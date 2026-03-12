কলগাছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী নাৰীৰ সফলতাৰ কাহিনী

কলগাছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী নাৰীৰ সফলতাৰ কাহিনী
১৯৮৩ চনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰা ৰৌছানাৰা আখতাৰ আজি বহুতৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ।
জনীয়া : আজিৰ সমাজত নাৰীসকলৰ স্থান সুকীয়া । প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নাৰীসকলক স্থান দিয়া হয় । ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্ৰীড়া, মহাকাশ বিজ্ঞান আদিৰ লগতে সামৰিক ক্ষেত্ৰতো আজি মহিলাসকলে দপদপাই আছে । দেশৰ বহু বিভাগত শীৰ্ষ স্থানতো নাৰীসকল আছে । কিন্তু আজিৰ পৰা যদি ৬০-৭০ বছৰ পিছলৈ আপুনি ঘূৰি চাই তেতিয়া কিন্তু এই পৰিৱেশ নাছিল ।
বিশ্বৰ আন প্ৰান্তৰ বা ভাৰতৰ কথা বাদ দিলো, অসমৰে কিছু কিছু প্ৰান্তত সেই সময়ত নাৰীসকলক পুৰুষৰ শাৰীত একেলগে থিয় হ'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । অৰ্থাৎ মহিলা বা নাৰীসকলক কেৱল ঘৰুৱা কামতে আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল । কিন্তু তাৰ মাজতো কিছুমান নাৰী ব্যতিক্ৰম আছিল । সমাজৰ বহু বাধা বা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সফলতাৰ শিখৰত থিয় দিছিল । আজি আমি তেনে এগৰাকী সফল নাৰীৰ কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ ।
তেওঁ হৈছে ৰৌছানাৰা আখতাৰ । কলগাছিয়া অঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী হৈছে এই ৰৌছানাৰা আখতাৰ । কলগাছিয়াৰ গাতে লাগি থকা গুনিয়ালগুৰি গাঁৱৰ প্ৰবীণ শিক্ষাবিদ, কবি আৰু লেখিকা তথা নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষা ৰৌছানাৰা আখতাৰে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হৈছে আৰু তেওঁৰ জীৱন কাহিনীয়ে আজিৰ প্ৰজন্মক অনুপ্ৰেৰণা আৰু উৎসাহ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গুনিয়ালগুৰি গাঁৱৰ প্ৰবীণ শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত আব্দুৰ ৰেজ্জাক আৰু ফৰিদা বেগম চৌধুৰীৰ কন্যা ৰৌছানাৰা আখতাৰ সৰুৰে পৰা পঢ়াশুনাত অতি আগ্ৰহী আছিল । মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু সেই সময়ত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা তেনেই নগণ্য আছিল । যাৰ বাবে ৰৌছানাৰা আখতাৰৰ এই সফলতাই অঞ্চলবাসীক আনন্দিত কৰিছিল । ফটকা ফুটাই, মিঠাই বিতৰণ কৰি ৰাইজে তেওঁৰ সফলতা উদযাপন কৰিছিল । সকলোৱে প্ৰশংসাও কৰিছিল ।
তেওঁ কলগাছিয়াৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৮৩ চনতে তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ অধ্যয়ন কৰা মহাবিদ্যালয়তেই অধ্যাপক হিচাপে চাকৰি কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল । ২০২৩ চনত তেওঁ মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা উপাধ্যক্ষা হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । ৰৌছানাৰা হৈছে বৃহত্তৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী মহিলা । কলগাছিয়া অঞ্চলৰ প্ৰায় ৯০ শতাংশ যুৱক-যুৱতীয়েই হ'ল তেওঁৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । অৱশ্যে তেওঁৰ পৰিয়ালটোও শিক্ষিত আছিল । যাৰ বাবে শিক্ষাৰ এক পৰিৱেশ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা ৰৌছানাৰা আখতাৰে ।
তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ডাঃ ৰেজাউল কৰিম এগৰাকী বিশিষ্ট লেখক । পিতৃৰ সাহিত্য চৰ্চাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈও অৱদান আগবঢ়াইছে । সাহিত্য চৰ্চা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সৰুৰ পৰা মই কবিতা আবৃতি কৰিছোঁ । তেনেকৈয়ে দুই এটা কবিতা লিখিব পৰা হ'লো । প্ৰথম কবিতা মই পিতৃক লৈয়ে লিখিছিলোঁ । মোৰ ৫ খন মান কিতাপ ওলাইছে । প্ৰবন্ধ সংকলন আৰু কবিতা পুথিও প্ৰকাশৰ বাবে সাজু হৈ আছে ।" মাতৃৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৰৌছানাৰা আখতাৰে । যিসময়ত নাৰীসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই সময়তে কলগাছিয়াৰ ৰৌছানাৰা আখতাৰে শিক্ষাৰে সফলতাৰ বাট বুলিছিল । যাৰ বাবে আজিও কলগাছিয়া অঞ্চলত তেওঁৰ প্ৰশংসা কৰা হয় । তেওঁ আজি বহু যুৱতীয়ে নহয় নৱপ্ৰজন্মৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ।
