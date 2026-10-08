ডাষ্টবিন নহয়, ইতিহাসৰ সাক্ষী ! ৰণচণ্ডী মন্দিৰ উদ্যানত সংৰক্ষিত ডিমা হাছাওৰ প্ৰাচীন 'ষ্ট'ন জাৰ'ক লৈ প্ৰশ্ন!

ডাষ্টবিন নহয়, ইতিহাসৰ সাক্ষী ! ৰণচণ্ডী মন্দিৰ উদ্যানত সংৰক্ষিত ডিমা হাছাওৰ প্ৰাচীন 'ষ্ট'ন জাৰ'ক লৈ প্ৰশ্ন!
গৱেষণা অনুসৰি, লাওছ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত পোৱা অনুৰূপ ষ্ট’ন জাৰসমূহৰ দৰেই ডিমা হাছাওৰ জাৰসমূহো প্ৰাক-ঐতিহাসিক যুগত মৃতদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত ধৰ্মীয় কৃত্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
Published : October 8, 2026 at 5:04 PM IST
হাফলং : ডিমা হাছাও জিলাৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন হৈছে প্ৰাচীন ‘ষ্ট'ন জাৰ’ বা পাথৰৰ জাৰ বা শিলৰ জাৰ বা প্ৰস্তৰ পাত্ৰ । অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, জিলাখনত লুংমাইলাই, বলাচান (নচুবুংলু) আৰু ডুবুংলিং (ডেৰিব’ৰ)কে ধৰি একাধিক ষ্ট'ন জাৰৰ স্থান নথিভুক্ত হৈছে ।
এনে একাধিক ঐতিহাসিক জাৰৰ ভিতৰত কিছুমান জাৰ মাইবাঙৰ ৰণচণ্ডী মাদাইখো উদ্যানৰ ওচৰত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰখা হৈছে ।
২০২৪ চনৰ এক প্ৰত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদনতো উল্লেখ কৰা হৈছে যে পুৰণি জোৱাৰৰ ওচৰৰ কলসী টিলা (Kolsi Tilla) ষ্ট'ন জাৰ স্থানৰ পৰা ২০২১ চনত তিনিটা জাৰ উলিয়াই অনা হৈছিল । ইয়াৰে এটা ৰণচণ্ডী মাদাইখো উদ্যানৰ ওচৰত প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে । আন এটা জাৰ স্থানান্তৰৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলিও প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ আছে ।
মূল সমস্যাটো ক’ত ?
ইয়াত মূল প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছে প্ৰাচীন জাৰসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পদ্ধতি আৰু তথ্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থাক লৈ । স্থানীয় লোক আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ একাংশৰ অভিযোগ অনুসৰি, উদ্যানত ৰখা জাৰসমূহৰ কাষত ইয়াৰ উৎসস্থল, কেতিয়া আৰু কোন স্থানৰ পৰা অনা হৈছে, প্ৰত্নতাত্ত্বিক পৰিচয় আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্ব সম্পৰ্কে পৰ্যাপ্ত তথ্যফলক নথকাৰ বাবে সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিদৰ্শনসমূহৰ গুৰুত্ব বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় ।
এই তথ্যৰ অভাৱৰ ফলতেই কিছুমান দৰ্শনাৰ্থীয়ে জাৰসমূহক সাধাৰণ পাথৰৰ গঠন বা ডাষ্টবিন হিচাপে ভুল বুজি লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । অৱশ্যে এই জাৰসমূহ চৰকাৰীভাৱে ডাষ্টবিন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি কোৱাৰ কোনো তথ্য ইয়াত নাই । সেয়েহে বিষয়টো মূলতঃ সঠিক পৰিচয়, তথ্য প্ৰদৰ্শন আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত ।
কেৱল পাথৰৰ পাত্ৰ নহয়, গৱেষণাৰ বিষয়
ডিমা হাছাওৰ শিলৰ জাৰসমূহক লৈ ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশৰ গৱেষকৰ মাজত আগ্ৰহ সৃষ্টি হৈছে । গৱেষণামূলক তথ্য অনুসৰি, ডিমা হাছাওৰ জাৰসমূহৰ সৈতে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ বিশেষকৈ লাওছৰ বিখ্যাত ‘Plain of Jars’ অঞ্চলৰ জাৰসমূহৰ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে এই সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত ইয়াৰ উৎপত্তি বা সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ’বলৈ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগেও ডিমা হাছাওত নতুন ষ্ট'ন জাৰ স্থানৰ সন্ধান আৰু নথিভুক্তকৰণৰ কাম চলাই আহিছে । বিভাগীয় তথ্য অনুসৰি, ২০১৬-১৭ চনৰ অনুসন্ধানত লুংফুইফাই, বলাচান আদি অঞ্চলত নতুন প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছিল ।
