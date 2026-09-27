বানে ধোৱা জোনাইত জাৱৰ-জোঁথৰৰ মাজতে জীৱন নিৰ্বাহ; বানাক্ৰান্তই আজিও নাপালে সাহাৰ্য
বানৰ সময়ত বহুজন আহিল আৰু গ’ল ৷ কিন্তু মন্ত্ৰী-বিধায়কে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কিমান পূৰণ হ’ল ? জোনাইবাসীৰ মতে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ আশ্বাসো অথলে গ'ল।
Published : September 27, 2026 at 5:20 PM IST
জোনাই: বানে ধোৱা জোনাইত পানী কমিল যদিও তিনিমাহে সমস্যাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল । একপ্ৰকাৰ এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে কলীয়াপানীত বসবাস কৰাৰ দৰে হৈ আছে । নদীৰ পাৰত শৰতৰ বা লৈ কঁহুৱা ফুলিছে যদিও ৰাইজে এতিয়াও বানত উটি যোৱা ঘৰখনৰ এপদ এপদ বস্তু গোটোৱাতেই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে ।
বানৰ সময়ত মন্ত্ৰী তথা প্ৰশাসনে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰেও যেন গেঠেলা মাৰিবলৈ ধৰিলে । অসহায় ৰাইজক সমস্যাই অক্টোপাছৰ দৰে মেৰিয়াই ধৰাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ বানাক্ৰান্তই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে । ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ তেলেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মধুপুৰ আৰু চাপৰিকে ধৰি মধুপুৰ জোনকাৰেং, চিকেৰ চেলেক, উজনি মিছামৰা, ৰাঙলী কেমেৰে, লুহিতপৰীয়া অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২০ খনতকৈও অধিক গাঁৱত যোৱা ২৮ জুনত দিখাৰী নদীৰ বানপানীয়ে তাণ্ডৱ চলায় ।
প্ৰলয়ংকৰী বানত তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ মধুপুৰ আৰুণ চাপৰিৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত পলস, কাঠৰ টুকুৰা,জেং-জাৱৰ পেলোৱাৰ লগতে কেবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী বানে তচনচ কৰে ।
আনহাতে তেলাম গাঁও পঞ্চায়তৰ উজনি মিছামৰা,চিক্কেৰ, লোহিত, ৰাঙলী, কমন চেলেক, ৰামধন দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চিয়াৰী, তাকাবাৰী, মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১ নং মধুপুৰ, ২ নং মধুপুৰ, ৩ নং মধুপুৰ, ৪ নং মধুপুৰ আদি কৃষিজীৱী গাঁওসমূহ দিখাৰী গাঁও পঃতে নলাৰ বাঢ়নীয়ে জলমগ্ন কৰাৰ উপৰি শস্য পথাৰত পলস পেলায় । বৰ্তমান কিছু কিছু ঠাইত কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে যদিও মধুপুৰ অঞ্চলটোৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ জীৱন-যাপন এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱা নাই ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা বলিয়া বানে তচনচ কৰি থৈ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ সা সম্পত্তি, পশুধন আদি । তদুপৰি দিখাৰী নদীৰ পলসে পুতি পেলোৱাৰ ফলত খেতি কৰা অনুপযোগী হৈয়ে আছে । লোকসকলে বৰ্তমান দিখাৰী নদীৰ বানে ভাঙি চূৰমাৰ কৰা পথ -পথাৰ, ঘৰ-দুৱাৰৰ মাজতে অতিবাহিত কৰি আছে ।
এই বিষয়ে উল্লেখ কৰি এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "মধুপুৰ অঞ্চলত এতিয়াও বহুতে বানে তচনচ কৰা অঞ্চলত এপদ এপদকৈ ঘৰৰ সামগ্ৰী বিচৰাত ব্যস্ত হৈ আছে । চৰকাৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক ক্ষতিপূৰণ আৰু পানী কমিলে জাৱৰ-জোঁথৰ পৰিস্কাৰ কৰি দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল; কিন্তু আজি তিনিমাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পোৱা নাই ক্ষতিপূৰণ । এই জাৱৰ- জোঁথৰৰ ওপৰতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে ।"
আন এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "ইয়াত কোনো চিকিৎসা ব্যৱস্থা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী নাই । শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই । সুচল বাট-পথৰো অভাৱ হৈছে । ফলত ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ হ'লে সাঙি বনাই ভাৰ বান্ধি দাঙি নিবলগা হয় । সামান্য বৰষুণ দিলেই পানী হোৱা বাবে ছাত্ৰ- ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয় লৈ অহা-যোৱা কৰা যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ।" সেইবাবে ৰাইজে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক অতিশীঘ্ৰে বাট-পথসমূহ সুচল কৰাৰ লগতে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা ১ জুলাইত কেন্দ্ৰীয় কৃষি,কৃষক কল্যাণ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় আৰু সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছিল । বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী চৌহানে সংকট কালত ইয়াৰ যোৰা মাৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু অসম চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল ।
তদুপৰি দুৰ্গত পৰিয়ালৰ সম্পত্তি আৰু পশুধনৰ ক্ষয়-ক্ষতি বুজ ল'বলৈ এটা পৰ্যবেক্ষণ দলো উপস্থিত হৈছিল । সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ তিনিমাহ পিচতো উক্ত অঞ্চলটোৰ কোনো উন্নতি নোহোৱাত ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ETV Bharat Impact: বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে
লগতে পঢ়ক : জোনাইত বান: পলসত পোত যোৱা বিদ্যালয় নহ'ল পৰিষ্কাৰ, গছৰ তলত পাঠগ্ৰহণ শিক্ষাৰ্থীৰ, খোৱাপানীৰ হাহাকাৰ
লগতে পঢ়ক : বানে উটুৱালে একমাত্ৰ দলংখন, টুলুঙা নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