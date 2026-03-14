বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে ৰাজ্যত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ ! সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ
আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ লগতে বেছিভাগ ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে পাতলীয়া, মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : March 14, 2026 at 2:14 PM IST
গুৱাহাটী: বিশেষ জৰুৰী কাম নাথাকিলে আপুনি ঘৰতে থাকক ৷ ঘৰৰ পৰা কামত ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হ'লেও হাতত ছাতি লৈহে ওলাব ৷ কাৰণ ৰাজ্যত আজিও অব্যাহত থাকিব বিজুলী-ঢেৰেকণি আৰু বৰষুণ ৷ ঠায়ে ঠায়ে হ'ব পাৰে ধুমুহাও ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটী বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷ অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত অহা ২০ মাৰ্চলৈ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আগজাননী দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৷
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী অনুসৰি, আগন্তুক ২৪ ঘণ্টাত অসমৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱাৰ লগতে বেছিভাগ ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে পাতলীয়া, মজলীয়া ধৰণৰ বৰষুণ হোৱাৰ লগতে কিছু কিছু অঞ্চলত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ বতৰ বিজ্ঞানে প্ৰকাশ কৰা আগজাননী অনুসৰি, লখিমপুৰ, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াৰ প্ৰায়বিলাক ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণিসহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Last 24-hours realized rainfall Map 14.03.2026, যোৱা ২৪ ঘণ্টাৰ বৰষুণৰ মানচিত্ৰ: অসম pic.twitter.com/GC3nsMOShP— RWFC Guwahati (@RmcGuwahati) March 14, 2026
আনহাতে ওদালগুৰি, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চৰাইদেও, ডিমা হাচাও, কাছাৰৰ বেছিভাগ ঠাইতে বিজুলী ঢেৰেকণিসহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ইপিনে ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমাৰা, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং , বাক্সা , বৰপেটা, বঙাইগাঁও, বজালী, তামুলপুৰ, নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ', দৰং, মৰিগাঁও, নগাঁও, হোজাই, পূব কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, শ্ৰীভুমিৰ কিছু কিছু ঠাইত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ হোৱা সম্ভাৱনা আছে ৷
State-wise Forecast & Warning for NE states dtd. 14.03.2026 pic.twitter.com/dFFtyTuARM— RWFC Guwahati (@RmcGuwahati) March 14, 2026
আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী অনুসৰি আজিৰে পৰা ৬ দিনলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলবোৰত বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ হোৱাৰ লগতে ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
