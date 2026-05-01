সাৱধান ! গাজনি-ঢেৰেকনিৰে ৰাজ্যত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ ! বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বজ্ৰপাতসহ প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ গুৱাহাটীটো ডাৱৰীয়া হ'ব আকাশ ৷
Published : May 1, 2026 at 10:34 AM IST
গুৱাহাটী : সাৱধান ! বতৰে আপোনাৰ পৰিকল্পনাত লগাব পাৰে বিধি-পথালি ! এইকেইদিন কোনো পৰিকল্পনা কৰাৰ আগতে বতৰৰ আগলি বতৰা জানি লওঁক ৷ নহ’লে বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি !
ব’হাগ মাহ শেষ হ’বৰে হ’ল, তথাপিও ৰাজ্যত ভালদৰে পৰা নাই গৰমৰ প্ৰকোপ ৷ বিগত কেবাদিনধৰি ৰাজ্যত হৈ আছে ধুমুহা-বৰষুণ ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্যত বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে তাপমাত্ৰা ৷ কিন্তু মাজে-মাজে বৰষুণৰ মাত্ৰা বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাত কৃত্ৰিম বানৰ দৰে সমস্যাও উদ্ভৱ হোৱা দেখা গৈছে ৷
শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বজ্ৰপাতসহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বেছিভাগ ঠাইতে ধাৰাষাৰৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হ’ব পাৰে বুলি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, অসমৰ কিছু ঠাইত ৪০-৫০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ লগতে বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহা হ’ব পাৰে । আনকি অৰুণাচল প্ৰদেশ, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডত ৩০-৪০ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলাৰ সমান্তৰালকৈ বজ্ৰপাত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে । মণিপুৰৰ কিছু ঠাইত বজ্ৰপাত হ’ব পাৰে বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ।
ইয়াৰোপৰি, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কিছু অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ লগতে মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ কিছু ঠাইত অধিক বৰষুণ হ’ব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।
আনহাতে, গুৱাহাটী আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু মাজে মাজে বজ্ৰপাতসহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । শুকুৰবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২৭ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা প্ৰায় ২১ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছ হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
আনহাতে আগন্তুক ৫ দিন ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বেছিভাগ ৰাজ্যত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব । অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বেছিভাগ ঠাইত মধ্যমীয়াৰ পৰা প্ৰৱল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰৰ বহু ঠাইত বৰষুণ হ’ব পাৰে বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানকেন্দ্ৰই ।