আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আদিপাঠ ! শ্ৰেণীকোঠা এৰি বজাৰত বহিল শিক্ষাৰ্থী

ঘৰত উৎপাদিত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে । কিনিলে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ৷

ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যতিক্ৰমী বজাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 1:07 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড়: চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে লাভ নকৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । ফলত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ ধাৱমান হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ইয়াৰ বাবে বহু চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।‌ চৰকাৰে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সংস্কাৰৰ বাবে নতুন নীতি নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যদিও বহু চৰকাৰী বিদ্যালয় সংস্কাৰমুখী হৈ উঠা নাই ।

কিন্তু ইয়াৰ মাজতো একাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছে । তেনে সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ে ল'লে অভিনৱ পদক্ষেপ । শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দেখা গ'ল ৰাজপথত । পথৰ দাঁতিত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।

ডিব্ৰুগড়ত শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যতিক্ৰমী বজাৰ (ETV Bharat)

‌ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰত দেখা গ'ল এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে যাতে একো একোজন দায়িত্বশীল, আত্মনিৰ্ভৰশীল ব্যক্তি হৈ সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে, তাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এখন অস্থায়ী বজাৰ স্থাপন কৰিছে । য'ত পথৰ কাষত এদিনৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিক্ৰী কৰিছে ঘৰত উৎপাদিত বিভিন্ন শাক-পাচলি ।

পথৰ দাঁতিত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী

জীৱন সমৃদ্ধিশালী কৰিবলৈ কেৱল পুথিগত শিক্ষাত নিজক সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিলে নহ'ব । জীৱন গঢ়িবলৈ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন; সেই কথাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উপলব্ধি কৰাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে । ডিব্ৰুগড়ৰ মধুপুৰত তাৰেই এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা পোৱা গ'ল । মধুপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে শ্ৰেণীকোঠা এৰি পাচলি লৈ ওলাই আহিল পথৰ কাষৰ বজাৰলৈ । নিজ ঘৰতে উৎপাদিত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক-পাচলি যেনে কুন্দুলি, লাই, অমিতা, কচু, নেমু আদি বিক্ৰী কৰিলে বজাৰত ।

ঘৰত উৎপাদিত শাক-পাচলি বিক্ৰী কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে (ETV Bharat)

শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে স্থাপন কৰা বজাৰখনত গ্ৰাহকৰো ভিৰ দেখা গ'ল । শিক্ষাৰ্থীয়ে বিক্ৰী কৰা পাচলি ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ হেতাওপৰা লাগিল । বজাৰত মুকলিকৈ পাচলি বিক্ৰী কৰি ব্যতিক্ৰমী অভিজ্ঞতা লৈ আনন্দিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো । চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠা এৰি পাচলি লৈ বজাৰলৈ ওলাই আহিল । গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগতে পথচাৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ পৰা পাচলিসমূহ ক্ৰয় কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে । চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনে লোৱা এই পদক্ষেপৰ বাবে শিক্ষক সমাজক প্ৰশংসা কৰে উপস্থিত ৰাইজে ।

বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী (ETV Bharat)

শিক্ষাৰ্থীয়ে বিক্ৰী কৰা পাচলি ক্ৰয় কৰিছে শিক্ষকে

শ্ৰেণীকোঠা এৰি ঘৰতেই উৎপাদিত পাচলি আগত লৈ বজাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ব্যস্ত হোৱা সম্পৰ্কত বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়, "মধুপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা দিবৰ বাবে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আত্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছে । বজাৰত কেনেকৈ ক্ৰয়-বিক্ৰয় হয় তাৰ জ্ঞান দিবলৈ এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।‌ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে নিজে ঘৰৰ পৰা শাক-পাচলিসমূহ আনিছে । তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ আমি শিক্ষকসকলেও শাক-পাচলিসমূহ ক্ৰয় কৰিছোঁ ।"‌

শিক্ষকসকলে ক্ৰয় কৰিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিক্ৰী কৰা পাচলি (ETV Bharat)

বিদ্যালয়ৰ পদক্ষেপক গ্ৰাহকৰ উচ্চ প্ৰশংসা

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বজাৰৰ পৰা শাক-পাচলি ক্ৰয় কৰা এজন গ্ৰাহকে কয়, "পথেৰে গৈ থাকোতে দেখিলোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকসকলৰ সহযোগত বজাৰ বহাইছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বজাৰ এখনৰ উপলব্ধি আৰু পইচাৰ মূল্য অনুধাৱন কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিছে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সৰুৰে পৰাই নিজক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব ।"

