সাধু কথাৰে জীপাল সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি

সাধু কথাৰে জীপাল সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি
সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে বুধবাৰে বিদ্যালয়খনৰ বাকৰিত শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷
Published : November 4, 2026 at 10:42 PM IST
সোণাপুৰ : আপুনি মই ককা-আইতা বা জ্যেষ্ঠ জনৰ মুখত সাধু কথা শুনিছিলো ৷ কিন্তু সময়ৰ গ্ৰাসত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে সাধু কথাবোৰ ৷ তেনে সময়তে বুধবাৰে সাধু কথাৰে জীপাল হৈ পৰিল সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাকৰি ৷ উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণিৰ অংশ হিচাপে ‘ৰমেশ চন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তী স্মাৰক আন্তঃডিমৰীয়া বিদ্যালয় সাধু কোৱা প্ৰতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত হয় ৷
ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণেৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাংগন ৷ মুঠ ২৪ খন বিদ্যালয়ৰ পৰা দুগৰাকীকৈ মুঠ ৪৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সাধু কোৱাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ সুকীয়া প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰে ।
দিনজোৰা প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্তৰ পাছত বিচাৰকসকলে প্ৰতিযোগী সকলৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰে । ডিমৰীয়াৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিযোগিসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠত্ব অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়—
প্ৰথম স্থান: আয়ুষ্মান বেজবৰুৱা (শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন, ক্ষেত্ৰী)
দ্বিতীয় স্থান: জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ (সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)
তৃতীয় স্থান: চিল্পা টুমুং (কমাৰকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)
আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধক তথা বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যক্ষা নিজৰা দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ বাৰ্তালাপত সাধু কথাৰ উৎপত্তি, বিৱৰ্তন আৰু মানৱ জীৱনত ইয়াৰ অপৰিসীম গুৰুত্বৰ বিষয়ে গভীৰ আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "সাধু কথা সভাস্বসিদ্ধ এটা লোক-সাহিত্য ৷ সাধু কথাৰ জন্মৰ লগত মানুহৰ কল্পনা শক্তি, বুদ্ধি আৰু শিক্ষা, নীতি-বচনৰ কথা আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সাধু কথা যিজনে ক'ব, তেওঁ প্ৰথমতে এজন সফল শিক্ষক হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ মনত প্ৰচুৰ কল্পনা শক্তি থাকিব লাগিব । তেনে এজন ব্যক্তিয়েহে শিশু বা ডাঙৰসকলক সাধুৰে মোহিত কৰিব পাৰে । আদিম যুগত জুইৰ আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে মানুহে জুইক মাজত ৰাখি চাৰিওফালে বহি পাৰস্পৰিক কথা পাতিছিল । সেই চৰ্চা আৰু ৰসাল কথাবোৰেই ক্ৰমে লোক-কথা হিচাপে সাধুৰ ৰূপ ল'লে ।"
দাসে লগতে কয়, "ভিন্ন তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৬০০০ বছৰ পূৰ্বে 'স্মোত এণ্ড ডেভিল' নামৰ প্ৰথমটো প্ৰতিষ্ঠিত সাধু কথাৰ উল্লেখ পোৱা যায় ৷ তথাপিও মানৱ সভ্যতাত সাধুৰ ধাৰণা চিৰন্তন । আমেৰিকাৰ উপন্যাসিক আৰ্নেষ্ট হেমিংৱেৰ মাত্ৰ ৬ টা শব্দৰে "For sale: baby shoes, never worn." এটা সম্পূৰ্ণ কাহিনী বা সাধুৰ গভীৰতা ফুৱাই তুলিছিল ।
সাধু কথাত মানুহৰ কল্পনা শক্তিয়ে চৰাই-চিৰিকটি, গছ-গছনি আৰু জীৱ-জন্তুৰ মুখতো ভাষা ফুটাই তোলে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ৷ ককাক-আইতাকহঁতে নাতি-নাতিনীক নিচুকাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই সাধুবোৰৰ শব্দই শিশুসকলক সদায় সপোনৰ জগতলৈ লৈ যায় । বৰ্তমানৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ সমাজত ককাক-আইতাকৰ সান্নিধ্য কমিলেও মানৱ মনত সাধুৰ আবেদন কেতিয়াও ম্লান নহয়, সাধু সদায় জীয়াই থাকিব ।
লগতে পঢ়ক:গোলাঘাটৰ এজোপা ২০০ বছৰীয়া বৰগছ আৰু অযুত ভক্তৰ বিশ্বাস; কেনেকৈ যাব এই ঐতিহাসিক স্থানলৈ ?