২০২৫ চনত প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ডিমা হাছাওৰ ষ্ট'ন জাৰসমূহৰ নথিভুক্তকৰণৰ বাবে ডিজিপিএছ (DGPS) আৰু ড্ৰ'ণ জৰীপো সম্পন্ন কৰা হৈছিল । এই কামৰ অন্যতম উদ্দেশ্য আছিল জাৰসমূহৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক মূল্য আৰু সংৰক্ষণৰ সম্ভাৱনা অধিক সুসংগঠিতভাৱে অধ্যয়ন কৰা ।
সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰমাণো আছে
ডিমা হাছাওৰ আন ষ্ট'ন জাৰ স্থানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী প্ৰত্নতাত্ত্বিক নথিত সংৰক্ষণ আৰু অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, লুংমাইলাই ষ্ট'ন জাৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক খনন আৰু গৱেষণাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ লগতে স্থানটুকুৰা সংৰক্ষণ কৰি ভৱিষ্যতে সুৰক্ষিত প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথাও চৰকাৰী প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ডিমা হাছাওৰ ষ্ট'ন জাৰসমূহক কেৱল পৰ্যটনস্থলীৰ সজ্জাৰ অংশ হিচাপে নহয়, প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হিচাপে চোৱাটো প্ৰয়োজন ।
এতিয়া দাবী কি ?
এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰণচণ্ডী মন্দিৰ উদ্যানত প্ৰদৰ্শিত ষ্ট'ন জাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় লোক আৰু ইতিহাসবিদ-ঐতিহ্যপ্ৰেমীসকলে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে । সেয়া হৈছে :
- জাৰসমূহৰ চাৰিওফালে উপযুক্ত সুৰক্ষা বা বেৰিকেড স্থাপন কৰা
- প্ৰতিটো জাৰৰ উৎসস্থল আৰু স্থানান্তৰৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা
- প্ৰত্নতাত্ত্বিক পৰিচয় আৰু সম্ভাৱ্য ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ কৰি তথ্যফলক স্থাপন কৰা
- জাৰসমূহৰ কোনো ক্ষতি হৈছে নেকি, সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা কৰা
- মূল ষ্ট'ন জাৰ স্থানসমূহৰ পৰা স্থানান্তৰিত নিদৰ্শনাসমূহৰ নথিভুক্তকৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা
ইতিহাসক পৰ্যটনৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ সুযোগ
মাইবাঙৰ ঐতিহাসিক পৰিচয়ৰ সৈতে ৰণচণ্ডী মন্দিৰৰো বিশেষ সম্পৰ্ক আছে । ভাৰতীয় পুৰাতত্ত্ব জৰীপ (ASI)-ৰ তথ্য অনুসৰি, মাইবাঙৰ ৰণচণ্ডী মন্দিৰ ডিমাচা ৰাজত্বকালৰ সৈতে জড়িত আৰু ইয়াৰ স্থাপত্যত মধ্যযুগীয় তথা বংগীয় স্থাপত্যৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় ।
সেয়ে ৰণচণ্ডী মন্দিৰৰ পৰিসৰত প্ৰদৰ্শিত ষ্ট'ন জাৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো যদি উৎস, ইতিহাস আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক তাৎপৰ্য স্পষ্টভাৱে দৰ্শনাৰ্থীৰ আগত দাঙি ধৰা হয়, তেন্তে এয়া কেৱল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, মাইবাঙৰ ঐতিহাসিক পৰ্যটনৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোজন হ’ব পাৰে ।
অভিযোগ আৰু দাবীসমূহৰ সত্যতা সম্পৰ্কে সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসন বা প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পোৱা গ’লে প্ৰতিবেদনখন আৰু অধিক তথ্যভিত্তিকভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব । কিন্তু উপলব্ধ চৰকাৰী আৰু গৱেষণামূলক তথ্যই এটা কথা স্পষ্ট কৰে— ডিমা হাছাওৰ ষ্ট'ন জাৰসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ, নথিভুক্তকৰণ তথা জনসাধাৰণক সঠিক তথ্য প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন আছে ।
ঐতিহাসিক ষ্ট’ন জাৰ, ডিমাচা ৰাজ্য আৰু মাইবাঙৰ ইতিহাস
অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা ডিমা হাছাও (পূৰ্বৰ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা) ঐতিহাসিক আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অত্যন্ত চহকী । জিলাখনৰ চুকে-কোণে সিঁচৰতি হৈ থকা ৰহস্যময় ষ্ট’ন জাৰ (প্ৰস্তৰ পাত্ৰ), শক্তিশালী ডিমাচা সাম্ৰাজ্যৰ গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক ৰাজধানী মাইবাঙৰ স্থাপত্যই সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাসত এক সুকীয়া স্থান অধিকাৰ কৰিছে ।
