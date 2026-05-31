আমাৰ অনুৰোধ নুশুনিলে বাহনৰ চকাত আমি ক্লিপাৰ্চ লগাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম : দেৱাশিষ শৰ্মা

দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ । নগাঁৱৰ যিকোনো স্থানত বাহন ৰখালেই পৰিব পাৰে বিপদত ।

Strict action by Nagaon district administration against traffic law violators
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 3:20 PM IST

নগাঁও: দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থানত থকা নগাঁও জিলাত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । নগাঁও জিলাৰ যধে মধে বাহন ৰখালেই বিপদ নিশ্চিত । কাৰণ অবৈধ পাৰ্কিঙৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে খোদ জিলা প্ৰশাসনে ।

দেওবাৰে পুৱাৰ পৰাই যান-বাহন আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান । বিগত কেইদিনত অবৈধ পাৰ্কিঙৰ ফলতেই কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবেই এইবাৰ অবৈধ পাৰ্কিঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ।

নগাঁৱত যান-বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰে পোৱাৰ প্ৰায় কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই । বিশেষকৈ নগাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সম্পূর্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ট্ৰাক পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰত । দেওবাৰে পুৱাৰ পপৰাই যান বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নগাঁৱত অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাই ।

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "মই অতি দুখেৰে ক'ব বিচাৰো যে যোৱাবাৰ আমাৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে হোৱা সভাত আমি দেখিবলৈ পাইছো, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা জিলা হিচাপে নগাঁও গোটেই অসমৰ ভিতৰত তিনি নম্বৰত আছে । সেইকাৰণে ইতিমধ্যে ৰাইজক খুব বিনম্ৰভাৱে আমি অনুৰোধ কৰি আহিছোঁ । কিন্তু আমাৰ অনুৰোধ নুশুনিলে বাহনৰ চকাত আমি ক্লিপাৰ্চ লগাই দিবলৈ বাধ্য হ'ম ।"

তেওঁ কয়, "নগাঁও জিলাখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাক আদি সচৰাচৰ ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হয় । যাৰ ফলতো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । আমাৰ জিলাখনত যোৱা মাহত ৩৫টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ২২জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । প্ৰায়সমূহ দুৰ্ঘটনাত হেলমেট নিপিন্ধাৰ ফলত মৃত্যু হৈছে । যিকোনো স্থানত পাৰ্কিং, দ্ৰুতগতিত বাহন চলোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । যাৰ বাবে জিলা পৰিবহন বিভাগ, নগাঁও আৰক্ষীৰ যান-বাহন শাখাৰ সহযোগত এক অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । নগাঁও চহৰত ডাবল পাৰ্কিঙৰ ক্ষেত্ৰতো গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা ।" এইক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই ।

ইপিনে, নগাঁৱৰ ভাৰাঘৰৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই । ভাৰাতীয়াৰ পৰিচয় আৰক্ষীৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা নকৰাকৈ যাতে ঘৰ ভাৰা দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ।

