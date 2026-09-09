Sugar Daddy: হত্যাকাৰী ৰামানুজে কোৱা চুগাৰ ডেডী কোন? মানে কি? আৰক্ষীৰ ব্য়ৱস্থা কি?

Sugar Daddy: হত্যাকাৰী ৰামানুজে কোৱা চুগাৰ ডেডী কোন? মানে কি? আৰক্ষীৰ ব্য়ৱস্থা কি?
'চুগাৰ ডেডী' নহয় 'চুগাৰ মমী' আৰু 'চুগাৰ বেবী'য়ে সমাজক থানবান কৰিব নেকি ? সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত শব্দ যুগল আচলতে কি হয়?
Published : September 9, 2026 at 8:36 PM IST
হায়দৰাবাদ :অসমৰ আকাশে বতাহে এতিয়া 'চুগাৰ ডেডী'ৰ চৰ্চা ৷ হঠাৎ অসমত 'চুগাৰ ডেডী'ৰ প্ৰসংগ চৰ্চাৰ আঁৰত আছে গুৱাহাটী বেলতলাৰ পত্নী হত্যাকাৰী ৰামানুজৰ এটা মন্তব্য ৷
পিছে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু লোকে শুনা চুগাৰ ডেডীৰ অৰ্থ কি বা চুগাৰ ডেডী মানে কিবা অন্য় অৰ্থ আছে নেকি ? চুগাৰ ডেডীৰ শব্দৰ অৰ্থ বা বিষয়ে আপুনিও জনা উচিত ৷
'চুগাৰ ডেডী', 'চুগাৰ মমী' আৰু 'চুগাৰ বেবী'ৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণ আৰু অৰ্থ
আমি যে কথাই কথাই কও, সি বা তাই চেনি দিছে বুলি তেনে ক্ষেত্ৰত এই চুগাৰ ডেডী শব্দৰ প্ৰয়োগ কৰা নহয় ৷ কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ইউৰোপত প্ৰথমতে চুগাৰ ডেটিং নামে এটা শব্দ প্ৰচল হৈছিল ৷ সেই শব্দটোৰ অৰ্থটো ব্যৱহাৰ হৈছিল বিশেষকৈ ৰোমান্টিক মুহূৰ্তৰ বাবে ৷ য'ত এজন ব্যক্তিয়ে এগৰাকী মহিলাক বা এগৰাকী মহিলাই নৈশ সংগী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে বা বিশেষ সংগীক ধন বা উপহাৰ দিয়ে ৷
এই প্ৰক্ৰিয়াটোত যিজনে বা যিগৰাকীয়ে নৈশযাপন কৰা সংগীক উপহাৰ, টকা আদি দিব পাৰে তেনে লোকক কোৱা হয় চুগাৰ ডেডী বা চুগাৰ মমী বুলি ৷ সাধাৰণতে বয়সস্থ আৰু ধনী লোকক বুজাবলৈ এই শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ আনহাতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ সৈতে নৈশযাপনৰ বাবে যি গৰাকী বা যিজন ইচ্ছুক তেওঁক 'চুগাৰ বেবী' বুলি কোৱা হয় ৷
এই ধাৰণাটো প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল ফ্ৰান্সত ৷ কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ফ্ৰান্সত কম বয়সীয়া, ধুনীয়া যুৱতী বা যুৱকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰাৰ বাবে বিশেষ পন্থা বাছি লৈছিল যাক চুগাৰ ডেটিং নামাকৰণ কৰা হৈছিল ৷ ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া চুগাৰ ডেটিঙৰ পৰা মুখে মুখে বাগৰি খুবে জনপ্ৰিয় শব্দ হৈ পৰিছে 'চুগাৰ ডেডী' 'চুগাৰ মমী' আৰু 'চুগাৰ বেবী' ৷
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিগত শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকতে সংবাদ মাধ্যমে এগৰাকী মডেলৰ হত্যা সন্দৰ্ভত বাতৰি কৰাৰ সময়ত এই শব্দ যুগল ব্য়ৱহাৰ কৰিছিল ৷
ৰামানুজ গোস্বামীয়ে কি কৈছিল চুগাৰ ডেডীক লৈ
ৰামানুজনে অন কেমেৰাত কৈছিল যে, পত্নীৰ পাছত এইবাৰ তেওঁৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ল পত্নীৰ 'চুগাৰ ডেডী' ৷ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছত সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰাৰ মুকলি হুংকাৰ দিছিল ৷
চুগাৰ ডেডীক লৈ অসম আৰক্ষীয়ে কি কি পদক্ষেপ লৈছে ?
ৰাজ্য জোঁকাৰি যোৱা ৰিয়া তালুকদাৰ হত্যাকাৰী ৰামানুজন গোস্বামীয়ে উচ্চাৰণ কৰা চুগাৰ ডেডীক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ পিছে কোন আছিল ৰিয়াৰ চুগাৰ ডেডী ? সেয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ শেষতহে পোহৰলৈ আহিব ৷
লগতে পঢ়ক:এইচ আই ভি পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ; অন কেমেৰা আন এক হত্যাকাণ্ডৰ হুংকাৰ