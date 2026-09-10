সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, গুৱাহাটী-গোৱালিয়ৰত প্ৰতিবাদ

সোণাপুৰৰ লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, গুৱাহাটী-গোৱালিয়ৰত প্ৰতিবাদ
শ্ৰুতিয়ে ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পেটৰ বিষত ভোগা বুলি জানিবলৈ দিছিল । হাস্পতাললৈ অনাৰ পিছত বুধবাৰে পুৱা শ্ৰুতিৰ মৃত্যু হয় ।
Published : September 10, 2026 at 1:14 PM IST
গুৱাহাটী/সোণাপুৰ: সোণাপুৰস্থিত লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ বি.পি.এডৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী তথা টেনিছ খেলুৱৈ শ্ৰুতি উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোত উপলব্ধ চিকিৎসা সুবিধা আৰু জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৱস্থাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি শ্ৰুতিয়ে ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পেটৰ বিষত ভোগা বুলি জানিবলৈ দিছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে খবৰ দিয়াৰ পিছতো প্ৰথমতে তেওঁক কেৱল বিষনাশক ঔষধহে প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ অৱস্থাৰ অৱনতি ঘটিবলৈ ধৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ অৱস্থাৰ অধিক অৱনতি ঘটাত তেওঁক সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় বুলি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জনায় । অৱশ্যে সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নত হোৱা দেখা নগ’ল আৰু তীব্ৰ অশান্তিত ভুগিছিল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আৰু দাবী কৰে যে শ্ৰুতিৰ পিছলৈ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি ঘটে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত সূত্ৰৰ মতে, ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসকে তেওঁৰ এপেণ্ডিক্সৰ সৈতে জড়িত এক গুৰুতৰ জটিলতা চিনাক্ত কৰে । সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে শ্ৰুতিৰ এপেণ্ডিক্স ফাটি গৈছিল । তেওঁলোকে লগতে কয় যে ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এপেণ্ডিক্স সম্পৰ্কীয় কোনো অন্তৰ্নিহিত অৱস্থাৰ বিষয়ে অজ্ঞাত আছিল ।
কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই । এপেণ্ডিক্স ফাটি যোৱা সম্পৰ্কীয় দাবী ছাত্ৰৰ সূত্ৰই প্ৰদান কৰা তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে আৰু মৃত্যুৰ চূড়ান্ত কাৰণ চিকিৎসালয়ৰ ৰেকৰ্ড, চিকিৎসা মূল্যায়ন আৰু অন্যান্য প্ৰাসংগিক চিকিৎসা প্ৰতিবেদনৰ পৰা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব ।
চিকিৎসক উপস্থিত নথকাৰ অভিযোগ
ব্যক্তিগত হাস্পতাললৈ অনাৰ পিছত বুধবাৰে পুৱা শ্ৰুতিৰ মৃত্যু হয় । তেওঁৰ মৃত্যুৱে লক্ষ্মীবাই ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনি আৰু জৰুৰীকালীন সঁহাৰিৰ ব্যৱস্থাৰ পৰ্যাপ্তত উপলব্ধতাক লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে প্ৰতিষ্ঠানটোত কোনো স্থায়ী পূৰ্ণকালীন চিকিৎসক নাই আৰু পুৱা-গধূলি সীমিত সময়ৰ বাবেহে চিকিৎসক উপলব্ধ থাকে ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যে শাৰীৰিক শিক্ষাৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰিমিয়াৰ ইনষ্টিটিউটত বিশেষকৈ তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন হোৱা পৰিস্থিতিত স্থায়ী চিকিৎসাৰ সুবিধা আৰু যোগ্য চিকিৎসকৰ সৈতে ২৪ ঘণ্টাই সুবিধা কিয় নাই ?
শ্ৰুতিৰ মৃত্যুত প্ৰতিবাদ
শ্ৰুতি আছিল মধ্যপ্ৰদেশৰ বাসিন্দা ৷ তেওঁৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান (এল এন আই পি) চৌহদৰ বাহিৰত প্ৰায় ৫০০-৬০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । এল এন আই পি শাৰীৰিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী চৌহদত শ্ৰুতিৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৫০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালিয়ৰলৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
এই ঘটনাত গুৱাহাটী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ৱাৰ্ডেনৰ বিৰুদ্ধে গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গোৱালিয়ৰ কেম্পাছৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ কৰে যে শ্ৰুতি বিগত এসপ্তাহ ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল ৷ কিন্তু কেম্পাছৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকে তেওঁৰ সমস্যাক আওকাণ কৰি বিষনাশক ঔষধ প্ৰদান কৰিছিল । অভিযোগ অনুসৰি চিকিৎসকে শ্ৰুতিৰ এই অৱস্থাক সাধাৰণ পেটৰ বিষ আৰু গেছৰ সমস্যা বুলি উলাই কৰিছিল । অসুস্থতা আৰু বেছি বেয়া হোৱাত তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে ছুটী বিচাৰি ৱাৰ্ডেনৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও তেওঁক ছুটীৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল ।
শ্ৰুতিৰ পৰিয়ালৰ বাবে ৫০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা এল এন আই পিৰ ছাত্ৰ কৃষে কয় যে, "শ্ৰুতিক ইমান বিষনাশক ঔষধ দিয়া হৈছিল যে তেওঁৰ এপেণ্ডিক্স ফাটি গৈছিল, আৰু তাৰ ফলত হোৱা সংক্ৰমণ তেওঁৰ আভ্যন্তৰীণ অংগলৈ বিয়পি পৰিছিল, যাৰ ফলত চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল । এই ঘটনাৰ পিছত দায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শ্ৰুতিৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্ববিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে দাবী কৰিছে যে গুৱাহাটী চৌহদৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপকসকলে এক লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰি শ্ৰুতিৰ পৰিয়ালক আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে । কিন্তু এই এক লাখ টকাৰ কিবা গুৰুত্ব আছেনে ? ভুক্তভোগী পৰিয়ালক কমেও ৫০ লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব লাগে । শ্ৰুতিয়ে ন্যায় নোপোৱালৈকে গুৱাহাটী আৰু গোৱালিয়ৰ দুয়োটা চৌহদতে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।’’
গুৱাহাটীত উপস্থিত উপাচাৰ্য, গাফিলতিৰ বাবে বৰ্খাস্ত চিকিৎসকক
এই প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত এলএনআইপিৰ পঞ্জীয়ক অধ্যাপক যতেন্দ্ৰ টোমৰে কয়, ‘‘ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই প্ৰতিবাদৰ স্পষ্ট কাৰণ এতিয়াও পৰিচালনা সমিতিক প্ৰদান কৰা নাই । অৱশ্যে গুৱাহাটীত সংঘটিত ঘটনাৰ পিছত এলএনআইপিৰ উপাচাৰ্য গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছে । তদন্ত চলি আছে, আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত চিকিৎসকসকলক তৎক্ষণাত বৰ্খাস্ত হৈছে ৷ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু মৰ্মান্তিক, কিন্তু সকলো সম্ভাব্য সহায় আগবঢ়োৱা হৈছে ।’’
গোৱালিয়ৰত গঠন হ’ল পাঁচজনীয়া ছাত্ৰ সমিতি
পৰিচালনা সমিতিৰ হৈ পঞ্জীয়কে কয়, ‘‘গোৱালিয়ৰত এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বলৈ পাঁচজনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । তেওঁলোকে প্ৰতি সপ্তাহত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰকে ধৰি কেম্পাছৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু ব্যৱস্থাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব । ইয়াৰ পিছত পৰিচালনা সমিতিৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক: ৰামানুজৰ পত্নী হত্য়া: এজন স্বামীয়ে পত্নীক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিব পাৰেনে ? কি কয় মনোৰোগ বিশেষজ্ঞই