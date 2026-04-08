হঠাৎ এখন গাঁৱৰ ১৫ৰো অধিক লোক অসুস্থ, খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে আন কিবা ?

হঠাৎ এখন গাঁৱৰ ১৫ৰো অধিক লোক অসুস্থ, খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে আন কিবা ?
৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ইজনৰ পিছত সিজন লোক অসুস্থ হৈছে । সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি লোকসকল ।
Published : April 8, 2026 at 5:47 PM IST
সৰুপথাৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণক লৈ মাজত কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে । তাৰ মাজতে গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । এখন গাঁৱত ইজনৰ পিছত সিজন লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে ।
কাৰোবাৰ যদি শৌচ, কাৰোবাৰ আকৌ বমি; আন একাংশ আকৌ জ্বৰ, মূৰৰ বিষত ভুগিছে । গাঁওখনৰ অসুস্থ লোকে সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ১৭ গৰাকী লোক ভৰ্তি হৈছে । একপ্ৰকাৰ গাঁওখনত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । কিন্তু কি কাৰণত লোকসকল অসুস্থ হৈছে ?
উল্লেখ্য যে ৬ এপ্ৰিলত গাঁৱত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছিল । সৰুপথাৰৰ কৰ্দৈগুৰি বৰনামঘৰত অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আছিল । সেই অনুষ্ঠানৰ পিছতে গাঁওখনৰ ১৭ গৰাকীকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰে । অনুষ্ঠানটোত প্ৰসাদ আৰু আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে লোকসকল অসুস্থ হৈ পৰে । যাৰ বাবে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । চিকিৎসকেও একেই সন্দেহ কৰিছে । প্ৰথমে সোমবাৰে এজন লোক সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল । কিন্তু ৰোগীৰ সংখ্যা লাহে লাহে বাঢ়িল । গোলাঘাটৰ পৰা চিকিৎসকৰ দল এটাও গাঁওখনত উপস্থিত হৈছে । তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰি অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সৰুপথাৰ সমজিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ অজিত গগৈয়ে কয়, "আমি ৬ তাৰিখে এটা এলাৰ্ট চাইন পাইছিলোঁ । ৬ তাৰিখে আমাৰ ইয়াত বিপ্লৱ সন্দিকৈ বুলি এজন আহিছিল । তেওঁৰ পায়খানা হৈছিল আৰু জ্বৰ আছিল । তাৰ পাছত ৭ তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ৪ জন আহিল, তেতিয়া আমি গোটেই বস্তুটো গম পাইছিলোঁ যে কিবা এটা হ'ব লাগিব । তাত ভাগৱত পাঠ আছিল । তেতিয়া আমি গোটেইখিনি অনুসন্ধান কৰিলোঁ । অনুসন্ধান কৰি আমি দেখিছোঁ যে সন্দেহজনক খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হ'ব পাৰে । আমাৰ গোলাঘাটৰ দল আহিছে, আহি তেওঁলোকে গোটেই বস্তুখিনি চাই গৈছে আৰু যিটো নমুমা সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, সেয়া সংগ্ৰহ কৰি লৈ গৈছে । আজি আৰু ৮ জন আহিছে । মুঠ ১৩ গৰাকী ভৰ্তি হৈছে । তাৰে ৩ জনক আমি ঘৰলৈ যাবলৈ দিছোঁ । কিন্তু আমি উক্ত স্থানলৈও দল পঠাইছোঁ । ঘৰত যদিও হৈছে, ইমান বেছি নহয় । আমি কৈছো ঘৰত থাকিব নালাগে, কিবা হ'লে আমাৰ হাস্পতাললৈ লৈ আনিব লাগে ।"
এজন ৰোগীয়ে কয়, "কৰ্দৈগুৰি বৰনামঘৰত যোৱা সোমবাৰে ভাগৱত অনুষ্ঠানৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আছিল । সেইদিনা ৰাইজে প্ৰীতিভোজ খাইছিল । তেতিয়া কিবা বিসংগতিত বহুত মানুহৰ তেনেকৈ শৌচ, বমি আৰু কিছুমানৰ পেটৰ বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । তেনেকৈ মোৰো হৈছে । আমি মাছ ভাত খাইছিলোঁ । মাছভাত খালো, তাৰ পিছত দেখিলোঁ মোৰো তেনেকৈ শৌচ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে । বৰ্তমান মই অকণমান আৰোগ্য হৈছোঁ । কিন্তু তাত একো নোখোৱা মানুহো অসুস্থ হৈছে ।"
আন এগৰাকী ৰোগীয়ে কয়, "আমি প্ৰসাদ খোৱাই নাই ঘৰলৈ লৈ গৈছিলোঁ ।" অৱশ্যে নমুনা পৰীক্ষাৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব । আচলতে কি কাৰণত লোকসকল অসুস্থ হৈছে ? খাদ্যত বিষক্ৰিয়া নে আন কিবা ?
