শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত কলগাছিয়াত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ
কলগাছিয়া চাৰিআলিৰ ৰাজপথলৈ শ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ চিজেপিৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ ৷
Published : July 24, 2026 at 10:14 PM IST
জনিয়া : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীৰ জন্তৰ মন্তৰত চলি থকা চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ সমৰ্থনত কলগাছিয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।
শুকুৰবাৰে কলগাছিয়া চাৰিআলিত শ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান দি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰে ৷
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা এজন লোকে কয়,"দেশৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জৰিত স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত দায়িত্বশীল ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিব লাগে ৷ এই প্ৰতিবাদ কোনো ৰাজনৈতিক দল বা নিৰ্দিষ্ট ছাত্ৰ সংগঠনৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদ নহয় ৷ আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী।"
প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়,"শিক্ষাৰ্থীৰ অধিকাৰ আৰু ন্যায়সংগত দাবীৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমি ওলাই আহিছ ৷ দিল্লীত আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থীক কৰা বৰবৰ অত্যাচাৰ অতি নিন্দনীয় ৷ বিগত পাঁচ বছৰত তিনিবাৰ নীটৰ পেপাৰ ফাদিল হৈছে ৷ ন্যায় আৰু প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিছে ৷"
প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা আন এজন লোকে কয়,"নীট পৰীক্ষাৰ দৰে এটা পৰীক্ষা ভালদৰে সম্পাদন কৰিব নোৱাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰা প্ৰতিবাদলৈ ৰাইজে সমৰ্থন দিছে ৷ দিল্লীত যিদৰে প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ দাবী মানি দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে ৷"
লগতে পঢ়ক: ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত মৈৰাবাৰীত মুছাৰ প্ৰতিবাদ