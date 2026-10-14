২৯৩ বছৰীয়া দেৱীদৌলৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে আছে এটা মুছলমান পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক

২৯৩ বছৰীয়া দেৱীদৌলৰ দুৰ্গা পূজাৰ সৈতে আছে এটা মুছলমান পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক
বৰৰজা অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰা দেৱীদৌলৰ দুৰ্গা পূজাত দৌল্লা পৰিয়ালক মহাষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান কিয় কৰে ? অনন্ত স্মিথৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : October 14, 2026 at 12:07 PM IST
শিৱসাগৰ : ছশবছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ কীৰ্তিচিহ্নৰে গৌৰৱান্বিত শিৱসাগৰৰ এখন ব্যতিক্ৰমী দুৰ্গা পূজাই আজিও সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আছে । ২৯৩ বছৰীয়া ইতিহাস বহনকাৰী এই পূজাখনে ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতাৰ বিপৰীতে এখন ব্যতিক্ৰমী ছবি প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে ।
১৭৩৪ খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দ্বিতীয়া পত্নী বৰৰজা অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে কলঞ্চুপৰীয়া গোঁসাই গাঁৱত সাগৰ সদৃশ পুখুৰী খন্দোৱাই শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ আহোম ৰাজত্বৰ সেই সময়ৰ পৰাই অৰ্থাৎ ২৯৩ বছৰ ধৰি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱীদৌলত দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা অব্যাহত আছে । এই পূজাখনতেই প্ৰতিবছৰে ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি দৌল্লা পৰিয়ালক মহাষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।
এসময়ত দেৱীদৌলত নাগাৰা আৰু ঢাক বজোৱা দৌল্লা পৰিয়ালক মহাষ্টমীৰ প্ৰসাদ প্ৰদান কৰাৰ পৰম্পৰা আজিও চলি আছে ৷ কনচেং বৰপাত্ৰৰ পৰিয়াললৈও অনুৰূপ প্ৰসাদ প্ৰদান কৰা হয় ৷ আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা পালন কৰি অহা পৰম্পৰা সম্পন্ন কৰাৰ সময়ত তাত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হয় ।
দৌল্লা পৰিয়ালৰ নৱপ্ৰজন্মই কি কয় ?
এই সন্দৰ্ভত দৌল্লা পৰিয়ালৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "দৌল্লা পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আমি আজিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ঐতিহাসিক দেৱীদৌলৰ এক পুৰণি পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে । আমি যলৈকে যাও সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হও । ১৭৩৪ চনত স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ দ্বিতীয়া পত্নী বৰৰজা অম্বিকা কুঁৱৰীয়ে যেতিয়া দৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল তেতিয়াৰে পৰাই এই পৰম্পৰা চলি আহিছে । মহাষ্টমীৰ বলিৰ প্ৰথম ভাগটো আমাৰ পৰিয়ালক দিয়া হয় । এতিয়া যদিও নাগাৰা বজোৱা নহয় তথাপি পৰম্পৰা চলি আছে । শিৱসাগৰত সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন সকলোৱে অনুকৰণ কৰিবলগীয়া । প্ৰথম পূজাভাগ ল'বলৈ হেঁপাহেৰে আগুৱাই যাও ।"
কেনেকৈ এই মুছলমান পৰিয়ালটো জড়িত হ'ল ?
আহোম যুগত দেৱীদৌলৰ আৰতিৰ সময়ত ঢাক আৰু নাগাৰা বাদ্য বজোৱাৰ দায়িত্ব স্বৰ্গদেউৱে শিৱসাগৰৰ মুছলমান দৌল্লা পৰিয়ালক প্ৰদান কৰিছিল । বৰ্তমানে শিৱসাগৰ নগৰৰ ধাইআলিত থকা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ দৌল্লা পৰিয়ালে আহোম ৰাজত্বৰ সময়ত অথবা তাৰ পাছতো দেৱীদৌলত আৰতিৰ লগতে পূজাৰ সময়ত ঢাক আৰু নাগাৰা বজাই দেৱী বন্দনাৰ অংশীদাৰ হৈছিল ।
কালক্ৰমত দৌল্লা পৰিয়ালে ঐতিহাসিক দেৱীদৌলত বাদ্য সংগত কৰাৰ পৰম্পৰা নোহোৱা হ'ল যদিও পৰিয়ালটোৱে আগবঢ়োৱা সেৱাৰ কৃতজ্ঞতা স্বৰূপে তাহানিৰে পৰা পূজাৰ অষ্টমীৰ দিনা দৌল্লা পৰিয়াললৈ এটা জীৱন্ত ছাগলী আৰু পূজাৰ নৈবেদ্য আগবঢ়োৱাৰ এক পৰম্পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে । তেওঁলোকক এক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ উপাসনা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হৈছিল আহোম ৰাজত্বৰ সময়ৰ ধৰ্মীয় সম্প্ৰীতি ৷
