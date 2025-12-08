হঠাৎ নোহোৱা হ'ল বাটে-ঘাটে ঘূৰি ফুৰা শ শ কুকুৰ: কোনে নিলে ? ক'লৈ গ'ল ?
লখিমপুৰ নগৰত চোৰাং ব্য়ৱসায়ীৰ চকু । গাভিনী, লেঙেৰা, পোৱালি কুকুৰকো ৰেহাই দিয়া নাই ।
Published : December 8, 2025 at 5:53 PM IST
লখিমপুৰ : লখিমপুৰ নগৰৰ পথৰ পৰা হঠাৎ নোহোৱা হ'ল শ শ কুকুৰ । বিগত কিছুদিনৰ পৰা নগৰখনৰ বাটে-ঘাটে ঘূৰি ফুৰা এই কুকুৰবোৰ হঠাৎ অন্তর্ধান হৈছে । এই ঘটনাই পশুপ্ৰেমী লোকসকলক ব্যথিত কৰি তুলিছে । যাৰ বাবে এনে কুকুৰৰ সন্ধান উলিওৱাৰ দাবীত লখিমপুৰ সদৰ থানা, আৰক্ষী অধীক্ষক, জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ।
হঠাৎ কলৈ গ'ল শ শ কুকুৰ ? কোনো চোৰাং পশু ব্যৱসায়ীয়ে গোপনে বেহা কৰিছে নেকি এইবোৰ কুকুৰক লৈ ? এয়া এতিয়া উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন । উল্লেখ্য যে নগৰখনৰ বিভিন্ন পথত জাকে জাকে ঘূৰি ফুৰা এই কুকুৰবোৰ নিশাৰ ভাগত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধৰি নি বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ কৰা বুলি সন্দেহ প্রকাশ কৰা হৈছে । লখিমপুৰ নগৰৰ খেলমাটি, বান্তৌ, কলেজ চাৰিআলি, বজাৰপট্টি, অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান, চি ডি ৰোড, বৰমূৰীয়া তিনিআলি, কে বি ৰোড আদি বিভিন্ন স্থানত ঘূৰি ফুৰা শতাধিক কুকুৰ কেবাদিনৰ পৰা অন্তর্ধান হৈ পৰিছে ৷
বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ :
কোনো দুষ্টলোকে এই কুকুৰবোৰ গোপনে ধৰি নি বহিঃৰাজ্যত বিক্ৰী কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এনে দুষ্ট চক্রটোৱে গাভিনী, লেঙেৰা, পোৱালি কুকুৰকো ৰেহাই দিয়া নাই । লখিমপুৰ নগৰত এতিয়া পাঁচশমান কুকুৰৰ ভিতৰত উদ্বেগজনকভাৱে ৬০-৭০ শতাংশ পথৰ কুকুৰ নোহোৱা হৈছে । খাদ্যৰ অভাৱত ৰাজপথত অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰা এই অঘৰী কুকুৰবোৰ বহু সময়ত দ্রুতবেগী যান-বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যুও হৈ আহিছে । লখিমপুৰ নগৰৰ পৰা হঠাতে এনে বৃহৎসংখ্যক কুকুৰ অন্তর্ধান হোৱা ঘটনা এইটোৱে প্রথম ।
বহুতে সন্দেহ কৰা অনুসৰি এই কুকুৰবোৰ কৌশলেৰে ধৰি বহিঃৰাজ্যলৈ মাংসৰ বাবে সৰবৰাহ কৰা হৈছে । এই নিৰাশ্রয়ী পথৰ জীৱ-জন্তুবোৰৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰা আৰু নগৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত চি চি কেমেৰা স্থাপন কৰি নিয়মীয়া পর্যবেক্ষণ কৰা, ক্ষিপ্ৰতাৰে অন্তর্ধান হোৱা কুকুৰবোৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্রকৃতিপ্রেমীসকলে দাবী জনাইছে ।
কেইদিনমানৰ ভিতৰতে কুকুৰ অন্তৰ্ধান :
এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰৰ পশুপ্ৰেমী প্ৰিয়ম জ্যোতি ফুকনে কয়, "লখিমপুৰ নগৰৰ পদপথৰ কুকুৰবোৰক আমি প্ৰায়েই খাদ্যপাতিৰ যোগান ধৰি আহিছো । বিশেষকৈ ক'ভিডকালত আমি কুকুৰবিলাকক নিয়মীয়াকৈ খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিলো । তেতিয়াই আমি নগৰখনত প্ৰায় পাঁচশ কুকুৰ দেখা পাইছিলো । তেতিয়াৰে পৰা নগৰখনৰ বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰতি হৈ আছিল কুকুৰবিলাক; কিন্তু মাথোঁ কেইদিনমানৰ ভিতৰতে কুকুৰবিলাক নোহোৱা হৈ পৰিল । কোনো দুষ্ট চক্রই কুকুৰবিলাক গোপনে বিক্ৰীৰ বাবে নিছে বুলি আমি সন্দেহ কৰিছো ।"
"বহিঃৰাজ্যত একোটা কুকুৰৰ দাম পাঁচৰ পৰা পোন্ধৰ হেজাৰমান দাম আছে । টকাৰ বাবে দুষ্ট চক্রই কুকুৰবিলাক গোপনে লখিমপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছে । আমি ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষক, সদৰ থানা আদিত অভিযোগ দাখিল কৰিছো । সোনকালে এই চক্রটোক ধৰিব লাগে । কাৰণ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলো জীৱ-জন্তুৰে আছে । পশু সুৰক্ষা আইনেও পশু স্থানান্তৰ কৰাৰহে অধিকাৰ দিছে । হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া নাই । আমি এনে অবৈধ পশু সৰবৰাহকাৰীৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছো ।"এইদৰে কয় প্ৰিয়ম জ্যোতি ফুকনে ।
উল্লেখ্য যে কেৱল প্ৰিয়ম জ্যোতি ফুকনেই নহয়, লখিমপুৰৰ পশুপ্ৰেমী আন লোকেও কুকুৰবিলাক নোহোৱা হোৱাত প্ৰশাসন, আৰক্ষী বিভাগক অভিযোগ দিছে । কলৈ গ'ল কুকুৰবোৰ ? এয়া এতিয়া পশুপ্ৰেমীসকলৰ বাবে উত্তৰবিহীন প্ৰশ্ন ।