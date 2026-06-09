উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু, উত্তপ্ত তামাৰহাট

উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু, উত্তপ্ত তামাৰহাট
চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ।
Published : June 9, 2026 at 10:22 AM IST
ধুবুৰী: উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটত এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সর্প দংশনত মৃত্য়ু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসা প্ৰদানত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিচতেই উত্তেজিত ৰাইজে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি তামাৰহাটত এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সোমবাৰে সৰ্প দংশনত মৃত্যু হয় । জিলাখনৰ তামাৰহাট অঞ্চলত থকা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বিপৰীতে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
সোমবাৰে পুৱা সর্পই দংশন কৰিছিল খাদিজা পাৰবিন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক । লগে লগে খাদিজাক পৰিয়ালৰ লোকে লৈ গৈছিল তামাৰহাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ । চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰলৈ ওভতাই পঠিয়াইছিল ।
এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰি কয় যে চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামুল হকে শিশুটিক ওভতাই পঠিয়াইছিল। পিচত পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটিক ঘৰলৈ নিয়াৰ পিচত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে । লগে লগে শিশুটিক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে লৈ যায় ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ । অৱেশ্য়ে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় খাদিজাৰ ।
মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিচতে মৃতদেহ লৈ তামাৰহাট চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় শ শ লোক । ইয়াকে লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামুল হক তেতিয়া চিকিৎসালয়ৰখনৰ এজন চিকিৎসকৰ কোৱাৰ্টাৰত আত্মগোপন কৰে ।
উত্তেজিত ৰাইজে এই খবৰ লাভ কৰি লণ্ড-ভণ্ড কৰে চিকিৎসকৰ কোৱাৰ্টাৰটো । লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তামাৰহাট থানাৰ আৰক্ষী । পিচত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলা সক্ষম হয় । খাদিজা পাৰবিন অক্সিগুৰি (হাতীধুৰা) গাঁৱৰ জহৰ আলীৰ কন্যা । খাদিজা পাৰবিন দাসপাৰা এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰী ।
উল্লেখ্য যে পৰিয়ালৰ লোকে খাদিজাক দংশন কৰা সাপটোক মাৰি ফটো দেখুৱাইছিল চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক । তাৰ পিছতো কৰা নাছিল কোনো চিকিৎসা । এক্ৰামূল হকক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিয়াৰ সময়তে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । উত্তেজিত ৰাইজে আগুচি ধৰে আৰক্ষীৰ বাহন ।
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "তামাৰহাট অঞ্চলৰ শিশুটিক সাপে যেতিয়া দংশন কৰিছিল তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তৎক্ষণাত তামাৰহাটস্থিত ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় নিয়ে; কিন্তু সেই চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামূল হকে শিশুটিক সাপে দংশন কৰা নাই বুলি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল । চিকিৎসালয়খনত শিশুটিক কোনোধৰণৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।"
লগতে পঢ়ক:চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি
৮০০ সাপ আৰু ৪০০ কুকুৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা অমাত জীৱৰ বন্ধু এগৰাকী সাহসী যুৱতী