ডিমা হাছাও জিলাৰ আটাইতকে ডাঙৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক ৰহস্য হৈছে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত আৱিষ্কাৰ হোৱা বিশাল আকৃতিৰ শিলৰ পাত্ৰ বা ষ্ট’ন জাৰসমূহ । এইসমূহ ঠিক কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তাক লৈ বিজ্ঞানী আৰু ইতিহাসবিদসকলৰ মাজত মতভেদ আছে ।
অৱশ্যে সাম্প্ৰতিক গৱেষণা অনুসৰি, লাওছ আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত পোৱা অনুৰূপ ষ্ট’ন জাৰসমূহৰ দৰেই ডিমা হাছাওৰ জাৰসমূহো প্ৰাক-ঐতিহাসিক যুগত মৃতদেহৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত ধৰ্মীয় কৃত্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
ঐতিহাসিক ডিমাচা ৰাজ্য
ডিমাচা বা কছাৰী সাম্ৰাজ্য আছিল মধ্যযুগীয় অসমৰ এক অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী শাসনব্যৱস্থা । 'ডিমাচা' শব্দৰ অৰ্থ হ’ল 'ডাঙৰ নদীৰ সন্তান' । এই ডাঙৰ নদীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বুজায় ।
ডিমাচাসকল মূলত মংগোলীয় মূলৰ বড়ো-কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ এটা বৃহৎ অংশ । প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁলোকৰ ৰাজ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ ডিক্ৰৌ বা ধনশিৰি নদীৰ উপত্যকাত কেন্দ্ৰীভূত আছিল । কিন্তু আহোম ৰজাসকলৰ সৈতে হোৱা ক্ৰমাগত সংঘাত আৰু ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ডিমাচা ৰজাসকলে সময়ৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
বৰ্তমানৰ নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথম প্ৰধান সুৰক্ষিত ৰাজধানী । ১৫৩৬ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমৰ আক্ৰমণত ইয়াৰ পতন ঘটে । ডিমাপুৰ ধ্বংস হোৱাৰ পিছত ডিমাচা ৰজাসকলে পাহাৰীয়া দুৰ্গম অঞ্চল মাইবাঙলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত (১৮ শতিকাত) তেওঁলোকে বৰাক উপত্যকাৰ খাচপুৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে ।
ডিমাচা ৰজাসকলে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে নিজকে 'হিড়িম্বেশ্বৰ' (মহাদেৱ বা ভীমৰ পুত্ৰ ঘটোৎকচৰ বংশধৰ) বুলি পৰিচয় দিছিল ।
ডিমাচা ৰাজ্যৰ প্ৰধান ৰজাসকল
ডিমাচা বা কছাৰী ৰাজ্য মধ্যযুগীয় অসমৰ এক অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য আছিল । এই ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে বিভিন্ন সময়ত ডিমাপুৰ, মাইবং আৰু খাচপুৰৰ পৰা শাসন চলাইছিল । ডিমাচা ৰাজ্যৰ প্ৰধান ৰজাসকল আৰু তেওঁলোকৰ কৃতিত্বৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা তলত আগবঢ়োৱা হ’ল ।
- ৰজা মাণিক
লোককথা আৰু জনশ্ৰুতি অনুসৰি, ৰজা মাণিক ডিমাচা ৰাজ্যৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ৰ এজন শক্তিশালী শাসক আছিল । তেওঁ শদিয়াৰ পৰা দিখৌ নদী পৰ্যন্ত নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
- ডেটচুং
ডেটচুঙৰ ৰাজত্বকালত আহোমৰ সৈতে তীব্ৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল । ১৫৩৬ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ আক্ৰমণৰ পিছত তেওঁ ডিমাপুৰ পৰিত্যাগ কৰি মাইবঙত নতুন ৰাজধানী স্থাপনৰ ভেটি গঢ়িছিল ।
- নিৰ্ভয় নাৰায়ণ
তেওঁ ডেটচুঙৰ পুত্ৰ আছিল আৰু তেওঁৰ দিনৰ পৰাই ডিমাচা ৰজাসকলে নিজৰ নামৰ শেষত 'নাৰায়ণ' উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেওঁৰ দিনতে ডিমাচা ৰাজপৰিয়ালৰ ওপৰত ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু ৰাজ্যত 'ধৰ্মাধি' নামৰ ধৰ্মীয় পদবীৰ সৃষ্টি হয় ।
- শত্ৰুদমন বা যশনাৰায়ণ
