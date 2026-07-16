বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ দাবীত ৰাজপথত নামিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী
কলগাছিয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল । বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ।
Published : July 16, 2026 at 6:49 PM IST
জনীয়া: বৃহস্পতিবাৰে কলগাছিয়াৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড, বেনাৰ আৰু বিভিন্ন দাবী সম্বলিত শ্ল'গান দি শিক্ষাৰ্থীসকলে এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে ।
সমদলটোৱে কলগাছিয়াৰ বিভিন্ন পথ অতিক্ৰম কৰি চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মূল দাবী আছিল, ৰাজ্যৰ সকলো দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে নামভৰ্তি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া কৰিব লাগিব ।
তেওঁলোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে । কিন্তু শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে নিয়মীয়া উপস্থিতি নথকা শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তিৰ মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মতে, একেখন শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত দুটা পৃথক নিয়ম প্ৰয়োগ কৰাটো কোনোপধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় । আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন কাৰণত নিয়মীয়াকৈ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলেও তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ খৰ্ব হ'ব নালাগে ।
সেয়ে উপস্থিতিৰ ভিত্তিত নামভৰ্তিৰ মাচুল আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ দাবী জনায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰক শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত পুনৰীক্ষণ কৰি সকলো দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বৈষম্যহীনভাৱে বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
লগতে তেওঁলোকে কয়,"যদি দাবী পূৰণ নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব । যি মাচুল তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিছে সেয়া বহুত বেছি । সেয়া আমাৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় । কাৰণ আমি সকলো দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । সেইকাৰণে আমি নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাই । সেইকাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ ।"
ইফালে, প্ৰতিবাদৰ অন্তত চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰি বিষয়টোত নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ দাবী জনায়।