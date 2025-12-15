পদপথৰ কুকুৰৰ অভিভাৱক : জীয়াই থকা সময়খিনিত সমাজক যদি কিবা এটা দি যাবই নোৱাৰে তেন্তে জীৱনৰ মাদকতা ক'ত ?
প্ৰকৃতি সুৰক্ষা, বন্য জীৱ-জন্তু, বিশেষকৈ পদপথৰ কুকুৰৰ বাবে প্ৰতিটো দিনে কাম কৰি আহিছে জোনাইৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে ।
Published : December 15, 2025 at 12:42 PM IST
জোনাই : চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ সংজ্ঞা হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ আৰু বন্য জীৱৰ সুৰক্ষাৰ হকে নিজকে নিয়োজিত কৰি প্ৰকৃতিৰ সৈতে একাত্ম হৈ জীৱনক এক গতিশীল মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । প্ৰকৃতিপ্ৰেমেৰে মুগ্ধ তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে জোনাই সমজিলাৰ ৰোৱাদ গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালা ।
"জীয়াই থকা সময়খিনিত সমাজক যদি কিবা এটা দি যাব নোৱাৰোঁ তেন্তে জীৱনৰ মাদকতা ক'ত ?" এই মনোভাৱেৰে জোনাইৰ তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই বিভিন্ন সময়ত অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ জোনাই সমজিলাস্থিত একমাত্ৰ সংৰক্ষিত পবা বৰ্ষাৰণ্যত গছ-গছনি কটা, বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস আদি কামৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে ।
তদুপৰি জোনাই বন বিভাগে ২০২৩ চনত জোনাইৰ প্ৰস্তাৱিত নদীদ্বীপ কবু চাপৰিক বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছত পৰিয়ালবোৰে তাত এৰি থৈ যোৱা পোহনীয়া কুকুৰবোৰক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰশাসন, স্থানীয় সাংবাদিক, বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু চিকিৎসকৰ সহযোগত জোনাই তিনিমাইলত বিগত প্ৰায় এবছৰ আশ্ৰয় আৰু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় । ইয়াৰোপৰি শিক্ষকতা বৃত্তিৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিভিন্ন বনাঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ জৰিয়তে সজাগতাৰ চেষ্টা কৰা আৰু পদপথৰ বা বিপদত পৰা কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰি পৰিচৰ্যা আৰু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছে এইগৰাকী তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই ।
শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকৃতিৰ কামত নিয়োজিত
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "শিক্ষকতা জীৱনৰ পৰাই মই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কামত নিয়োজিত হৈছিলো । কিন্তু প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰতি কেতিয়াৰ পৰা আকৃষ্ট হ'লো বুলি ক'লে মই মোৰ শৈশৱলৈ উভতি যাব লাগিব । কাৰণ মই শৈশৱকাল সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ লগতে সম্পৃক্ত হৈ পাৰ কৰিছিলোঁ । গাঁওখনৰ কাষেৰে বৈ যোৱা জুৰিটি, নদ-নদী, জলাশয়, মাছ-কাছ, চৰাই-চিৰিকটি, বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৱে মন পুলকিত কৰা সময়বোৰৰ কথা মনত পৰে । কিন্তু এতিয়া সেই সকলোবোৰ ক্ৰমান্বয়ে লোপ পাবলৈ ধৰিছে । ভাবিলে আচৰিত হওঁ নদীৰো যে মৃত্যু হয় ! সেই সময়ত বিভিন্ন বনৰীয়া পক্ষী, জীৱ-জন্তুৰ কোলাহলে নিশা জয়াল কৰিছিল । মই আবেগিক হৈছিলোঁ । নেদেখাকৈয়ে জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটিৰ মাত অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু সেয়ে হয়তো তেতিয়াৰে পৰাই গম নোপোৱাকৈয়ে লাহে লাহে মই প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ ।"
প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ পৰিকল্পনা
প্ৰকৃতি সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই কয়, "জোনাই অঞ্চল সময়ৰ গতিত যেতিয়া যান্ত্ৰিকতাই গ্ৰাস কৰিবলৈ ধৰিলে, গাওঁবোৰ চহৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব ধৰিলে, ১৯৬৪ চনত জোনাইত ৰে'লপথ সংযোজন হ'ল । ইয়াত লাহে লাহে গছ-গছনি, অৰণ্যৰ ধ্বংস হ'ব ধৰিলে । গছ-গছনি কটাৰ ফলত নদ-নদী বাম হৈ পৰিল, খেতিপথাৰ আগৰ দৰে ভাল নোহোৱা হ'ল, য'ত জোনাইত অতি কম সংখ্যক জনসংখ্যা আছিল এতিয়া বৃহৎ জনসংখ্যাৰে ওপচি পৰিল । গছ-গছনিৰে ভৰপূৰ জোনাইখনৰ এনে অৱস্থা দেখি গছ-গছনি, জীৱ-জন্তুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি দায়বদ্ধশীল হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলোঁ ।"
বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ সংৰক্ষণৰ দিশত অৰিহণা
বৰ্ষাৰণ্য পবাৰ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "পবা মোৰ মানস চিত্ৰপটত অহৰহ তিৰবিৰাই থকা এটা সপোন । প্ৰকৃততে মই প্ৰকৃতি কৰ্মী নাছিলোঁ । মই এদিন প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে যে কিবা পদক্ষেপ ল'ম এনে কোনো ধৰণৰ পূৰ্বৰ পৰিকল্পনা নাছিল । পবাৰ প্ৰতি মোৰ তাহানিৰ পৰাই দুৰ্বলতা আছিল । আমাৰ জোনাইৰ যিমান পুৰণি গাঁও আছে এই গাঁওসমূহ ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূমিকম্পত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাহ গ'ল । ১৯৫০ চনৰ আগতে বৰ্তমানৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় নদীদ্বীপ কবু চাপৰি পবা বৰ্ষাৰণ্য বনাঞ্চলৰে এটা অংশ আছিল । তদুপৰি ২০০০ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল উপনৈ চিয়াঙৰ পৰা এটা বৃহৎ ঢল আহি চিয়াং লালী নদী ওপচি পৰি দাঁতি-কাষৰীয়া গাঁওসমূহক বেয়াকৈ প্লাৱিত কৰিলে । তেতিয়া একমাত্ৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে জোনাই অঞ্চলত প্ৰহৰী হিচাপে সুৰক্ষা দিয়ে ।"
উল্লেখ্য যে পবা ১৯২৪ চনতে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰা উত্তৰ অসমৰ একমাত্র বর্ষাৰণ্য । যিয়ে ইতিমধ্যে এটা শতিকা স-গৌৰৱেৰে সম্পূর্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, পৰিৱেশ প্রদূষণ আৰু অৰণ্য ধ্বংসই বিশ্বজুৰি বিষম পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰা সময়তো ক্রান্তীয়, চিৰ সেউজীয়া, অৰ্ধ-চিৰসেউজীয়া, তৃণভূমি, নদী কাষৰীয়া অৰণ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লতা-গুল্মজাতীয় ঘাঁহনি আদি উদ্ভিদেৰে আজিও পবা বনাঞ্চল সমৃদ্ধিশালী । বিচিত্র আৰু লুপ্তপ্ৰায় বন্যপ্রাণী এই বর্ষাৰণ্যৰ হাঁওফাওঁ । আপুৰুগীয়া চৰাই-চিৰিকটি, পখিলা, কীট-পতংগ, বিভিন্ন বন্যপ্রাণীৰ বিচৰণভূমি পবা । প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বিশাল জলাশয়, পিতনিৰে ভৰপূৰ । চিয়াং, দিবাং, লোহিত আদি ব্রহ্মপুত্রৰ উৎস নৈসমূহৰ নৈসর্গিক বৈভৱেৰে সম্পৃক্ত । পবাৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহত বসবাস কৰা বিশেষকৈ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীৱন-জীৱিকাৰ পৃথক সত্তাৰ চিনস্বৰূপ । প্রলয়ংকাৰী বানৰ পৰা অতন্দ্র প্রহৰী হৈ জোনাই-ধেমাজিবাসীক সুৰক্ষা দি আহিছে এই পবা বৰ্ষাৰণ্যই । সেইবাবেই পবা বনাঞ্চল অঞ্চলটোৰ বাবে এটি উজ্জ্বল মুকুট, এটি শিৰৰ ৰত্ন বুলি উল্লেখ কৰে তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাই ।
তেওঁ কয়, "জোনাইখনক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰা পবাক সংৰক্ষণৰ বাবে মানুহৰ মাজত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়োজন আছে । ১৯৯৯ চনত জোনাইত প্ৰশাসনে অৰণ্য সংৰক্ষণ আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ওপৰত এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছিল । এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অসম গৌৰৱ নেচাৰ্ছ বেকনৰ সৌম্যদ্বীপ দত্তই । সেই সময়তে জোনাইৰ কেইবাজনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক লৈ 'কেয়াৰ' নামৰ এটা বে-চৰকাৰী সংগঠন খুলি পবা সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন গাঁৱত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল । এই কৰ্মশালাত এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কৈছিল "বনজ সম্পদেৰে সমৃদ্ধ পবা ধ্বংসৰ গৰাহত । পবাক বচাব লাগে, নহ'লে আমাৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব ।"
তেতিয়াৰে পৰাই 'কেয়াৰ" নামৰ সংস্থাটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি পবা বনাঞ্চলখনক সংৰক্ষণৰ কাৰণে প্ৰথম পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিলো । পুনৰ ২০০৬ চনত নেচাৰ্ছ বেকনৰ সৈতে জড়িত হৈ সৌম্যদ্বীপ দত্তৰ সৈতে পবা ট্ৰেকিং কৰিছিলো । সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল মোৰ লগতে জোনাইৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰয়েল পেগু, প্ৰফুল্ল কামান, শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰণতি বৰা দত্ত আৰু বিভিন্নজনে । তেনেকৈয়ে পবা সংৰক্ষণৰ কথা উকমুকনি হ'ব ধৰিলে আৰু বৰ্তমানো কৰি আছো ।"
প্ৰভুভক্তৰ প্ৰতি মৰম
প্ৰস্তাৱিত নদীদ্বীপ কবু চাপৰিত বেদখল কৰি থকা পৰিয়ালবোৰত ২০২৩ চনত প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছিল । উচ্ছেদিত পৰিয়ালবোৰে সকলো সা-সম্পত্তি লৈ বিভিন্ন ঠাইলৈ গ'ল । কিন্তু ১০০ৰো অধিক কুকুৰ এৰি থৈ গ'ল । উচ্ছেদ কৰা প্ৰায় ১৫ দিন মান পিছত জোনাইৰ দুজন সংবাদকৰ্মীয়ে কবু চাপৰিৰ পৰিৱেশৰ সংবাদ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱাত ভোকাতুৰ কুকুৰবোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি তাৰে কেইটামান উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহে । তাৰ পিছত তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাক প্ৰকৃতিকৰ্মী হিচাপে অৱগত কৰাত প্ৰশাসন, বিভিন্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, চিকিৎসক, দল-সংগঠনৰ সহযোগত কবু চাপৰিলৈ গৈ ১০০ৰো অধিক ভোকাতুৰ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰি তিনিমাইল বিটত শিবিৰ পাতি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "পিছত কিছুমান কুকুৰ কেইবাদিনো খাদ্য নোপোৱাত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ বাবে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰো । প্ৰায় এবছৰ কুকুৰবোৰক খাদ্য যোগান ধৰি শুশ্ৰূষা কৰিছিলোঁ । এই ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, চিকিৎসক, সাংবাদিকে সহায় কৰিছিল । লাহে লাহে কুকুৰবোৰ কিছুমানে পুহিবলৈ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গ'ল, কিছুমান কুকুৰ ওচৰৰ গাঁওসমূহত আশ্ৰয় ল'লে আৰু কিছুমান জোনাই সদৰলৈ লৈ অনা হয় । তিনিমাইল বিটত বৰ্তমান কেইটামান কুকুৰ হে থাকিলগৈ । এই কুকুৰবোৰক এতিয়াও মাজে মাজে গৈ খাদ্য যোগান ধৰি থাকো । তদুপৰি পথত খাদ্যৰ অভাৱত বা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কুকুৰবোৰক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি থাকো । মোৰ অৱসৰৰ পিছত কুকুৰবোৰক লৈও যথেষ্ঠ ব্যস্ত থাকো ।"
যুৱপ্ৰজন্মলৈ আহ্বান তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাৰ
তেওঁ কয়, "আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক; গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে প্ৰকৃতিক ভাল পাবলৈ শিকে, ঘৰৰ আশে পাশে থকা নদ-নদী, চৰাই-চিৰিকটি, জীৱ-জন্তু, গছ- গছনিৰ প্ৰতি মৰম আৰু ভালপোৱা নিহিত হৈ থাকে । কিয়নো প্ৰকৃতিক যিদিনালৈ ভাল পাব সেইদিনালৈকে আপুনি এজন সবল আৰু স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি হৈ থাকিব । মনীষীসকলে কৈছিল এবছৰত এজন শিক্ষকে যি শিক্ষাদান কৰে; এজোপা গছে এক ঘণ্টাত এই শিক্ষা দিব পাৰে । গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হ'বলৈ আহ্বান জনালোঁ ।"
পৰিয়ালৰ সমৰ্থন
"জীৱন যাত্ৰাত অক্লান্তভাৱে কাম কৰি অহাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহজনীৰ যথেষ্ট সহযোগিতা আৰু অৰিহণা আছে । কিয়নো কুকুৰবোৰৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্বহে মই বহন কৰি আহিছোঁ কিন্তু মোৰ মানুহজনীয়ে পৰিচৰ্যা কৰাৰ লগতে খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কামে কৰে । এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কামত কোনোদিনেই তেওঁ হেঙাৰ হোৱা নাই আৰু বৰ্তমানলৈকে দুয়ো মিলি আগবাঢ়ি গৈ আছো । তেখেতো এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী ।
সাহিত্য ক্ষেত্ৰত তোষেশ্বৰ মিৰি আগৰৱালাৰ অৱদান
মোৰ ছন পৰা পথাৰলৈ নামি আহিছে এজাক বৰষুণ, মোৰ গাঁৱৰ এটি স্কেচ, চিয়াং প্ৰান্তৰ সেউজ সুষমাৰ লগতে অসমৰ প্রান্তিক, গৰিয়সী, সাতসৰী অসমীয়া প্রতিদিন, সম্ভাৰ, আমাৰ অসম, দৈনিক অগ্রদূত, সাদিন, তিনিদিনীয়া অগ্রদূত, আজৰি আদিত শতাধিক কবিতা, পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আৰু ভ্ৰমণমূলক লেখা প্রকাশ পাইছে ।
বিভিন্ন ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান
২০০৭ চনৰ পৰা ২০১১ চনলৈ জোনাই শাখা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক, ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৩ চনলৈ ধেমাজি জিলা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি, ধেমাজি জিলা কবি সমাজৰ সহঃ সম্পাদক, অসম সাহিত্য সভাৰ ধেমাজিত অনুষ্ঠিত ২০০৯ চনৰ সপ্ততিতম অধিৱেশনৰ আদৰণি কমিটিৰ কৰ্ণ নির্ধাৰণ কমিটিৰ সদস্য, সহকাৰী সম্পাদক, স্মৃতিগ্ৰন্থৰ সদস্য, স্মাৰক গ্রন্থ মূৰ্কংচেলেকৰ যুটীয়া সম্পাদক, জোনাই কবি সমাজৰ উপদেষ্টা হিচাপে তেওঁ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে । জোনাইৰ পৰা প্ৰকাশিত বার্ষিক কাব্যালোচনী কপলঙৰে সম্পাদক, ২০২৫ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা পবা বর্ষাৰণ্য মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ কার্যকৰী সভাপতি হিচাপেও তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ।
উত্তৰ পূব পৰিৱেশ সংৰক্ষণকাৰী গোষ্ঠী নেৰ্চাছ বেকনৰ সম্বন্বয়ৰক্ষী আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আন্দোলনত ১৯৯৮ চনৰ পৰা তেওঁ জড়িত । ধেমাজি জিলাৰ অক্ষত অৱস্থাত থকা একমাত্র সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পবাক অভয়াৰণ্যলৈ উন্নীতকৰণৰ কাৰণে জিলা প্রশাসনৰ দ্বাৰা গঠিত পবা সংৰক্ষণ কমিটিৰ সদস্য । ছিঁয়া নাহৰৰ বাবে ভাৰত বিখ্যাত লখিমপুৰ জিলাস্থিত দুলুং আৰু সোৱণশিৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চল সুৰক্ষা কমিটীৰো তেওঁ সদস্য ।
সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস আৰু নিচাজাতীয় দ্রব্যৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত কাৰৰ কাৰণে সজাগতা কামত তেওঁ জড়িত আছে । ডিব্ৰুগড় অনাতাৰ কেন্দ্ৰত তেওঁৰ লেখা আৰু আলোচনা ধাৰাবাহিকভাবে প্রচাৰিত । একেদৰে ধেমাজি জিলা কাৰাগাৰ পৰিদৰ্শন বৰ্ডৰ সদস্য হিচাপেও তেওঁ মনোনীত, জিলা ভিত্তিত কৃতী শিক্ষকৰূপে মনোনীত তেওঁ ।
বঁটা আৰু সম্বৰ্ধনা
অসম কবি সমাজে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছিল । ধেমাজি প্রেছ ক্লাবেও প্ৰকৃতিপ্ৰেমীগৰাকীক ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জনাইছে । শ্রেষ্ঠ দবা খেলুৱৈ হিচাপেও তেওঁ পুৰস্কৃত হৈছে । ২৬ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ, ২০১৮ত বিশিষ্ট প্রকৃতিকর্মী হিচাপে তেওঁ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছিল । ২০১৯ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ শুৱালকুছি অধিৱেশনত প্রকৃতি সংৰক্ষণত পদক্ষেপৰ বাবে সেউজধাৰক বঁটা প্রদান কৰা হৈছিল ।
আন আন বঁটা বা সন্মানৰ ভিতৰত আছে -২০২৩ চনৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা কবু চাপৰিৰ বুকুত আবদ্ধ এজাক কুকুৰক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে এজন প্রকৃতিকর্মী হিচাপে সম্বর্ধনা, বেংগালুৰু মিচিং ছ'চাইটি অৱ আছামৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা, হায়দৰাবাদ মিচিং ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা আলি আঃয়ে লিগাঙত সম্বৰ্ধনা, ২০২৪ চনৰ ৩০ অক্টোবৰত বেংগলৰ মিচিং বাংকে আগম কেবাঙৰ দ্বাৰা সম্বৰ্ধনা, জোনাই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তীবৰ্ষত সম্বৰ্ধনা, ওদালগুৰিত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যমঞ্চ অসমৰ দ্বাৰা প্রকৃতি, সমাজ, সাহিত্য সৌৰভ বঁটা ২০২৫, চেপন, চৰাইদেউত ২০২৫ চনৰ ২৩ জানুৱাৰীত পূৰ্বোত্তৰ প্রাদেশীয় মাৰৱাড়ী সন্মিলনৰ উদ্যোগত আয়োজিত শব্দ সন্মিলনত সম্বৰ্ধনা ।
লগতে পঢ়ক :ঐতিহাসিক সমলৰ দুৰৱস্থা; চৰকাৰী অৱহেলাতে নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে ইতিহাসৰ অলিখিত কাহিনী