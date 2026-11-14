মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে : এখন দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ
জোনাইৰ চিলে নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ ওলোমা দলঙেই ৰাইজৰ ভৰসা ।
Published : November 14, 2026 at 8:21 PM IST
জোনাই : "মামা আমাক এখন পকী দলং লাগে ৷" এয়া কোনো প্ৰতিবাদকাৰীৰ বেনাৰ-ফেষ্টুনত লিখা শ্লোগান নহয় । জোনাইৰ এজাক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে এখন দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জনোৱা কাতৰ অনুৰোধহে মাথোঁ ।
এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ ওলোমা দলঙেৰে দৈনিক পাৰাপাৰ কৰি আলোকৰ সন্ধান কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে । এখন পকী দলঙৰ অভাৱত চৰম দুৰ্ভোগ ভুকিবলগীয়া হোৱা জোনাইৰ নাহৰ-জেলেম গাঁৱৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এতিয়াও মৰণত শৰণ দিয়েই বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এজাক কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাই কয়, "মামা এখন পকী দলঙৰ প্ৰয়োজন । দলং নোহোৱা বাবে যাতায়তত আমাৰ সমস্যা হৈছে ।"
চিলে নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ ওলোমা দলঙেই এতিয়া গাঁওখনৰ ৰাইজৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈছে । দৈনিক এনেদৰেই দলঙেৰে বিপজ্জনক যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিবলৈ বাধ্য হোৱা কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি কয় যে দীৰ্ঘদিনধৰি তেওঁলোকে জনপ্ৰতিনিধিক এখন পকী দলঙৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে কোনো সুফল লাভ কৰা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "দলংখন নোহোৱা বাবে আমাৰ সমস্যা হৈছে । শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে বেমাৰ-আজাৰ হ'লে হাস্পতাললৈ ৰোগীক অনা-নিয়া কৰাত সকলোৰে সমস্যা হয় ।"
শিক্ষাৰ পোহৰ বিচাৰি বিদ্যালয়লৈ যোৱা কণ কণ শিশুসকলৰ বাবে নিতৌ এই যাত্ৰা যেন এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । দলংখনৰ স্থায়ী মেৰামতি অথবা নতুনকৈ এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন-নিবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনোধৰণৰ কাণসাৰ নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে ।
বছৰত কেইবাবাৰো স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দলংখন মেৰামতি কৰি যাতায়ত অব্যাহত ৰাখিছে । কেইবছৰমান পূৰ্বে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ আবণ্টিত পুঁজিৰে দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল যদিও সেই নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিলৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । উপযুক্ত দলঙৰ অভাৱত গাঁওখনৰ ৰাইজে চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা হাট-বজাৰ, শিক্ষাগ্ৰহণকে ধৰি জোনাই সদৰলৈ যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও সঁচা : দুখন জিলাক সংযোগ কৰিছে এখন ভঙা বাঁহৰ দলঙে
বৰপেটা জিলা: জৰাজীৰ্ণ বাঁহ-কাঠৰ দলঙে এতিয়াও ভৰসা; মন্দিয়াত উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি
দলং দিম বুলি ঠগিলে জনপ্ৰতিনিধিয়ে ! ধেমাজিত হাত নাৱেৰেই বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