল, বিশেষকৈ মোৰ নাবালক সন্তান, গভীৰ মানসিক চাপত ভুগিছো ।’’

