হওক কলৰৱ, হওক পৰিৱৰ্তন: তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক প্ৰতিবাদ

হওক কলৰৱ, হওক পৰিৱৰ্তন: তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ত ব্যাপক প্ৰতিবাদ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে জ্বলাই দিলে ভিজিলেন্স কমিটীৰ নিৰ্দেশনা । বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ প্ৰতিবাদৰ শ্লোগান 'হওক কলৰৱ, হওক পৰিৱৰ্তন' ।
Published : October 31, 2025 at 4:51 PM IST
তেজপুৰ: বৃস্পতিবাৰে নিশা জোনৰ পোহৰেৰে সুশোভিত তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদী সমদল । হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ লৈ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ । প্ৰতিবাদকাৰীৰ বেনাৰত লিখা আছে, 'হওক কলৰৱ, হওক পৰিৱৰ্তন' ।
উল্লেখ্য যে বিগত ৪০ দিন ধৰি চলি অহা এই প্ৰতিবাদ হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক ঐতিহাসিক ক্ষণ । বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি অহা অব্যৱস্থা, অস্বচ্ছতা আৰু শাসন-ব্যৱস্থাৰ প্রতি উপেক্ষা । দীৰ্ঘ সময় ধৰি উপেক্ষিত হৈ থকা সমস্যাবোৰক লৈ শেষত তেওঁলোকে নিশাৰ নিৰৱতা ভাঙি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।
ছাত্র-ছাত্ৰীৰ হাতত বেনাৰত লিখা আছে, “আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ ঘৰ । যদি ন্যায় নাথাকে, যদি দুর্নীতিৰে ছাত্ৰসকলে কষ্ট ভোগ কৰে, তেন্তে আমি নিশ্চুপ হৈ থাকিব নোৱাৰো ।”
উল্লেখ্য যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এমাহৰো অধিক দিন ধৰি চলি থকা উপাচাৰ্য-বিৰোধী আন্দোলন দুৰ্বল কৰাৰ চেষ্টা চলিছে । প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি আন্দোলনত বাধা দিয়াৰ বাবেই উপাচাৰ্যৰ নিৰ্দেশত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ভিজিলেন্স কমিটী গঠন কৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিজিলেন্স কমিটীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে জাৰি কৰা এখন নিৰ্দেশনা বৃস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-কৰ্মচাৰীয়ে দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত পূৰ্বতে কেতিয়াও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য নোহোৱা কেতবোৰ নিৰ্দেশনা হঠাৎ দুদিন পূৰ্বৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে জাৰি কৰা হৈছে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰশাসন নিয়ন্ত্ৰণ তথা বিত্তীয় স্বচ্ছতা ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে অনা শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ বাবে থকা এখন নিৰ্দেশনা এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জানিবলৈ দিয়া হৈছে । সেই নিৰ্দেশনা অনুযায়ী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ সমবেত হ'ব নোৱাৰিব ।
এই নিৰ্দেশনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতত পৰাৰ লগে লগে ক্ষোভত জ্বলি উঠে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । সেইবাবেই নিৰ্দেশনাখন জ্বলাই উপাচাৰ্য-বিৰোধী শ্লোগানেৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে । প্ৰতিবাদী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পুনৰ শম্ভূনাথ সিঙক এজন মিথ্যাচাৰী আৰু অযোগ্য বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁৰ অপসাৰণৰ দাবী তোলে ।