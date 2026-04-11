সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমত এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে : ক্ৰীড়া সম্পাদক
কলিয়াবৰত আছুৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি ।
Published : April 11, 2026 at 2:57 PM IST
কলিয়াবৰ: সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে আন্দোলন কৰাই নহয়, অসমত এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনো গঢ়ি তুলিছে । এই আন্দোলনৰ অংশ স্বৰূপে যোৱা ২০১৬ বৰ্ষৰ পৰা প্ৰতি বছৰে অসমৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত আয়োজন কৰি আহিছে । কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বছৰসমূহৰ দৰে এই বৰ্ষৰ বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে ।
সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক মৃগাংক শেখৰ ভৰালী হাজৰিকাই কয়, "যোৱা ষোল্ল বছৰে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰি আহিছে । এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে অহা ১ ব'হাগ তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ মুকলি বিহু অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব । এই অনুষ্ঠানত অসমৰ বিশিষ্ট বিহু শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ছাত্ৰ সন্থাক সততে আন্দোলনকাৰী সংগঠন বুলি সমালোচনা কৰিলেও ছাত্ৰ সন্থাই যোৱা বৰ্ষসমূহত অসমত এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছে । যোৱা ষোল্লতা বছৰত কলিয়াবৰৰ এই কৰ্মশালাৰ পৰা প্ৰায় হাতৰ পৰা আঠ হাজাৰ বিহু নাচ আৰু ঢোলৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে ৰাজ্যৰ লগতে বাহিৰতো নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।"
আনহাতে, প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলেও বিহু সংস্কৃতিৰ ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি উপকৃত হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । তদুপৰি, কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক প্লাৱন বৰাই নিৰ্বাচনৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে দেখুওৱা আগ্ৰহৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলত যোৱা ২ এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ১০ দিনীয়া কৰ্মশালাত কলিয়াবৰৰ প্ৰায় তিনিশ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সামৰণি অনুষ্ঠানত কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে বিহু নাচ পৰিৱেশন কৰে । কৰ্মশালাৰ অন্তত প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ক্ৰীড়া সম্পাদক মৃগাংক শেখৰ ভৰালী হাজৰিকা, নগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক কংকন বৰুৱাসহ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়াববীয়াসকল ।