হাৰ্টথ্ৰ’বৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি পাচলি বিক্ৰেতাৰ ৰূপত এদল ছাত্ৰী

এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নামতি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৷

NAMATI UNIQUE MARKET
বাৰীৰ আলু, কচুৰ পৰা ৰবাব টেঙালৈকে সকলো উপলব্ধ এই বজাৰত (ETV Bharat Assam)
আমগুৰি: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু হাৰ্টথ্ৰ’ব জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তাধাৰা নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ হৈ উঠিছে । নৱপ্ৰজন্মই জুবিনৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ কোৱা জুবিনৰ আদৰ্শক প্ৰতিফলিত কৰি শিৱসাগৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ।

কি এই পদক্ষেপ

বিদ্যালয়খনৰ নাম নামতি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় । প্ৰায় ৩০০ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিলে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ ।

পাচলি বিক্ৰেতাৰ ৰূপত এদল ছাত্ৰী (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লিজা গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে তেওঁলোকে থলুৱা সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কোৱাৰ দৰে আমি সকলোকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব লাগিব, সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব । এটা দিশত আগবাঢ়ি গ'লেই নহ'ব । নিজকে সকলো দিশত আগুৱাই নি সমাজখন আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে পৃথিৱীখনকো আগবঢ়াই নিব লাগে । বিদ্যালয়খনৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰপৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে সকলো ছাত্ৰীয়ে থলুৱা বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে । যাতে সৰুৰে পৰাই টকাৰ লেনদেন শিকিব পাৰে ৷

জুবিনদাৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক, অসমীয়া সমাজখনো উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ি যাওক

জুবিনৰ আদৰ্শক শিৰোগত কৰি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিবেশন কৰে 'মায়াবিনী' গীত । জুবিন গাৰ্গে সপোন দেখা সমাজখন শৃংখলাবদ্ধভাৱে আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে এইসকল ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ি গৈছে ।

NAMATI UNIQUE MARKET
ক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী (ETV Bharat Assam)

এনে চিন্তাধাৰা কিয় প্ৰয়োজন

সাম্প্ৰতিক সময়ত শিক্ষাৰ্থীক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগতে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰো অতিকে প্ৰয়োজন । আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাই শিক্ষাৰ্থীক কাষৰ জগতখনৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে । শিৱসাগৰৰ এই বিদ্যালয়খন এইবাৰ চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ উঠিছে ।

পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীক বজাৰমুখী কৰাৰ এক চিন্তাধাৰাৰ লগতে সকলোৰে প্ৰাণৰ জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তাধাৰাকো আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে । বিদ্যালয়খনত 'শিক্ষাৰ্থীৰ বজাৰ' গঢ়ি তুলিছে । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা এৰি ক্ৰেতা-বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থীক উপনীত কৰোৱাই এক অনন্য প্ৰয়াস কৰা দেখা গ'ল ।

শিৱসাগৰৰ নামতি বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰতে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ এখন বজাৰ সৃষ্টি কৰি সমাজলৈ এক সুন্দৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । বিদ্যালয়খনে ছাত্ৰীসকলক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সাংখ্যিক জ্ঞান দিবৰ কাৰণেও এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

নিজ বাৰীত হোৱা কচু, ঢেকীয়া, ৰবাব টেঙা, অমিতা, কল, পাণ, আচাৰ, আমলখি, শাক-পাচলিৰ এখন থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এই প্ৰচেষ্টা আৰু সাংখ্যিক জ্ঞানে উপকৃত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ।

NAMATI UNIQUE MARKET
জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ শিৰোগত কৰি কৰিলে এই কাম (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মৃদুস্মিতা গগৈয়ে কয়, ‘‘ছাত্ৰীসকলে ঘৰুৱা বস্তু উপলব্ধ কৰি বজাৰখন সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিলে । নিজৰ লগতে ঘৰখনৰ এই পদক্ষেপে সহায় সহযোগ কৰিব । উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই নিজেই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ এই পদক্ষেপৰ পৰা উৎসাহিত হ’ব ।’’

বিদ্যালয়ৰ সহ-শিক্ষক দেৱেন গোহাঁয়ে কয়, ‘‘ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় । উঠি অহা প্ৰজন্মই বজাৰ ব্যৱস্থা কি জানিব লাগিব । মাটি আমাৰ, বজাৰ আমাৰ বুলি ক'লেই নহ'ব, অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব লাগিব ।’’

এনেদৰে দেখা গ’ল সমাজ সুন্দৰ কৰা, ভৱিষ্যত সমাজৰ গুৰিধৰোঁতা এইসকল ছাত্ৰীয়ে নিজৰ ভৰিত থিয় দিবলৈ, জুবিন গাৰ্গ আৰু আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাই সমাজলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ।

NAMTI GIRLS HS SCHOOL
STUDENTS MARKET
ZUBEEN GARG
NAMATI UNIQUE MARKET

