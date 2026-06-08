হাফলং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা ওলোমাই প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থী ?

হাফলং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা ওলোমাই প্ৰতিবাদত শিক্ষাৰ্থী ?
প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা ফলাফলত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে কম নম্বৰ লাভ কৰিছে ৷
Published : June 8, 2026 at 3:03 PM IST
হাফলং: শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ ৷ পৰীক্ষাৰ উত্তৰবহী মূল্যায়নত স্বচ্ছতা আৰু উচিত নম্বৰ প্ৰদানৰ দাবীত সোমবাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কলেজৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ তলা বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিযোগ কৰা অনুসৰি শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা ফলাফলত বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে কম নম্বৰ লাভ কৰিছে ৷ বহুতে এককৰ ঘৰত নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে, কাৰোবাৰ আকৌ প’ৰ্টেলত দেখুওৱা আৰু মাৰ্কশ্বীটত উল্লিখিত নম্বৰ পৃথক হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
ইফালে আন একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে এতিয়াও পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট লাভ কৰা নাই ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি যোৱা ২ জুনত তেওঁলোকে ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । উক্ত স্মাৰকপত্ৰত ফলাফলত দেখা দিয়া বিভিন্ন বিসংগতি দূৰ কৰাৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে ৬ জুনৰ ভিতৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনোৱা হৈছিল ।
কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ ভিতৰত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত সোমবাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে কলেজৰ মূল গেটত তলা ওলোমাই প্ৰতিবাদত নামি পৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাৰ উত্তৰবহীৰ পুনঃ মূল্যায়ন, মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছতা বজাই ৰখা আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়াও মাৰ্কশ্বীট লাভ কৰা নাই, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে মাৰ্কশ্বীট প্ৰদান কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
শিক্ষাৰ্থীসকলে কয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শীঘ্ৰে সমস্যাসমূহৰ সমাধান নকৰিলে আগন্তুক দিনত আন্দোলনে অধিক ব্যাপক আৰু তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব । এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কলেজ চৌহদত ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
ইফালে এই সন্দৰ্ভত হাফলং চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয় যে, পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বিসংগতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে, যাক লৈ শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে ৷ বৰ্তমান মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ছুটীত আছে, তেওঁ পুনৰ যোগদান কৰাৰ পাছত অহা 11-12 তাৰিখৰ ভিতৰত এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷
ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকে ফোনযোগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে ৷ অতিশীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত এটা উপযুক্ত ব্যৱস্থা লোৱা হ’ব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰতিবাদৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাজধানী চহৰত অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি