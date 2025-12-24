ফাষ্টফুডৰ দোকানীয়ে নিজৰ ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰিছে এক ব্য়তিক্ৰমী মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়

ফাষ্টফুডৰ দোকানীয়ে নিজৰ ঘৰতেই নিৰ্মাণ কৰিছে এক ব্য়তিক্ৰমী মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়
ধুবুৰীৰ এটা সংগ্ৰহালয় য'ত আছে সম্ৰাট অশোকৰ ৰাজত্ব কালৰ মুদ্ৰা, দলিল, ডাক টিকট আদি ।
Published : December 24, 2025 at 11:58 AM IST
ধুবুৰী : এটা মুদ্ৰাৰ সংগ্ৰহালয় । এই সংগ্ৰহালয়টোতে আছে বহুতো পৌৰাণিক মুদ্ৰা । সম্ৰাট অশোকৰ ৰাজত্ব কালৰ মুদ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে সকলো যুগৰ মুদ্ৰা ইয়াত উপলব্ধ । নৱ প্ৰজন্মক পুৰণি মুদ্ৰা আৰু নোটসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰিবৰ বাবে তেওঁ লৈছে এই পদক্ষেপ ।
এই সংগ্ৰহালয়টো আছে ধুবুৰীত । লোকজনৰ নাম গোপাল চন্দ্ৰ সাহা । সংগ্ৰহালয়টোত সম্ৰাট অশোকৰ ৰাজত্ব কালৰ মুদ্ৰাৰ লগতে ১৮৩৫ চনত মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হোৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে চলা সকলো মুদ্ৰা সুন্দৰভাৱে সজাই থোৱা আছে । এই সন্দৰ্ভত গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই কয়, "ভাৰতৰ যিমান মুদ্ৰা আছে সেইবোৰৰ লগতে দলিল, টকা, ডাক টিকট আদি সংগ্ৰহ কৰিছো । মুদ্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে দামৰি চলিছিল । বহু দামৰিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি এই সংগ্ৰহালয়টোত সযত্নে ৰাখিছো । সম্ৰাট অশোকৰ ৰাজত্ব কালৰ মুদ্ৰাও আছে ।"
সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ আঁৰৰ কাহিনী :
তেওঁ এইধৰণৰ সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী । তেওঁৰ সৰু পুত্ৰ লব সাহাৰ মাত্ৰ ২৩ বছৰ বয়সতেই মৃত্য়ু হয় । ২০২৩ চনত এক দুৰ্ঘটনাত লব সাহাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত পুত্ৰৰ স্মৃতিত এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁৰ পুত্ৰৰ স্মৃতিত 'লব অল মুদ্ৰা কালেকচন' নামেৰে এই সংগ্ৰহালয়টো গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই স্থাপন কৰিছে । গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই ঠাই আৰু টকা-পইচাৰ অভাৱত সংগ্ৰহালয়টো ঠিকমতে গঢ়ি তুলিব পৰা নাই যদিও সুন্দৰ ৰূপত সজাবলৈ চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই ।
ফাষ্টফুডৰ দোকানৰ পৰা মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়ক লৈ...
ফাষ্টফুডৰ দোকানৰ পৰা মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়ক লৈ ব্যস্ত পৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তি । সেইবাবে গোপাল চন্দ্ৰ সাহাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাক লৈ ধুবুৰীত চলিছে চৰ্চা । এগৰাকী ফাষ্টফুডৰ দোকানীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে মুদ্ৰাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰাচীন ডাক টিকট, দলিলৰ সংগ্ৰহালয় । তেওঁ প্ৰায়েই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ কলকাতা, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ আদি ঠাইলৈ গৈ মুদ্ৰা সংগ্ৰহৰ বাবে ঘূৰি-ফুৰিছে । অৱশ্যে পৰিয়ালৰ লোকেও গোপাল চন্দ্ৰ সাহাৰ এই কামত যথেষ্ট সহযোগ কৰি আহিছে ।
তেওঁ পদপথত ফাষ্টফুডৰ দোকান দি নিজৰ ঘৰ-সংসাৰ চলাই আছে । ধুবুৰী চহৰৰ পাউণ্ড ৰোডৰ ৪ নং ৱাৰ্ড নিৱাসী গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই এতিয়া নিজৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে চহৰবাসীৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে । ফাষ্টফুডৰ কাম কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাহাই দীৰ্ঘদিন ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মুদ্ৰা, টকা আদি সংগ্ৰহ কৰি অৱশেষত তেওঁ নিজে ধুবুৰীৰ পালপাৰাত মুদ্ৰাৰ সংগ্ৰহালয় খুলি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
কি কি মুদ্ৰা পোৱা যায় ?
তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়টোত আহোম ৰজাৰ শাসন কালৰ মুদ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোগলৰ শাসন , বৃটিছ শাসন কালৰ মুদ্ৰা, টকা আদি সযত্নে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে । ভাৰতীয় বহু প্ৰাচীন মুদ্ৰা সংগ্ৰহালয়টোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । অশেষ কষ্ট আৰু সততাৰে নিজৰ পুত্ৰৰ নামত 'লব অল মুদ্ৰা কালেকচন' নামৰ সংগ্ৰহালটো খুলি তাত পুৰণি মুদ্ৰা আৰু নোট সংগ্ৰহ কৰিছে । ইয়াত ১ এটকীয়া মুদ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাচঁ হাজাৰ,দহ হাজাৰ টকালৈকে নোট সংগ্ৰহ কৰা আছে বুলি তেওঁ কয় ৷ ৰজাদিনীয়া মুদ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে পুৰণি আৰু নতুন যুগৰ মুদ্ৰাৰ স্মৃতি হিচাপে সংগ্ৰহালয়টোত ৰখাৰ উপৰি নৱ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা-ছোৱালীক পুৰণি মুদ্ৰা আৰু নোট সমূহ দেখুওৱাবৰ বাবে এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে বুলি তেওঁ কয় ।
ভৱিষ্যতৰ সপোন গোপালৰ :
বৰ্তমান ডাঙৰ পুত্ৰ ৰাজ সাহা আৰু পত্নী ৰাখী সাহাই সকলো সময়তে গোপাল চন্দ্ৰ সাহাক এইক্ষেত্ৰত সহায়-সহযোগ কৰি আছে । ১৯৮৪ চনৰ পৰা মুদ্ৰা সংৰক্ষণৰ কামত নিয়োজিত হৈ থাকি গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাইকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাচীন মুদ্ৰা-টকাৰ কৰ্মশালাত অংশ গ্ৰহণ কৰি জ্ঞান অৰ্জন কৰে । গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই কয়, "ভাৰতৰ যিমান মুদ্ৰা আছে, দলিল, টকা, ডাক টিকট আদি সংগ্ৰহ কৰি আছো । এই সংগ্ৰহালয়টো ভৱিষ্যতে আৰু ডাঙৰ কৰি গঢ় দিয়াৰ বাবে মনতে এটা সপোন পুহি ৰাখিছো । এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছো ।"
গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই কয়,"এখন সংগ্ৰহালয়ে সেই ঠাইৰ মানুহ, স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাত সহায় কৰে ।" গোপাল চন্দ্ৰ সাহাই তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়টো তেওঁৰ পুত্ৰৰ স্মৃতিত 'লব অল মুদ্ৰা কালেকচন' বুলি এই কাৰণেই ৰাখিছে যাতে সমাজৰ প্ৰতিজন উঠি অহা ল'ৰা-ছোৱালীয়ে তেওঁৰ সংগ্ৰহালয়টোলৈ আহি কিছু জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে । তেতিয়া তেওঁ মনত শান্তি পাব বুলি কয় ।