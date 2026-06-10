শ্বহীদৰ ত্যাগক স্মৰণেৰে মৰিগাঁৱত ‘ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ পালন
সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ভূৰবন্ধা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত বুধবাৰে পালন কৰা হয় ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ ৷
Published : June 10, 2026 at 6:20 PM IST
মৰিগাঁও: সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু ভূৰবন্ধা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত বুধবাৰে মৰিগাঁৱত 'ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ পালন কৰা হয় ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ ভূৰবন্ধাস্থিত ঔগুৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ‘ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ আৰু স্মৃতি চাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ইতিহাসত অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দিৱসটিৰ জৰিয়তে শ্বহীদৰ ত্যাগক সুঁৱৰি নতুন প্ৰজন্মক জাতীয় স্বাৰ্থৰ হকে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বই ।
উল্লেখ্য যে, বৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধি আৰু কৃত্ৰিম খাদ্য সংকটৰ বিৰুদ্ধে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অন্যান্য দল-সংগঠনে ১৯৭৪ চনত অসমত এক ঐতিহাসিক আন্দোলন কৰিছিল ৷ চৰকাৰৰ শোষণৰ বিৰুদ্ধে ২১ দফীয়া দাবীৰে আৰম্ভ হোৱা সেই আন্দোলনতে আৰক্ষীৰ গুলীত দুগৰাকী ছাত্ৰ শ্বহীদ হৈছিল ৷ ১৯৭৪ চনৰ ১০ জুলাইত খাদ্য আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিল ভূৰবন্ধাস্থিত ঔগুৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গজেন ইংতি আৰু পুতুল শইকীয়া নামৰ দুই ছাত্ৰ ৷
তেওঁলোকৰ স্মৃতিতে প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো দুই ছাত্ৰৰ স্মৃতিত ঔগুৰি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বুধবাৰে পালন কৰা হয় ‘ছাত্ৰ সংহতি দিৱস’ৰ ৷ শ্বহীদ বেদীত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণেৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী আৰু অগণন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰে শ্বহীদসকলক সোঁৱৰে । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বক্তাসকলে শ্বহীদসকলৰ বীৰগাঁথা আৰু আত্মত্যাগৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰি তেওঁলোকৰ আদৰ্শক বুকুত বান্ধি আগুৱাই যাবলৈ সকলোকে শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি দিব্যজ্যোতি চৌধুৰী আৰু সম্পাদক শিৱ দাস বিশেষভাৱে ছাত্ৰ সমাজক ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ আহ্বান জনায় ৷ তেওঁলোকে কয় যে, সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু জাতিৰ সংকটৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাই সদায়ে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । আজিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ জাতীয় স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সচেতন হ’ব লাগিব বুলিও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত নুঘূৰে ফেন: গৰমত হাহাকাৰ কণ কণ শিশুৰ