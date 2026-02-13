আমাক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিব, পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়ক : সহপাঠীক ন্যায়ৰ দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীৰ আহ্বান
অনিশ্চয়তাত ফিল'বাৰীৰ থকা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্য়ৎ ।
Published : February 13, 2026 at 1:44 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিল'বাৰীত থকা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিল'বাৰীত যোৱা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । নিকেতনৰ শিক্ষক সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ প্ৰহাৰত উৎপল টায়ে নামৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । এই ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰায় প্ৰতিদিনাই ফিল'বাৰীত সৃষ্টি হৈ আছে এক অনাকাংক্ষিত পৰিবেশৰ ।
শুকুৰবাৰে পুৱাই শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন ফিল'বাৰীত নিকেতনৰ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল সমৱেত হয় । নিকেতন খোলাৰ দাবীত প্ৰথম অৱস্থাত নিকেতনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সন্মুখত প্লেকাৰ্ড লৈ শিক্ষাৰ্থী সকলে মৌন প্ৰতিবাদ কৰে ।
কিছুসময় পাছতেই নিকেতনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ খুলি শিক্ষাৰ্থীসকল নিকেতনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায় । ঘটনাৰ দিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা নিকেতনখনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিতৰলৈ সোমাই চাফ-চিকুন কৰাৰ লগতে উৎপল টায়েৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
ইফালে, অতি শীঘ্ৰেই নিকেতনখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ ঘূৰাই আনি ৬০০ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ প্ৰশাসনক ফিল'বাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত এজন ছাত্ৰনেতাই কয়, "মৰ্মান্তিক ঘটনাক লৈ আমি বহুত দুখ পাইছো । সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু তদন্ত চলি আছে । তাক লৈ আমি আশাবাদী যে দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব; কিন্তু বৰ্তমান আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব লগা হৈছে । সেয়াও আমাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । গতিকে এইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নিকেতনখন পাঠদান কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ।"
আনহাতে, এগৰাকী অভিভাৱকে সমগ্ৰ ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰি কয়, "উৎপল টায়ে ন্যায় পাওক । দোষীক শাস্তিৰ দাবীৰে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব; কিন্তু এতিয়া আমাৰ সন্তানসকলৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে । তদন্ত চলি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদানো চলাই নিবলৈ অনুমতি দিবলৈ জিলা প্ৰশাসনলৈ তথা আৰক্ষীক আহ্বান জনাইছো ।"