বৰপাত্ৰগোঁহাইৰ পৰিয়ালকো দিয়া হয় সন্মান
তেনেদৰে আহোম ৰাজত্ব কালৰ প্ৰথমগৰাকী বৰপাত্ৰগোঁহাই কনছেং বৰপাত্ৰগোঁহাইৰ পৰিয়াললৈ মৰ্যাদাৰ মানৰূপে দুৰ্গা পূজাৰ অষ্টমীৰ নৈবেদ্য আগবঢ়াই অহা হৈছে । বিশেষকৈ মুছলমান দৌল্লা পৰিয়াললৈ শাক্ত ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মত পূজাৰ নৈবেদ্য প্ৰদান কৰাটোৱে এক বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । ধৰ্মীয় ভেদাভেদৰ পাছতো শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱীদৌলৰ এই পৰম্পৰাক সমাজে সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ নিদৰ্শন ৰূপে বিবেচনা কৰি আহিছে ।
দেৱীদৌলত পূজাৰ প্ৰস্তুতি
ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বকালৰ সময়ছোৱাত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ দেৱীদৌলত এইবাৰো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন চলিছে । আস্থা বিশ্বাস, ভক্তিৰ আধাৰ স্বৰূপ শিৱসাগৰ দেৱীদৌলৰ শতিকা পুৰণি পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শিৱসাগৰলৈ প্ৰতিবছৰে সহস্ৰাধিক ভক্তৰ লগতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন হয় । শিৱসাগৰ দৌল উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই পূজাত দেৱীদৌলত দেৱী দুৰ্গাৰ স্থায়ী মূৰ্তিৰ কাষতেই স্থাপন কৰা হয় মৃণ্ময় মূৰ্তি ।
শিৱসাগৰৰ আন আন স্থানৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত মৃণ্ময় প্ৰতিমা স্থাপনৰ পূৰ্বেই দেৱীদৌলত মৃণ্ময় প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় । আন পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিমাসমূহ দশমীৰ দিনা বিসৰ্জন দিয়াৰ পূৰ্বে দেৱীদৌলৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ পুৰণি পৰম্পৰা আজিও চলি আছে ।
কনৌজৰ পূজাৰী আৰু বলিকটিয়া
বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ দিনতেই সুদুৰ কনৌজৰ পৰা শাক্ত ধৰ্মৰ নীতিসমূহ পালনৰ বাবে প্ৰখ্যাত বৰঠাকুৰ পৰিয়ালৰ উপৰিপুৰুষসকলক আনি শিৱসাগৰৰ দেৱীদৌলত থিতাপি দিছিল । এই পৰিয়ালৰ লোকসকলে দৌলত যুগ যুগ ধৰি পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে ।
তেওঁলোকৰে পৰিয়ালৰ এটা ফৈদে পূজাৰ বাবে ভক্তসকলে আগবঢ়োৱা বলিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বলিকটিয়া নামেৰেও বিখ্যাত হৈ পৰিছিল । দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাৰ সমান্তৰালভাৱে বলি বিধানৰ দায়িত্বও এই পুৰণি পৰিয়ালটোৱে সম্পাদন কৰি আহিছে ।
শ শ বছৰীয়া এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আজি দেৱীদৌলৰ পূজাৰীৰ আসনত বহিছে তৰুণ প্ৰজন্মৰ এসময়ৰ কৌনজৰ নতুন পুৰুষ । দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তমীৰ দিনা সৰুবলি আৰু অষ্টমীৰ দিনা বৰবলি দিয়া হয় ।
এই বলি বিধানৰ বাবে ঐতিহাসিক দেৱীদৌলৰ কাষত সাজু কৰি তোলা হৈছে বিশাল বলিশাল । পুৰণি দিনত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত দেৱীদৌলত ম'হ বলিও দিয়া হৈছিল । অৱেশ্যে বৰ্তমান এই প্ৰথাৰ পৰিৱৰ্তে ছাগলী, হাঁহ, কোমোৰা আদি বলি দিয়া হয় । বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো দেৱীদৌলৰ পুৰোহিত দুদু বৰঠাকুৰে এই বলি-বিধান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব ।
(ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনা)
লগতে পঢ়ক:মূৰ্তিৰ ৰূপত নহয়, ঐতিহাসিক বিল্বেশ্বৰ দেৱালয়ত দেৱীৰ ৰূপত ৰামকলগছক পূজা
গুৱাহাটীৰ ক’ত অসমৰ সৰ্বাধিক উচ্চ দুৰ্গাৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ?
কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰা শ্ৰীশ্ৰীমহিষমৰ্দিনী দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ, দেৱী উপাসনাৰ ২৮৩ বছৰ