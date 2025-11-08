ডেস্কত ছবি আঁকি অভ্যাস; এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী

ডেস্কত ছবি আঁকি অভ্যাস; এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী
তবলাৰ অভাৱত ডেস্কতে তবলাৰ ছবি আঁকি তবলা বাদনৰ অভ্যাস । বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ধ্ৰুপদী সংগীত অনুষ্ঠানত সংগত কৰিলে তবলা ।
Published : November 8, 2025 at 10:04 AM IST
কাজিৰঙা : ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল হ'লে, কৰিবলৈ আগ্ৰহী থাকিলে যিকোনো কামেই কৰাটো সম্ভৱ ৷ সেয়াই যেন প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱালে বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰই ৷ তবলাৰ অভাৱত ডেস্কত তবলাৰ ছবি আঁকি তাতে তবলা বাদনৰ অভ্যাস কৰি বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ধ্ৰুপদী সংগীত অনুষ্ঠানত সংগত কৰিলে তবলা ৷
যিসময়ত বহু পিতৃ-মাতৃয়ে লক্ষ লক্ষ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকৰ শিশু-কিশোৰক প্ৰয়োজনীয় উপাদান যোগান ধৰিও সুফল নাপায়, তেনে সময়ত বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এই ছাত্ৰকেইজনৰ অকল্পনীয় অভ্যাস আৰু ফলাফলে উৎসাহিত কৰিছে বহুজনক ৷
বিদ্যালয়ৰ ডেস্কতে আঁকি ল’লে তবলা
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংশুমান হাজৰিকাই কয়, “আমি প্ৰথমতে ডেস্কত বজায়ে অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷ কাৰণ আমাৰ সকলোৰে তবলা নাছিল ৷ বিদ্যালয়তো সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে তবলাৰ বাবে তিনি-চাৰিযোৰহে তবলা আছিল ৷ কিন্তু আমি ১০-১২ জন তবলা বজোৱা ছাত্ৰ আছিলোঁ ৷”
ডেস্কত তবলাৰ বায়া-ডায়া আঁকি লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি অংশুমানে কয়, "আঁকি লোৱা তবলাকে সঁচা তবলা আৰু বজাওঁতে সঁচা তবলাৰ মাত ওলোৱাৰ নিচিনাকৈ ভাবি লৈ অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷"
অংশুমানে পুনৰ কয়, "যিদিনা আমি সঁচা তবলা হাতত পাইছিলোঁ, সেইদিনা আমি বজাই দেখিছিলোঁ যে ডেস্কত অভ্যাস কৰা ধৰণে বজাওঁতে তবলাৰ বোল চাৰে কোৱা ধৰণেই ফুটি উঠিছিল ৷"
সঁচা তবলা অনুষ্ঠানৰ দুদিন আগত বজাবলৈ পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি অংশুমানে কয়, "ইয়াৰ আগতে ডেস্কতে বজাইছিলোঁ ৷ বিদ্যালয়ৰ সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে সপ্তাহটোৰ তবলা শ্ৰেণীত তিনি-চাৰিযোৰ তবলাৰ বিপৰীতে ১০-১২ গৰাকী ছাত্ৰ হোৱাৰ বাবে ১০ মিনিটমানৰ বাবে আমি সঁচা তবলা বজাবলৈ পাইছিলোঁ ৷"
ঘৰতো টেবুল-চকীতে তবলা বাদনৰ অভ্যাস
অংশুমানে কয়, "আমি ঘৰতো পঢ়া টেবুলত অথবা চকীতে তবলা আঁকি লৈ অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷"
বিদ্যালয়খনৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নয়নজ্যোতি বৰাইকে কয়, “তবলা কিনিবলৈ কৈছিল, দেউতাকো কৈছিল ৷ দেউতাই কিনি দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু পইচা যোগাৰ হোৱা নাছিল তেতিয়া ৷ দেউতাই এনেকৈয়ে টেবুলতে বনাই (আঁকি) দিয়ে, তবলা তাতে বজাওঁ ৷ পিছত যেতিয়া তবলা কিনি দিছিল, অভ্যাস কৰোঁতে পাৰিছিলোঁ ৷”
পৰামৰ্শ, প্ৰেৰণাৰ উৎস বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ
ছাত্ৰসকলক এইক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা যোগাইছিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ৰাতুল ফুকন, তবলা শিক্ষক চিণ্টু গগৈ আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সোণেশ্বৰ নৰহে ৷
অংশুমান হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, “আমাক ৰাতুল ছাৰ, নৰহ ছাৰ আৰু তবলা ছাৰেই পৰামৰ্শ দিছিল । কৈছিল— তহঁতৰ তবলা নাই কি হ’ল ! তহঁতে ডেস্কত বজায়ে তবলাৰ অভ্যাস কৰিব পাৰিবি ৷ আচলতে কল্পনা শক্তিটোৱেই মূল ৷ মনত যদি ভাবি লৱ যে এইযোৰ তবলা আৰু আচল তবলাৰ দৰেই, এইটো যদি ভাবি লৱ যে শব্দটো ওলাইছে, তেতিয়া সফল হ'বি ৷”
এয়া কেৱল তবলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, তেওঁলোকে জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো একে উদাহৰণেই দিছিল বুলিও প্ৰকাশ কৰে অংশুমানে ৷
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক-মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ প্ৰয়াস বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ
বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা নাট্যকৰ্মী ৰাতুল ফুকনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰসকলে যি ফলাফল দেখুৱালে সেয়া কষ্টৰ আঁৰৰ ফচল ৷
বিদ্যালয়খনত সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে তবলা, ভায়’লিন আদিৰ শনিবৰীয়া শ্ৰেণী আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি ফুকনে কয়, "তবলাৰ শ্ৰেণীত বিদ্যালয়ৰ তিনি-চাৰিযোৰ যি তবলা আছে তাৰ বিপৰীতে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অধিক ৷ সেয়ে শ্ৰেণীৰ দিনা তবলা শিক্ষাৰ্থীসকলে ৫ৰ পৰা ৭ মিনিটমানকৈ সময় অদল-বদলকৈ বজাই অভ্যাস কৰে ৷ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ যি বাৰ্ষিক গীত-মাতৰ আবেলি অনুষ্ঠান আছিল, তাৰ ১৫-২০ দিন আগত ল’ৰা-ছোৱালী সকলোকে একেলগে বহুৱাই তিনিজনমানক তবলা দি বাকীসকলক ডেস্কত তবলা সদৃশ ছবি আঁকি দি বজাবলৈ দিয়া হৈছিল ৷"
ফুকনে কয়, “ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি কৈছিলোঁ তোমালোকে ভাবি লোৱা এয়া সঁচা তবলা হয় ৷ প্ৰয়োজন হ’লে তোমালোকে বায়াত পাউডাৰ দি লোৱা ৷ যদি সঁচা তবলা বুলি তুমি ভাবি লোৱা, এই কামটো কৰিব পাৰা আৰু তবলা গুৰুৱে তোমাক যি ধৰণে বুলনি দিছে সেইধৰণে অন্তৰত সাঁচ বহুৱাই যদি অভ্যাস কৰা তেন্তে যিদিনা তোমাক সঁচা তবলা দিয়া হ’ব সেইদিনা একে বোল তোমালোকে বজাব পাৰিবা বুলি আমি তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিছিলোঁ ৷”
তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ লগতে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ সোণেশ্বৰ নৰহ, বিদ্যালয়ৰ তবলা শিক্ষক চিণ্টু গগৈ, ভ’কেল শিক্ষক উজ্জ্বল আদিয়েও ছাত্ৰসকলক প্ৰেৰণা যোগাইছিল । অনুষ্ঠানৰ আগদিনা ১০-১২ যোৰ তবলা আমি যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ আৰু ছাত্ৰসকলে ডেস্কত অভ্যাস কৰা ধৰণেই তবলাত বোল তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ অনুৰূপ ধৰণেই মূল অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধ্ৰুপদী সংগীতানুষ্ঠানত তবলাৰ বোল তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ আমাৰ খুব ভাল লাগিছিল ৷"
ফুকনে লগতে কয়, "তবলা এনে এটা বস্তুও নহয় যে ঘপহকৈ কোনোবা ছাত্ৰ এজনে কিনি আনিব ৷ তাৰবাবে কিছু সময়ৰো প্ৰয়োজন ৷ ছাত্ৰসকলে ঘৰত কৈছিল যদিও হয়তো ঘৰত কিনি দিব পৰা অৱস্থা নাছিল, যাৰ বাবেই দিয়া নাছিল ৷ অৱশ্যে আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে যিমানখিনি পাৰি তবলা আগবঢ়াইছিলোঁ ৷"
বিদ্যালয়ত কৰোৱা হৈছে সঞ্চয়ৰ অভ্যাস
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সহঃপাঠ্যক্ৰম তথা উৎকৰ্ষ সাধনৰ আনুষংগিক উপাদান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অভাৱ পূৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হয় সঞ্চয় পাত্ৰৰ ৷ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক ৰাতুল ফুকনে কয়, "২-৩ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই ‘এন আৰ এল’ত কৰ্মৰত মিণ্টু সন্দিকৈ নামৰ সুহৃদগৰাকীৰ পৰামৰ্শমতে সঞ্চয় পাত্ৰৰ অভ্যাস ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৰোৱা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াত বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দহ টকা ভৰাই একোটা সঞ্চয় পাত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ৷ সঞ্চয় পাত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক’ৰবাত পইচা পালে দুটকা-এটকাকৈ ভৰাই যাবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হয় ৷ সঞ্চয় পাত্ৰৰ ধন যাতে গ্ৰন্থ অথবা তবলা, ভায়’লিন আদি সহঃপাঠ্যক্ৰমৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহায়ক হয় সেই বুলিও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলাফলো পোৱা গৈছে ৷"
উল্লেখ্য, কিছুদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ‘গীত মাতৰ আবেলি’ অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা আৰু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণি মঞ্চত অনুষ্ঠিত ধ্ৰুপদী সংগীতত তবলা সংগত কৰা ছাত্ৰসকলৰ প্ৰয়াস আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰেৰণাৰ আঁৰৰ কাহিনীয়ে বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ৷