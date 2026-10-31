নগাঁৱত প্ৰথমটো ব্যক্তিগত অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ : প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে সুবিধা হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ
'ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯' এ নগাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বহুদিনীয়া এটা অভাৱ পূৰণ কৰিব বুলি আশা ৷
Published : October 31, 2026 at 8:04 AM IST
নগাঁও : 'পঢ়াই পঢ়ে ৰোৱে পাণ এই তিনিয়ে নিচিন্তে আন' বুলি অসমীয়াত এফাঁকি প্ৰবচন আছে ৷ কিন্তু বৰ্তমান বহু পৰিয়ালে সন্তানক পঢ়াৰ খৰচ বা পৰিৱেশ দিব নোৱাৰে ৷ সেয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধা হোৱাকৈ নগাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অত্যাধুনিক অধ্যায়ন কেন্দ্ৰ এটা মুকলি কৰা হৈছে ৷
বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ সুবিধাজন কৰি তোলা হৈছে এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটো ৷ নগাঁও চহৰত মুকলি কৰা হৈছে আধুনিক অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯’ (Study Circle 9)। ন্যূনতম মাচুলৰ বিনময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব এই কেন্দ্ৰত অধ্যয়নৰ সুবিধা ।
ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আঁৰৰ কাহিনী :
কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থীসকল যাব লাগে দিল্লীলৈ ৷ ব্যতিক্ৰম নাছিল নগাঁৱৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ৷ ২০১৪ চনত শিলচৰৰ পৰা ইঞ্জিনি়য়াৰিঙৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি দিল্লীত ২০১৫-১৯ চনলৈ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিল তেওঁ ৷
সেই চাকৰি ত্যাগ কৰি ২০১৯ চনত কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহুতৰ দৰে দিল্লীৰ এক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই ৷ কিন্তু দিল্লীৰ হোষ্টেলসমূহত তেওঁ অধ্যয়নৰ বাবে উপযুক্ত সুবিধা পোৱা নাছিল ৷
যাৰ বাবে অধ্যয়নৰ বাবে সঞ্জীৱে বাচি লৈছিল দিল্লীৰ একাংশ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ৷ সেই কেন্দ্ৰসমূহতে অধ্যয়ন কৰি সঞ্জীৱে ২০২১, ২০২২ আৰু ২০২৩ চনৰ ইউপিএছচি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
কিন্তু আৰ্থিক সমস্যাৰ লগতে ভিন্ন কাৰণত সঞ্জীৱে দিল্লীৰ পৰা নগাঁৱলৈ উভতি আহিবলগীয়া হ'ল ৷ বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাই আছে সঞ্জীৱে ৷
এপিএছচিৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁৱত পোৱা নাছিল দিল্লীৰ দৰে অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ৷ সেয়ে দিল্লীত পোৱা অভিজ্ঞতাৰ পৰা নগাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অধ্যয়নৰ সুবিধা থকা এটা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিলে । বিগত এবছৰৰো অধিক সময়ৰ প্ৰচেষ্টাত শিক্ষাৰ্থীৰ সুবিধা হোৱাকৈ সঞ্জীৱে আধুনিক অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ ‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯’ (Study Circle 9) গঢ় দিলে ৷
সঞ্জীৱৰ একক প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ হোৱা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটোলৈ এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীসকল আহিবলৈ ধৰিছে ৷ নগাঁও চহৰত আৰম্ভ কৰা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটোৰ এক শান্ত, সু-শৃংখল আৰু বাধামুক্ত পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা এই কেন্দ্ৰটোৱে নগাঁৱৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত এক নতুন সংযোজন হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯’ৰ সুবিধাসমূহ :
কেৱল অধ্যয়ন কেন্দ্ৰই নহয়, গ্ৰন্থাগাৰ হিচাপেও গঢ়ি তোলা হৈছে ‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯’ক । কেন্দ্ৰটোত বিভিন্ন শাখাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, গৱেষক, অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ সুবিধা আছে ৷
আধুনিক সা-সুবিধাৰে সজ্জিত কেন্দ্ৰটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিনামূলীয়া ৱাই-ফাই, খোৱাপানী, শীত-তাপ নিয়ন্ত্ৰিত ব্যৱস্থা, শৌচালয় আৰু নিৰ্দিষ্ট আসনৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে । কেৱল অধ্যয়নৰ বাবে স্থান প্ৰদান কৰাই নহয়, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত নিয়মীয়া অধ্যয়ন, সময়ৰ সদব্যৱহাৰ আৰু শৈক্ষিক অনুশাসনৰ পৰিবেশ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যও গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাই ।
কেন্দ্ৰটো প্ৰতিদিনে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ খোলা থাকিব । আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি দৈনিক অথবা মাহেকীয়া ভিত্তিত নিৰ্ধাৰিত সামান্য মাচুল আদায় দি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯' সন্দৰ্ভত স্বত্বাধিকাৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ কিছু কথা :
শৰ্মাই কয়, "মই দিল্লীত অধ্যয়ন কৰি থকা অৱস্থাত হোষ্টেলত পঢ়াৰ পৰিৱেশ অথবা পঢ়িবলৈ সুবিধা নাছিল ৷ সেয়ে মই লাইব্ৰেৰীত গৈ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ৷ ২০২৩ চনত মই পুনৰ নগাঁৱলৈ আহি অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ বিচাৰিছিলো । দিল্লীত থকা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ দৰে সুবিধা নগাঁৱত বিচাৰি পোৱা নাছিলো ৷ সেয়ে নিজে অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ চিন্তা কৰিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"নগাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে ভালকৈ পঢ়ি আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটো গঢ় দিয়া হৈছে ৷ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটোৰ পৰা লাভজনক ব্যৱসায় কৰাৰ চিন্তা কৰা নাই । কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ সুবিধা এটা দিয়াৰ বাবে নগাঁৱত এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটো আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"
শিক্ষাৰ্থীয়ে ‘ষ্টাডি চাৰ্কোল ৯' সন্দৰ্ভত কি কলে ?
এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়, "ঘৰত বিভিন্ন লোকৰ অহা-যোৱা, কামৰ বাবে অধ্যয়নত মনোযোগ দিয়াত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হও ৷ সেয়ে আগন্তুক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ লগতে অধ্যয়নৰ বাবে ইয়ালৈ আহো ৷ শান্ত পৰিৱেশ, নানা সুবিধাৰ মাজত অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা দিছে কেন্দ্ৰটোৱে ৷ নগাঁৱত এই নতুন চিন্তাই বহু শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক:বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ উদয়ন বৰঠাকুৰ লণ্ডনৰ সন্মানীয় লিনিয়ান ছ’চাইটিৰ ফেল’ হিচাপে নিৰ্বাচিত