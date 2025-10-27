ETV Bharat / state

তাঁতশালত প্ৰাণ পালে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিয়ে: গামোচাত বৈ উলিয়ালে 'বাটৰে শেষতে' আৰু 'মায়াবিনী'

১৬ বছৰজোৰা এক সাধনা ৷ ঘৰৰ শালখনতে বৈছে ৫০ হাজাৰৰো অধিক গামোচা ৷ চৰ্চাত শিপিনী বিউটি গগৈ ৷

শিপিনী বিউটি গগৈৰ সুনিপুণ কাম (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
আমগুৰি: অসমীয়া শিপিনীয়ে কৰিব নোৱাৰে কি ? ছাঁতে শুকুওৱা, মুঠিতে লুকুওৱা কাপোৰ বোৱা অসমীয়া শিপিনীয়ে বিভিন্ন সময়ত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত অসমীয়া গামোচা আজি বিশ্বত জিলিকি আছে ৷ একেদৰে মুগাৰ সাজযোৰো অসমীয়া সমাজৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ ।

শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি নগৰৰ পৰা ধোদৰ আলিৰে গ’লে দেখিবলৈ পাব নামতি পথ ৷ এই নামতি পথৰ সমীপতে আছে দিকচু অঞ্চল । এই দিকচু মাউৎ গাঁৱৰে এগৰাকী শিপিনী বিউটি গগৈ । ২০১৬ চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে তাঁতশালখনকে আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ মাধ্যম হিচাপে বাচি লৈছিল এইগৰাকী শিপিনীয়ে । শিপিনীগৰাকী বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ লগতে বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

তাঁতশালত প্ৰাণ পালে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিয়ে (ETV Bharat Assam)

চৰ্চাৰ কাৰণ

আপুনি হয়তো ভাবিছে, গ্ৰামাঞ্চলৰ এগৰাকী শিপিনীয়ে কেনেকৈ চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিজৰ মাটিশালখনতেই প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ 'বাটৰে শেষতে' আৰু তিনিটা দিনৰ ভিতৰত 'মায়াবিনী' গীতটোক প্ৰাণ দিয়ে ফুলত বাচি ৷ এয়া সম্ভৱ কেৱল অসমীয়া শিপিনীৰ ক্ষেত্ৰতহে ।

বিউটি গগৈৰ পৰিচয়

দুটি সন্তানৰ মাতৃ বিউটি গগৈৰ কেইবছৰমান পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ ফলত দুই সন্তানৰ লালন-পালন আৰু পৰিয়াল চলাবলৈ হাতৰ বিদ্যাকে সাৰথি কৰি লয় মহিলাগৰাকীয়ে ৷ মাটিৰ শালখনকেই আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰধান সম্বল হিচাপে লৈ ইখনৰ পিছত সিখন গামোচা বৈ বিক্ৰী কৰি আহিছে বিউটিয়ে । দিকচু মাউৎ গাঁৱৰ এটি ভিতৰুৱা অঞ্চলত বাস কৰা বিউটি গগৈ মহিলা সবলীকৰণৰ অন্যতম নিদৰ্শন ।

নিজৰ সৃষ্টিৰ সৈতে শিপিনী বিউটি গগৈ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰ'ব, অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণত সকলো ম্ৰিয়মান । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ সজোৰে তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে একাংশ অনুৰাগীয়ে জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজিক যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । চিত্ৰশিল্পীয়ে শৈল্পিক প্ৰতিভাৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিনৰ চিত্ৰ আঁকি সোঁৱৰণ কৰিছে । তেনে সময়তে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ দিকচুৰ বিউটি গগৈয়ে গামোচাত জুবিন গাৰ্গৰ গীত বৈ উলিয়াই চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

বিউটি গগৈয়ে এই প্ৰসংগত এনেদৰে কয়, ‘‘যোৱা প্ৰায় ১৬ বছৰে তাঁতশালখনকে জীৱিকাৰ পথ হিচাপে বাচি লৈছো ৷ আজিপৰ্যন্ত ৫০ হাজাৰৰো অধিক গামোচা বৈ উলিয়াইছো । অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ বিউটিৰ গামোচা প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে বহিঃৰাজ্য যেনে - তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বেংগালুৰু, গুজৰাট আদিলৈও প্ৰেৰণ কৰিছো ৷’’

ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বিউতি গগৈয়ে গামোচাত গীত বৈ উলিওৱা ছবি প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতেই শিপিনীগৰাকীয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ নিজৰ সৃষ্টিৰে গামোচাত বিভিন্ন সময়ত বহু মনিষীৰ চিত্ৰ বৈ উলিওৱা বিউতি গগৈয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ।

গাঁৱৰ মহিলাসকলে শিপিনীগৰাকীয়ে গামোচাত কৰা কামসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে (ETV Bharat Assam)

শিপিনীগৰাকীৰ প্ৰসংগত স্থানীয় মহিলা দিপ্তী গগৈয়ে কয়, ‘‘বিউটি গগৈ অঞ্চলবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ । দিকচু মাউৎ গাঁৱখনক বিউটি গগৈয়ে সমগ্ৰ অসমত চিনাকি কৰাই দিলে । গ্ৰাম্য শিপিনীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম একো থাকিব নোৱাৰে ৷’’

মহিলাৰ স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা বিউতি গগৈয়ে জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ কাৰণেও এখনি গামোচাত এটি গীত বৈ থকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । নিজ হাতেৰে মাটিৰশালত ফুল বোৱা বিউটি গগৈয়ে চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা আজিও এখনি আধুনিক মানৰ তাঁতশাল লাভ নকৰিলে । তাৰপিছতো কিন্তু নিজৰ সৃষ্টিক থমকি ৰ'বলৈ নিদি মাটিৰ শালতে ইখনৰ পিছত সিখন গামোচা বৈ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে ।

