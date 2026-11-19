আমিনগাঁৱত এছ টি এফৰ অভিযানত জব্দ ৮৫ কোটি টকা মূল্যৰ ১০.৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন
অসম আৰক্ষীৰ এছ টি এফে শেহতীয়াকৈ এক অভিযান চলাই ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আমিনগাঁৱত এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বুজন সংখ্যক হেৰ’ইন ৷
Published : November 19, 2026 at 10:48 PM IST
গুৱাহাটী: নিচামুক্ত ভাৰত অভিযানৰ অংশ স্বৰূপে অসমতো আৰক্ষী প্ৰশাসনে নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীক কঠোৰ সকীয়নি জনাই আহিছে যদিও বিভিন্ন চল-চাতুৰীৰে একাংশ চক্ৰই এই বেহা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
অসম আৰক্ষীৰ এছ টি এফে শেহতীয়াকৈ এক অভিযান চলাই ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ আমিনগাঁৱত এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে বুজন সংখ্যক হেৰ’ইন ৷ এখন বাহনত গোপনে কঢ়িয়াই অনা প্ৰায় ১০.৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিছে এছ টি এফে ৷ এই হেৰ’ইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৮৫ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ লগতে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অপৰাধত এছ টি এফে দুজন ব্যক্তিকো আটক কৰিছে ৷
O Beta Ji, thought you could make a quick getaway with ₹85 crore? Not here in Assam 😉 @STFAssam seized 10.7 kg of heroin worth ₹85 cr at Amingaon with two apprehended. Well done, @assampolice! #AssamAgainstDrugs #NashaMuktBharat https://t.co/0baaWWMg3X— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স হেণ্ডেলত এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰি লিখে, ‘‘অ’ বেটা জী, ৮৫ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ লৈ দ্ৰুতভাৱে পলাই যাব পাৰিম বুজি ভাবিছিলা, কিন্তু অসমত এয়া নহ’ব ৷ অসম আৰক্ষীৰ এছ টি এফে আমিনগাঁৱত ৮৫ কোটি টকা মূল্যৰ ১০.৭ কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰাৰ লগতে দুজনক আটক কৰিছে ৷’’
ASSAM RIFLES AND DRI SILCHAR SEIZES 20 KG OF WY TABLETS WORTH ₹60 CRORE IN CACHAR #AssamRifles in a joint operation with DRI Silchar, intercepted a Tata dumper at Borkhola, Cachar, Assam, suspected of transporting narcotics from Mizoram. A search of the vehicle led to the recovery of approximately 20 kg of WY tablets, valued at ₹60 crore, concealed in a specially constructed compartment inside the dumper. One person was apprehended in the operation, dealing a significant blow to narcotics trafficking in the region. #AntiSmugglingOperation #ContrabandSeizure #GuardiansOfTheNorthEast #SecuringBorders #MissionAgainstSmuggling #AssamRiflesAction #SayNoToDrugs #drugsfreeindia #NashaMuktBharat @HMOIndia @PIBHomeAffairs @easterncomd @Spearcorps @adgpi— The Assam Rifles (@official_dgar) November 14, 2026
উল্লেখ্য যে যোৱা ১৪ নৱেম্বৰত কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত এখন ডাম্পাৰত আছাম ৰাইফলছ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই প্ৰায় ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে । অভিযানকাৰী দলটোৱে মিজোৰামৰ পৰা অসমৰ ফালে আহি থকা এখন ডাম্পাৰ কাছাৰ জিলাৰ বৰখলা অঞ্চলত আবদ্ধ কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলায় যদিও চালকজনে বাহনখন লৈ পলায়নৰ চেষ্টা চলায় । অভিযানকাৰী দলটোৱে ডাম্পাৰখনৰ পিছে পিছে খেদি গৈ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অভিযানকাৰী দলে তালাচী চলাই ডাম্পাৰখনৰ ভিতৰত বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা এটা গোপন চেম্বাৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰে ।
Auto wale bhaiya usually refuse the destination. This time, Assam Police did. 🛺 @sribhumipolice intercepted an auto at Panighat Bazar, seizing 20,000 Yaba tablets worth ₹2 crore. 2 apprehended. Good work, @assampolice! #AssamAgainstDrugs #NashaMuktBharat https://t.co/Gnlqc0VOX3— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 13, 2026
তাৰ পূৰ্বে ১৩ নৱেম্বৰত শ্ৰীভূমি জিলাত আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ২ কোটি টকা মূল্যৰ ২০,০০০ য়াবা টেবলেটসহ আটক কৰিছিল দুজন সৰবৰাহকাৰীক । এখন অটোত লৈ অহা হৈছিল এই য়াবা টেবলেটখিনি । বিগত সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আহিছে । ড্ৰাগছক পুলিয়ে-পোখাই অসমৰ পৰা উৎখাত নকৰালৈকে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: কাছাৰত ৬০ কোটি টকা মূল্যৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