ETV Bharat / state

ডেস্কত ছবি আঁকি অভ্যাস; এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী

তবলাৰ অভাৱত ডেস্কতে তবলাৰ ছবি আঁকি তবলা বাদনৰ অভ্যাস । বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ধ্ৰুপদী সংগীত অনুষ্ঠানত সংগত কৰিলে তবলা ।

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 10:04 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা : ইচ্ছা শক্তি প্ৰবল হ'লে, কৰিবলৈ আগ্ৰহী থাকিলে যিকোনো কামেই কৰাটো সম্ভৱ ৷ সেয়াই যেন প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱালে বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰই ৷ তবলাৰ অভাৱত ডেস্কত তবলাৰ ছবি আঁকি তাতে তবলা বাদনৰ অভ্যাস কৰি বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ধ্ৰুপদী সংগীত অনুষ্ঠানত সংগত কৰিলে তবলা ৷

যিসময়ত বহু পিতৃ-মাতৃয়ে লক্ষ লক্ষ টকা খৰচ কৰি তেওঁলোকৰ শিশু-কিশোৰক প্ৰয়োজনীয় উপাদান যোগান ধৰিও সুফল নাপায়, তেনে সময়ত বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এই ছাত্ৰকেইজনৰ অকল্পনীয় অভ্যাস আৰু ফলাফলে উৎসাহিত কৰিছে বহুজনক ৷

এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু তবলা শিক্ষাৰ এক আদৰ্শনীয় কাহিনী (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়ৰ ডেস্কতে আঁকি ল’লে তবলা

বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংশুমান হাজৰিকাই কয়, “আমি প্ৰথমতে ডেস্কত বজায়ে অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷ কাৰণ আমাৰ সকলোৰে তবলা নাছিল ৷ বিদ্যালয়তো সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে তবলাৰ বাবে তিনি-চাৰিযোৰহে তবলা আছিল ৷ কিন্তু আমি ১০-১২ জন তবলা বজোৱা ছাত্ৰ আছিলোঁ ৷”

ডেস্কত তবলাৰ বায়া-ডায়া আঁকি লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি অংশুমানে কয়, "আঁকি লোৱা তবলাকে সঁচা তবলা আৰু বজাওঁতে সঁচা তবলাৰ মাত ওলোৱাৰ নিচিনাকৈ ভাবি লৈ অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷"

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
ডেস্কত ছবি অঁকি তবলাৰ শিক্ষা (ETV Bharat Assam)

অংশুমানে পুনৰ কয়, "যিদিনা আমি সঁচা তবলা হাতত পাইছিলোঁ, সেইদিনা আমি বজাই দেখিছিলোঁ যে ডেস্কত অভ্যাস কৰা ধৰণে বজাওঁতে তবলাৰ বোল চাৰে কোৱা ধৰণেই ফুটি উঠিছিল ৷"

সঁচা তবলা অনুষ্ঠানৰ দুদিন আগত বজাবলৈ পোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি অংশুমানে কয়, "ইয়াৰ আগতে ডেস্কতে বজাইছিলোঁ ৷ বিদ্যালয়ৰ সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে সপ্তাহটোৰ তবলা শ্ৰেণীত তিনি-চাৰিযোৰ তবলাৰ বিপৰীতে ১০-১২ গৰাকী ছাত্ৰ হোৱাৰ বাবে ১০ মিনিটমানৰ বাবে আমি সঁচা তবলা বজাবলৈ পাইছিলোঁ ৷"

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ত তবলাৰ শিক্ষা (ETV Bharat Assam)

ঘৰতো টেবুল-চকীতে তবলা বাদনৰ অভ্যাস

অংশুমানে কয়, "আমি ঘৰতো পঢ়া টেবুলত অথবা চকীতে তবলা আঁকি লৈ অভ্যাস কৰিছিলোঁ ৷"

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়খনৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নয়নজ্যোতি বৰাইকে কয়, “তবলা কিনিবলৈ কৈছিল, দেউতাকো কৈছিল ৷ দেউতাই কিনি দিম বুলি কৈছিল, কিন্তু পইচা যোগাৰ হোৱা নাছিল তেতিয়া ৷ দেউতাই এনেকৈয়ে টেবুলতে বনাই (আঁকি) দিয়ে, তবলা তাতে বজাওঁ ৷ পিছত যেতিয়া তবলা কিনি দিছিল, অভ্যাস কৰোঁতে পাৰিছিলোঁ ৷”

পৰামৰ্শ, প্ৰেৰণাৰ উৎস বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ

ছাত্ৰসকলক এইক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা যোগাইছিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ৰাতুল ফুকন, তবলা শিক্ষক চিণ্টু গগৈ আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সোণেশ্বৰ নৰহে ৷

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

অংশুমান হাজৰিকা নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, “আমাক ৰাতুল ছাৰ, নৰহ ছাৰ আৰু তবলা ছাৰেই পৰামৰ্শ দিছিল । কৈছিল— তহঁতৰ তবলা নাই কি হ’ল ! তহঁতে ডেস্কত বজায়ে তবলাৰ অভ্যাস কৰিব পাৰিবি ৷ আচলতে কল্পনা শক্তিটোৱেই মূল ৷ মনত যদি ভাবি লৱ যে এইযোৰ তবলা আৰু আচল তবলাৰ দৰেই, এইটো যদি ভাবি লৱ যে শব্দটো ওলাইছে, তেতিয়া সফল হ'বি ৷”

এয়া কেৱল তবলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, তেওঁলোকে জীৱনৰ ক্ষেত্ৰতো একে উদাহৰণেই দিছিল বুলিও প্ৰকাশ কৰে অংশুমানে ৷

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক-মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ প্ৰয়াস বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ

বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা নাট্যকৰ্মী ৰাতুল ফুকনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সকলো প্ৰকাৰৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে বুলি প্ৰকাশ কৰি কয় যে বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠানৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰসকলে যি ফলাফল দেখুৱালে সেয়া কষ্টৰ আঁৰৰ ফচল ৷

বিদ্যালয়খনত সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে তবলা, ভায়’লিন আদিৰ শনিবৰীয়া শ্ৰেণী আছে বুলি প্ৰকাশ কৰি ফুকনে কয়, "তবলাৰ শ্ৰেণীত বিদ্যালয়ৰ তিনি-চাৰিযোৰ যি তবলা আছে তাৰ বিপৰীতে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অধিক ৷ সেয়ে শ্ৰেণীৰ দিনা তবলা শিক্ষাৰ্থীসকলে ৫ৰ পৰা ৭ মিনিটমানকৈ সময় অদল-বদলকৈ বজাই অভ্যাস কৰে ৷ কিন্তু বিদ্যালয়ৰ যি বাৰ্ষিক গীত-মাতৰ আবেলি অনুষ্ঠান আছিল, তাৰ ১৫-২০ দিন আগত ল’ৰা-ছোৱালী সকলোকে একেলগে বহুৱাই তিনিজনমানক তবলা দি বাকীসকলক ডেস্কত তবলা সদৃশ ছবি আঁকি দি বজাবলৈ দিয়া হৈছিল ৷"

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ (ETV Bharat Assam)

ফুকনে কয়, “ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি কৈছিলোঁ তোমালোকে ভাবি লোৱা এয়া সঁচা তবলা হয় ৷ প্ৰয়োজন হ’লে তোমালোকে বায়াত পাউডাৰ দি লোৱা ৷ যদি সঁচা তবলা বুলি তুমি ভাবি লোৱা, এই কামটো কৰিব পাৰা আৰু তবলা গুৰুৱে তোমাক যি ধৰণে বুলনি দিছে সেইধৰণে অন্তৰত সাঁচ বহুৱাই যদি অভ্যাস কৰা তেন্তে যিদিনা তোমাক সঁচা তবলা দিয়া হ’ব সেইদিনা একে বোল তোমালোকে বজাব পাৰিবা বুলি আমি তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিছিলোঁ ৷”

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ লগতে প্ৰয়াস অধ্যয়ন চক্ৰৰ সোণেশ্বৰ নৰহ, বিদ্যালয়ৰ তবলা শিক্ষক চিণ্টু গগৈ, ভ’কেল শিক্ষক উজ্জ্বল আদিয়েও ছাত্ৰসকলক প্ৰেৰণা যোগাইছিল । অনুষ্ঠানৰ আগদিনা ১০-১২ যোৰ তবলা আমি যোগাৰ কৰি দিছিলোঁ আৰু ছাত্ৰসকলে ডেস্কত অভ্যাস কৰা ধৰণেই তবলাত বোল তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ অনুৰূপ ধৰণেই মূল অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধ্ৰুপদী সংগীতানুষ্ঠানত তবলাৰ বোল তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ আমাৰ খুব ভাল লাগিছিল ৷"

Bokakhat Jatiya Bidyalaya
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

ফুকনে লগতে কয়, "তবলা এনে এটা বস্তুও নহয় যে ঘপহকৈ কোনোবা ছাত্ৰ এজনে কিনি আনিব ৷ তাৰবাবে কিছু সময়ৰো প্ৰয়োজন ৷ ছাত্ৰসকলে ঘৰত কৈছিল যদিও হয়তো ঘৰত কিনি দিব পৰা অৱস্থা নাছিল, যাৰ বাবেই দিয়া নাছিল ৷ অৱশ্যে আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা সহঃপাঠ্যক্ৰম হিচাপে যিমানখিনি পাৰি তবলা আগবঢ়াইছিলোঁ ৷"

বিদ্যালয়ত কৰোৱা হৈছে সঞ্চয়ৰ অভ্যাস

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সহঃপাঠ্যক্ৰম তথা উৎকৰ্ষ সাধনৰ আনুষংগিক উপাদান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া অভাৱ পূৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হয় সঞ্চয় পাত্ৰৰ ৷ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক ৰাতুল ফুকনে কয়, "২-৩ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই ‘এন আৰ এল’ত কৰ্মৰত মিণ্টু সন্দিকৈ নামৰ সুহৃদগৰাকীৰ পৰামৰ্শমতে সঞ্চয় পাত্ৰৰ অভ্যাস ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কৰোৱা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াত বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দহ টকা ভৰাই একোটা সঞ্চয় পাত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ৷ সঞ্চয় পাত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ক’ৰবাত পইচা পালে দুটকা-এটকাকৈ ভৰাই যাবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হয় ৷ সঞ্চয় পাত্ৰৰ ধন যাতে গ্ৰন্থ অথবা তবলা, ভায়’লিন আদি সহঃপাঠ্যক্ৰমৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সহায়ক হয় সেই বুলিও পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলাফলো পোৱা গৈছে ৷"

উল্লেখ্য, কিছুদিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ‘গীত মাতৰ আবেলি’ অনুষ্ঠানত সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকা আৰু শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণি মঞ্চত অনুষ্ঠিত ধ্ৰুপদী সংগীতত তবলা সংগত কৰা ছাত্ৰসকলৰ প্ৰয়াস আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰেৰণাৰ আঁৰৰ কাহিনীয়ে বহুতকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন: কি কি সুবিধা থাকিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ?
লগতে পঢ়ক :কি অৱস্থাত আছে ঐতিহাসিক বাপুজী মন্দিৰ ?

TAGGED:

TABLA PRACTICE
BOKAKHAT STUDENTS TABLA PRACTICE
বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
BOKAKHAT JATIYA BIDYALAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.