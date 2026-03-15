চেন্নাইত সৰ্বভাৰতীয় যুৱ মহোৎসৱত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সাফল্য

তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ শিতানত দুই শিক্ষাৰ্থীৰ পদক লাভ ।

Success of Tezpur University students at the All India Youth Festival in Chennai
চেন্নাইত সৰ্বভাৰতীয় যুৱ মহোৎসৱত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সাফল্য
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 2:21 PM IST

তেজপুৰ : তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সাফল্য় । এই বিশ্ববিদ্যালখনৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছে গৌৰৱ । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে চেন্নাইত অনুষ্ঠিত ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাই আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সাফল্য অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ক্ষেত্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা অৰ্জনৰ পিছতেই ৰাহুল ৰোহন পলে ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ অসাধাৰণ বক্তৃতা দক্ষতা আৰু বৌদ্ধিক স্পষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ৰাহুল ৰোহন পলে ইংৰাজী ভাষাৰ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । তদুপৰি এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে হিন্দী বক্তৃতাতো দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ আন এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়েও সাফল্য় অৰ্জন কৰিছে । শশাংক বৰগোহাঁয়ে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্ৰৰ ব্যক্তিগত শাখাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰে । যুৱ মহোৎসৱত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তাৰ্কিক দলটিত ৰাহুল ৰোহন পল আৰু মানস প্ৰতীম দত্তই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখ্য় যে, এই মহোৎসৱত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্ৰ তৰ্ক আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ শিতানৰ প্ৰতিযোগিতাতেই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এই সাফল্যেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিভা,নিষ্ঠা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক মনোভাৱ স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিছে । ইয়াৰ পিচতেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালে শিক্ষাৰ্থীসকলক এই সাফল্যৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনে বিশ্ববিদ্যালয়ত গঢ় লৈ উঠা শিক্ষামূলক অংশগ্ৰহণৰ সমান্তৰাল ভাৱে সহ-পাঠ্যক্ৰমিক উৎকৰ্ষতাৰ শক্তিশালী পৰিৱেশক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অন্য়তম শিক্ষানুষ্ঠান তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও সন্মান কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

