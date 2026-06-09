ETV Bharat / state

উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু, উত্তপ্ত তামাৰহাট

চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ।

STUDENT DIES FROM SNAKE BITE IN TAMARHAT DHUBRI FOLLOWING ALLEGED NEGLIGENCE BY LOCAL MEDICAL STAFF
উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 10:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটত এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সর্প দংশনত মৃত্য়ু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসা প্ৰদানত গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিচতেই উত্তেজিত ৰাইজে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি তামাৰহাটত এগৰাকী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ সোমবাৰে সৰ্প দংশনত মৃত্যু হয় । জিলাখনৰ তামাৰহাট অঞ্চলত থকা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ বিপৰীতে গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে পুৱা সর্পই দংশন কৰিছিল খাদিজা পাৰবিন নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীক । লগে লগে খাদিজাক পৰিয়ালৰ লোকে লৈ গৈছিল তামাৰহাট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়লৈ । চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰলৈ ওভতাই পঠিয়াইছিল ।

এই ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰি কয় যে চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামুল হকে শিশুটিক ওভতাই পঠিয়াইছিল। পিচত পৰিয়ালৰ লোকে শিশুটিক ঘৰলৈ নিয়াৰ পিচত হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে । লগে লগে শিশুটিক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে লৈ যায় ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ । অৱেশ্য়ে চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় খাদিজাৰ ।

STUDENT DIES FROM SNAKE BITE IN TAMARHAT DHUBRI FOLLOWING ALLEGED NEGLIGENCE BY LOCAL MEDICAL STAFF
উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত সর্প দংশনত ছাত্ৰীৰ মৃত্য়ু (ETV Bharat Assam)

মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিচতে মৃতদেহ লৈ তামাৰহাট চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় শ শ লোক । ইয়াকে লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামুল হক তেতিয়া চিকিৎসালয়ৰখনৰ এজন চিকিৎসকৰ কোৱাৰ্টাৰত আত্মগোপন কৰে ।

Pharmacist Ekramul Haque
ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামুল হক (ETV Bharat Assam)

উত্তেজিত ৰাইজে এই খবৰ লাভ কৰি লণ্ড-ভণ্ড কৰে চিকিৎসকৰ কোৱাৰ্টাৰটো । লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তামাৰহাট থানাৰ আৰক্ষী । পিচত আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলা সক্ষম হয় । খাদিজা পাৰবিন অক্সিগুৰি (হাতীধুৰা) গাঁৱৰ জহৰ আলীৰ কন্যা । খাদিজা পাৰবিন দাসপাৰা এল পি স্কুলৰ ছাত্ৰী ।

উল্লেখ্য যে পৰিয়ালৰ লোকে খাদিজাক দংশন কৰা সাপটোক মাৰি ফটো দেখুৱাইছিল চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক । তাৰ পিছতো কৰা নাছিল কোনো চিকিৎসা । এক্ৰামূল হকক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিয়াৰ সময়তে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । উত্তেজিত ৰাইজে আগুচি ধৰে আৰক্ষীৰ বাহন ।

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "তামাৰহাট অঞ্চলৰ শিশুটিক সাপে যেতিয়া দংশন কৰিছিল তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তৎক্ষণাত তামাৰহাটস্থিত ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় নিয়ে; কিন্তু সেই চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত ফাৰ্মাচিষ্ট এক্ৰামূল হকে শিশুটিক সাপে দংশন কৰা নাই বুলি ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিল । চিকিৎসালয়খনত শিশুটিক কোনোধৰণৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।"

লগতে পঢ়ক:চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত ওলাল সাপৰ পোৱালি

৮০০ সাপ আৰু ৪০০ কুকুৰৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা অমাত জীৱৰ বন্ধু এগৰাকী সাহসী যুৱতী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ধুবুৰী
সর্প দংশন
ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল
SNAKE BITE DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.