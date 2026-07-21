বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ দাবীত গোলাঘাটত তিনিখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ

বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তিৰ দাবীত গোলাঘাটত তিনিখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ
চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে তিনি মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ৷
Published : July 21, 2026 at 4:47 PM IST
গোলাঘাট : মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ পদত্যাগৰ দাবীত গোলাঘাটৰ ৰাজপথত উত্তাল কৰি তুলিলে তিনিখনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যলয়ৰ সন্মুখত অসম চৰকাৰ হায় হায় আদি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্ল’গানেৰে উত্তাল কৰি তুলে শিক্ষাৰ্থীসকলে ৷
গোলাঘাটৰ দেৱৰাজ ৰয় মহাবিদ্যালয়, গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় আৰু হেমপ্ৰভা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, নাম ভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰ্ষিক আয়ৰ উপৰিও উপস্থিতিৰ হাৰ, পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ মাপকাঠি হিচাপে গণ্য কৰাৰ ফলত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব লগা হৈছে ৷
প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ অভিযোগ অনুসৰি, চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়সমূহত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেহে নামভৰ্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ যাৰ বাবে গোলাঘাটৰ তিনিখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল’বলৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে ৷
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী ছাত্ৰী কয়,"চৰকাৰে কৈছিল যে কোনোধৰণৰ মাচুল পৰিশোধ নকৰাকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ কিন্তু এতিয়া সেই কাম হোৱা নাই যাৰ বাবে আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ঘৰৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান লৈকে নাম ভৰ্তি কৰিব পৰা নাই ।"
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পুনৰ মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ ছয় পৰা সাত হাজাৰ দিবলৈ অপাৰগ । প্ৰতিটো চেমিষ্টাৰত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিবলৈ অৰ্থৰ অভাৱ ৷ সেয়ে নামভৰ্তিৰ মাচুল বিনামূলীয়া কৰাৰ দাবীত আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছো । নামভৰ্তিৰ মাচুল বিনামূলীয়া নকৰিলে আমাৰ এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।"
এজন ছাত্ৰই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিল যে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া পাঠদান কৰিব পৰিব ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পাছত কিয় এনেকুৱা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধন আদায় দি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এই সম্পৰ্কে আমি কেইবাবাৰো চৰকাৰক স্মাৰক পত্ৰ অৱগত কৰিছিলো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই ।"
লগতে পঢ়ক : বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেবাখনো নদী, উজনিত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ, ৰে’ল চলাচলত ব্যাঘাত