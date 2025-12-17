মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা: মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ
যোৱা ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল হোজাইৰ লংকাজানৰ ৰুবাইল আলম নামৰ ছাত্ৰজন ।
Published : December 17, 2025 at 8:02 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । মহানগৰীৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ পাণ্ডু কলেজৰ অম্বিকাগিৰী ৰায়চৌধুৰী ছাত্ৰাবাসত ।
ছাত্ৰাবাসৰ আবাসী তথা পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বাথৰূমত উদ্ধাৰ হয় । ইফালে কিছু দিনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
জানিব পৰা মতে, যোৱা ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল হোজাইৰ লংকাজানৰ ৰুবাইল আলম নামৰ ছাত্ৰজন । সন্ধানহীন হৈ থকা ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালে মঙলবাৰে জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । ইয়াৰ পিছত বুধবাৰে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ছাত্ৰাবাসৰ বাথৰূমত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বি এছ চি থাৰ্ড ছেমৰ ল'ৰা । তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল । আজি তেওঁৰ মৃতদেহটো এটা বন্ধ টয়লেটৰ কোঠাত পোৱা গৈছে । আত্মহত্যা কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ । হেংগিং অৱস্থাতে পাইছোঁ । তথাপি ইনভেষ্টিগেচন চলি আছে ।"
আনহাতে, ছাত্ৰাবাসটোৰ ৱাৰ্ডেনে কয়, "তেওঁ ১২ তাৰিখে সন্ধিয়ালৈকে প্ৰেজেণ্ট আছে, যেতিয়া এটেডেন্স লোৱা হৈছে তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট আছে । তাৰ পিছত ৮.৩০-৯ টামানৰ পিছত তেওঁৰ ককায়েক এজন ডুবাইত থাকে তেখেতে মোক ফোন কৰি কৈছে যে তেওঁ ওলাই গৈছে । সেইটো কথা মোক ইনফৰ্ম কৰি যোৱা নাই তেখেতে । যেতিয়া ওলাই গৈছে বুলি ক'লে আৰু যেতিয়া নজনোৱাকৈ ওলাই যায় তেতিয়া হোষ্টেলৰ নিয়মৰ বিৰুদ্ধে হয় । পিছত যেতিয়া দেখা পাইছোঁ চিচি টিভিত তেওঁ ওলাই গৈছে সঁচাকৈ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ঘৰলৈ যোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ । কিয়নো তেওঁ আগে-পিছেও তেনেকৈ নোকোৱাকৈ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যায় । যিটো বাথৰূমত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বাথৰূমটো ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । যাৰ বাবে আমি গম পোৱা নাই ।"
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ । সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ)