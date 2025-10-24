অধ্য়য়নৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে কলৰ চিপ্ছ, জৈৱিক চাবোন
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যমিতা বিকাশ কোষৰ অধীনত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ।
Published : October 24, 2025 at 6:29 PM IST
কলিয়াবৰ: অধ্য়য়নৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থী আগবাঢ়িছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মোকলাবলৈ । কেৱল অধ্য়য়নতেই ব্য়স্ত নাথাকি মহাবিদ্যালয়তেই শিকিছে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কৌশল । পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকলে যাতে ভৱিষ্যতে উৎপাদমুখী কাৰ্যৰ দ্বাৰা নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহাবিদ্যালয়ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ।
অধ্যয়নৰ মাজতে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীয়ে । কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যমিতা বিকাশ কোষৰ অধীনত কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ।
কলৰ চিপ্ছ, জৈৱিক চাবোন, থলুৱা সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে । বজাৰত উপলব্ধ আলুৰ চিপ্ছৰ বিপৰীতে ঘৰতে কাচকলৰ চিপ্চ প্ৰস্তুত কৰি উন্নতমানৰ পেকেজিঙৰে বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে মহাবিদ্যালয়খনৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ অভিজিৎ মণ্ডলে । সমান্তৰালকৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰ মুফাশ্বীৰ আলীয়ে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে ভিন্ন ধৰণৰ জৈৱিক চাবোন । তদুপৰি, মহাবিদ্যালয়খনৰ স্নাতক মহলাৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী ৰিচামণি দাসে প্ৰস্তুত কৰিছে ভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ ।
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ শীঘ্ৰে উপলব্ধ হ'ব বজাৰত। জখলাবন্ধাকে ধৰি কলিয়াবৰৰ সকলো বাণিজ্যিক স্থানত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰীৰ পৰিকল্পনা কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে । শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ অতি কম মূল্যত বজাৰত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আপুনি । অধ্যয়নৰ মাজতে আজৰি সময়ত ম'বাইল চাই সময় নষ্ট নকৰি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীকেইগৰাকীয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে পদক্ষেপক শলাগ লৈছে সকলোৱে ।
কেৱল চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ পিছতে দৌৰি ফুৰা নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলে কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এইকেইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ কৰ্মক অনুসৰণ কৰিলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব । এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যমিতা বিকাশ কোষৰ তত্বাৱধায়ক সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ আৰতী বসুমতাৰীয়ে কয়,"মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যমিতা বিকাশ কোষৰ অধীনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদন কৰি আছে । আমাৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিইছে জৈৱিক চাবোন, কলৰ চিপ্ছ, ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ । আমি সামগ্ৰীসমূহ কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন দোকানত বিক্ৰীৰ বাবে আগবঢ়াম । আমি সেয়ে ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ, যাতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকক উৎসাহ যোগোৱাৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ এই প্ৰয়াস আগবঢ়াই নিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াব ।"