শত্ৰুদমন ডিমাচা ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু বিখ্যাত ৰজা আছিল । তেওঁ জয়ন্তীয়া আৰু চিলেট (শ্রীহট্ট) ৰাজ্যক পৰাস্ত কৰিছিল । এই বিজয়ৰ স্মৃতিত তেওঁ নিজৰ নামত মুদ্ৰা বা চিক্কা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । তেওঁৰ শাসনকালত উত্তৰ কছাৰী, ধলশ্ৰী উপত্যকা আৰু নগাঁও জিলাৰ ডিমৰুৱা অঞ্চল ডিমাচা ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।
- তাম্ৰধ্বজ নাৰায়ণ
তাম্ৰধ্বজে আহোমৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা কৰিছিল । যাৰ ফলস্বৰূপে ১৭০৬ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহই মাইবং আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ দুৰ্গসমূহ ধ্বংস কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ খাচপুৰত গৈ আশ্ৰয় ল’বলৈ বাধ্য হয় । যাৰ ফলত ৰাজধানী খাচপুৰলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পথ সুগম হয় ।
- কৃষ্ণ চন্দ্ৰ বৰ্মন
তেওঁৰ শাসনকালত ডিমাচা ৰাজপৰিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাৱে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু নিজক 'ক্ষত্ৰিয়' বুলি ঘোষণা কৰি 'বৰ্মন' উপাধি লয় । তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যত কলা-সংস্কৃতি আৰু ধৰ্মীয় কাম-কাজৰ ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল ।
- গোবিন্দ চন্দ্ৰ নাৰায়ণ
তেওঁ ডিমাচা বা কছাৰী ৰাজ্যৰ একেবাৰে শেষৰজন ৰজা আছিল । তেওঁৰ ৰাজত্বকাল আছিল ১৮১৩–১৮৩০ । তেওঁৰ শাসনকালত মানে কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি ধ্বংসলীলা চলাইছিল । মানৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰাজ্যক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ ১৮২৪ খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ডেভিদ স্কটৰ সৈতে এখন সুৰক্ষা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল ৷
১৮৩০ খ্ৰীষ্টাব্দত মণিপুৰী সেনাৰ হাতত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । যিহেতু তেওঁৰ কোনো উত্তৰাধিকাৰী নাছিল, গতিকে ব্ৰিটিছে 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' (Doctrine of Lapse) প্ৰয়োগ কৰি ১৮৩২ খ্ৰীষ্টাব্দত ডিমাচা ৰাজ্য ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
মাইবাঙৰ ইতিহাস
ডিমা হাছাও জিলাৰ মাহুৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মাইবাং আছিল ডিমাচা ৰাজ্যৰ ইতিহাসৰ সোণালী অধ্যায়ৰ এক নীৰৱ সাক্ষী । ১৫৩৬ চনৰ পৰা ১৭১৫ চনলৈ প্ৰায় দুশ বছৰতকৈও অধিক সময় মাইবাং ডিমাচাসকলৰ ৰাজধানী আছিল ।
চৌদিশে পাহাৰেৰে ঘেৰি থকা আৰু সুৰক্ষিত স্থান হোৱাৰ বাবেই শত্ৰুৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ ডিমাচা ৰজা নিৰ্ভয় নাৰায়ণে মাইবাঙক ৰাজধানী হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল । আনহাতে, মাইবাঙৰ স্থাপত্য কলা অতি উচ্চমানৰ আছিল । ইয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে 'শিলৰ ঘৰ' (Stone House) ।
মাহুৰ নদীৰ পাৰত এটা বিশাল শিল কাটি এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ১৭১১ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হৰিশ্চন্দ্ৰ নাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত এই মন্দিৰটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি ইয়াত থকা পুৰণি ইটাৰ প্ৰাচীৰ, প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু ভগ্নাৱশেষে ডিমাচাসকলৰ উন্নত নিৰ্মাণশৈলীৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে ।
১৭০৬ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ সেনাবাহিনীয়ে মাইবাং আক্ৰমণ কৰে । এই যুদ্ধৰ ফলত মাইবাঙৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় । অৱশেষত ক্ৰমাগত আহোম আক্ৰমণ আৰু আভ্যন্তৰীণ খামখেয়ালিৰ বাবে ৰজা তাম্ৰধ্বজ নাৰায়ণৰ সময়ত ডিমাচাসকলে মাইবাং ত্যাগ কৰি খাচপুৰলৈ গুচি যায় ।
(ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ কিছু তথ্যৰ সহায় লৈ আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত)