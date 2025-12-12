পুৱা পৰ্যটকক কাজিৰঙা দেখুৱাই দুপৰীয়া চিৰদিনৰ বাবে গ'লগৈ স্বৰ্ণময়ী

পুৱা পৰ্যটকক কাজিৰঙা দেখুৱাই দুপৰীয়া চিৰদিনৰ বাবে গ'লগৈ স্বৰ্ণময়ী
পুৱা স্বৰ্ণময়ীৰ পিঠিত উঠিয়ে কাজিৰঙাৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিছিল পৰ্যটকে । কিন্তু দুপৰীয়ালৈ ঘটিল এই কৰুণ ঘটনা ।
কাজিৰঙা : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শোকাৱহ ঘটনা । পৰ্যটকক পিঠিত উঠাই কাজিৰঙা দৰ্শন কৰোৱা এটা হাতীৰ আকস্মিক মৃত্যু । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত বিগত ৫ বছৰে সেৱা আগবঢ়োৱা ব্যক্তিগত পোহনীয়া হাতীটোৰ কৰুণ মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে । 'স্বৰ্ণময়ী' নামৰ মাইকী হাতীজনীৰ গৰাকী মঙলদৈৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনদিনাৰ দৰেই বৃহস্পতিবাৰেও পুৱাৰ ভাগত উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভাগত পৰ্যটকক দুটাকৈ ছাফাৰী কৰি মাউতে স্বৰ্ণময়ীক শিবিৰলৈ লৈ গৈ আছিল । কিন্তু হঠাতে হাতীটো ৰাজপথতে ঢলি পৰে ৷
হাতীৰ মাউত হৰিচন্দ্ৰ নাথে কয়, "আজি পুৱা ভাগত স্বৰ্ণময়ী সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ আছিল ৷ দুটা ছাফাৰী সম্পূৰ্ণ কৰি শিবিৰলৈ গৈ থকাৰ সময়তে হঠাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে হাতীটো কঁপি কঁপি ঢলি পৰে ৷ আকস্মিকভাৱে হাতীটো ঘাইপথৰ মাজতে ঢলি পৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ সৌৰভ বুঢ়াগোঁহাই, কহঁৰা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱা আৰু পাণবাৰী বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনঃসংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক ডাঃ মোহিত উপস্থিত হৈ হাতীটোৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰে ৷ পশু চিকিৎসকৰ তৎপৰতাত হাতীটো কিছু পৰিমাণে সুস্থ হৈ উঠে যদিও দিনৰ ১.৩০ মান বজাত হাতীটোৰ মৃত্যু হয় ।
হাতীটোক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা পশু চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱাই কয়, "হাতীটো অসুস্থ হোৱাৰ পাছত শৰীৰৰ উত্তাপ বহু কমি গৈছিল ৷ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছত শৰীৰৰ উত্তাপ কিছু ঘূৰি আহিছিল আৰু হাতীটো থিয় হৈ খোজকাঢ়ি কিছু নিলগলৈ আহিছিল । কিন্তু পিছত হাতীটো পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰাত লগে লগে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যদিও হাতীটোৰ মৃত্যু হয় ৷
কিছুদিন পূৰ্বে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত হাতীটোৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ আছিল আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱাও হাতীটো সুস্থ আছিল বুলি মাউতে চিকিৎসকক জনাইছে । চিকিৎসকজনে লগতে কয়, "দেখাত সুস্থ হাতীটোৰ দেহৰ আভ্যন্তৰত কোনো সমস্যা থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে আমি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত মৃত্যুৰ কাৰণ নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে দেহৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।"
বিভাগীয় সূত্ৰৰ মতে বিগত প্ৰায় ৫ বছৰ ধৰি কাজিৰঙাত পৰ্যটকক কঢ়িয়াই থকা স্বৰ্ণময়ীৰ বয়স আছিল প্ৰায় ৫০ বছৰ ৷
অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে যদিও হাতী ছাফাৰীৰ অংশ এটা হাতীৰ এনেদৰে আকস্মিক মৃত্যুৱে স্বাভাৱিকতে পৰ্যটকৰ সুৰক্ষাকলৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷ এনেক্ষেত্ৰত পৰ্যটক কঢ়িওৱা হাতীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ লগতে এনেধৰণৰ ঘটনা উদ্যানত ছাফাৰী কৰি থকা সময়ত হ'লে পৰ্যটকৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন সেই লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ৷
