ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও

ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থনত থিয় হ'ল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ ৷ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে ৷
Published : July 20, 2026 at 4:46 PM IST
তেজপুৰ: পৰিৱেশবিদ, বিজ্ঞানী সোণম ৱাংচুকে দিল্লীত চলাই থকা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সমৰ্থনত সোমবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মুখ্যদ্বাৰৰ সমীপত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ, নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু দেশৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা আৰু সংস্কাৰৰ দাবীত চলি থকা সোণম ৱাংচুকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাই এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ সমাজে ৷
অৱস্থান ধৰ্মঘটত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক, অশৈক্ষিক কৰ্মচাৰী, তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ ছাত্ৰ আৰু সচেতন নাগৰিকেও অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী সচেতন মহিলাই কয়,"বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা যিধৰণৰ হ'ব লাগে তেনে নহয় । মোৰ সন্তানৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"
আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, “আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে অৱস্থান কাৰ্যসূচী পালন কৰি সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি একাত্মতা প্ৰকাশ কৰিছো । দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা বেমেজালিৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা এই আন্দোলনক আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছো । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰশাসনিক সংকট আৰু বিভিন্ন অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে । অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতাটো প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকৰ দায়িত্ব ।"
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰই কয়, "এই কাৰ্যসূচী কেৱল সোণম ৱাংচুকৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবেই নহয়, বৰং দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰতিও দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা সম্পৰ্কেও আমাৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছো । তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো অতীতত বিভিন্ন অনিয়মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি বিলাকৰ আমি নিজেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ।”
গৱেষক ছাত্ৰজনে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বৃদ্ধি পোৱা শিক্ষাৰ ব্যয়ৰ প্ৰতিও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, “বৰ্তমান বহু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উচ্চ মাচুল বহন কৰিব নোৱাৰে । অসমৰ সৈতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে । যদি ৰাজ্যখনৰ মেধাৱী অথচ আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে ইয়াত উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে সেয়া উদ্বেগজনক বিষয় ।"
লগতে পঢ়ক:কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰতিবাদ