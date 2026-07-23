নগাঁৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, উচটনিত অবাটে নাযাবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ

নগাঁৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ, উচটনিত অবাটে নাযাবলৈ আহ্বান জিলা আয়ুক্তৰ
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিল নগাঁও । প্ৰতিবাদকাৰীক উচটনি দিয়াৰ অভিযোগত আটক কংগ্ৰেছ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ বিশেষ অনুৰোধ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ ।
Published : July 23, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 5:46 PM IST
নগাঁও: দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ সংঘাত যেন এতিয়া বিয়পি পৰিছে দেশৰ বিভিন্ন স্থানলৈ । দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত হোৱা আন্দোলনে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰাৰ সময়ত নগাঁৱত হঠাৎ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নগাঁৱৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ । বিশেষকৈ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰু নগাঁও ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উপস্থিত হৈ ন্যায় বিচাৰি আৰম্ভ কৰে প্ৰতিবাদ ।
প্ৰশাসনৰ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ হঠাৎ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে নগাঁও চহৰত । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিৰিঞ্চি বৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উচটনি দিয়াৰ অভিযোগত তেওঁক আটক কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । হঠাৎ প্ৰতিবাদৰ নামত নগাঁও চহৰ উত্তাল কৰি তোলা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰো চেষ্টা কৰে ।
কিন্তু আৰক্ষীৰ বাধাকো নেওচি চহৰখনৰ মাজমজিয়াত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ চেষ্টা কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । কোনো অনুমতি অবিহনে নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰতিবাদৰ নামত উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । ইফালে কেবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলিছে যে তেওঁলোকক আপত্তিজনকভাৱে গাত হাত দিয়া হৈছে ৷
ইফালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক উদ্দেশ্যি নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই এক বিশেষ আহ্বান জনায় । আইন-শৃংখলা মানি চলি প্ৰতিবাদৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ তথা তেওঁলোকৰ দাবী সম্পৰ্কে প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ৷
সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভিডিঅ' বাৰ্তাত নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই কয়, ‘‘মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোক যাতে বিপথে পৰিচালিত নহয় ৷ অন্যথা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । তেওঁলোকৰ আৱেগ, তেওঁলোকৰ অনুভূতি আমি ভালকৈ বুজি পাইছোঁ । কিন্তু হঠাৎ ৰাজপথলৈ ওলাই আহি এইদৰে প্ৰতিবাদৰ নামত উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা কিমান যুক্তিসংগত হৈছে, সেইটো আমি এবাৰ উপলব্ধি কৰিব লাগিব । কাৰো উচটনিত এনে কাম কৰাৰ বিপৰীতে আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে আমাৰ কাষলৈ আহক আৰু কথা পাতক । কোনেও সামাজিক শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব । প্ৰশাসনৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে ৰাজপথত কোনো কাৰ্যসূচীৰ গ্ৰহণ নকৰিব । অন্যথা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’
লগতে পঢ়ক: স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বান সমস্যা সমাধানৰ দাবীত জোনাইত যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট