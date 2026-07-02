বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ সাফল্য, বিৰল ৰোগৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ
বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত বিৰল ৰোগৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ । সুস্থ ২২ বছৰীয়া যুৱক ৷
Published : July 2, 2026 at 7:08 PM IST
বৰপেটা: বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ চিকিৎসকৰ দলে এক বিৰল আৰু জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত এজন যুৱকৰ সফল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ কৰিছে ।
চিকিৎসকৰ এই সফল প্ৰচেষ্টাৰ ফলত চিন্তুমণি ৰয় নামৰ ২২ বছৰীয়া যুৱকজন সম্পূৰ্ণ সুস্থতাৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু অতি সোনকালে চিকিৎসালয়ৰ পৰা মোকলাই দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
অস্ত্ৰোপচাৰটোৰ নেতৃত্ব দিয়া শল্য চিকিৎসা বিভাগৰ মূৰব্বী অধ্যাপক তথা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উপ-অধীক্ষক ডাঃ পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাই জনোৱা মতে, ৰোগীজন মেকেল’ছ ডাইভাৰ্টিকিউলাইটিছ নামৰ এক বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল । ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ জন্মগত বিসংগতিৰ ফলত হোৱা এই ৰোগ অতি দুৰ্লভ । সাধাৰণতে প্ৰতি এশজন লোকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক দুজনৰ ক্ষেত্ৰতহে এই ৰোগ দেখা যায় ।
পেটৰ তীব্ৰ বিষৰ সমস্যাৰে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা যুৱকজনৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে চিকিৎসকসকলে এই বিৰল ৰোগৰ সম্ভাৱনা সন্দেহ কৰিছিল । পাছত বিভিন্ন পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ৰোগটোৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰা হয় ।
এই সন্দৰ্ভত ডাঃ বৰুৱাই কয়,"এই ৰোগ চিনাক্ত কৰাটো নিজেই এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । কিন্তু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকসকলে সফলভাৱে ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে জটিল অস্ত্ৰোপচাৰো সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।"
তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে,"ৰোগীজনৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ জটিলতাও ধৰা পৰিছিল । ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰৰ এটা অংশ আন এটা অংশৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যিয়ে ৰোগটোক অধিক জটিল কৰি তুলিছিল । অস্ত্ৰোপচাৰৰ সময়ত চিকিৎসকসকলে এই সমস্যাও সফলভাৱে সমাধান কৰে ।"
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ এই সফল অস্ত্ৰোপচাৰে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চিকিৎসা সেৱাৰ মানদণ্ড আৰু জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাত থকা সক্ষমতাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । স্থানীয়ভাৱে এনে বিৰল আৰু জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱাত ৰোগী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে সাধাৰণ লোকৰ মাজতো সন্তুষ্টি প্ৰকাশ পোৱা দেখা গৈছে ।