ETV Bharat / state

জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে এছটিএফৰ বৃহৎ অভিযান

অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে এইবাৰ অভিযান চলালে জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে । গ্ৰেপ্তাৰ ৮ অভিযুক্তক ।

STF raids against GST evasion, 8 accused arrested in Guwahati
জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে এছটিএফৰ বৃহৎ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ অভিযান অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ । ভুৱা ৰচিদ, ভুৱা ই-ৱে বিল আৰু জাল নথি-পত্ৰৰ জৰিয়তে কোনো প্ৰকৃত সামগ্ৰী যোগান বা সৰৱৰাহ নকৰাকৈয়ে প্ৰৱঞ্চনামূলকভাৱে ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট কৰি কৰ ফাঁকি দিয়া চক্ৰ উৎখাত কৰিলে আৰক্ষীয়ে । গুৱাহাটী, কলকাতা আৰু পাটনাত অভিযান চলাই ৮ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী ।

এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে সংবাদমাধ্যমক সম্বোধন কৰি এছটিএফৰ এচ পি প্ৰণৱ কুমাৰ পেগুৱে কয়, "ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিটৰ জৰিয়তে কৰ ফাঁকি দিয়া এক আন্তঃৰাজ্যিক চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকাৰ সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক জিএছটি বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা এক অভিযোগৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চে ২/২০২৬ নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।"

জিএছটি ফাঁকিৰ বিৰুদ্ধে এছটিএফৰ বৃহৎ অভিযান (ETV Bharat Assam)

পেগুৱে কয়, "তদন্তত কেইবাখনো ৰাজ্যজুৰি বিস্তৃত হৈ থকা এটা চক্ৰটোৰ সন্ধান লাভ কৰাত ১৪ আৰু ১৫ জুনৰ পুৱতি নিশা গুৱাহাটী, কলকাতা আৰু পাটনাৰ অভিযান চলাই আঠজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । গুৱাহাটীৰ পৰা অমিত কুমাৰ ঝা, অজয় কুমাৰ যাদৱ, চন্দন কুমাৰ, কলকাতাৰ পৰা দীপক শ্ব আৰু জিতেন্দ্ৰ শ্ব' আৰু পাটনাৰ পৰা চাহিনা চুলতান, শ্বাহবাজ হাইদৰ মহম্মদ নৌশাদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"২০২১-২২ ৰ পৰা ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰায় ২১.০৬ কোটি টকাৰ ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট প্ৰৱঞ্চনামূলকভাৱে গ্ৰহণ কৰি কৰ ফাঁকি দিছিলে । সুদ আৰু জৰিমনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে এই ধনৰ মুঠ পৰিমাণ প্ৰায় ৪৭.৭১ কোটি টকা ।"

লগতে পঢ়ক: কেৱল মহিলাই চলোৱা অসমৰ এখন জিলা

মুকুটৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্তেজিত ৰাইজ, গংগাবাৰীত উত্তেজনা

TAGGED:

জিএছটি ফাঁকি
বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ
গুৱাহাটী
ইটিভি ভাৰত অসম
STF RAIDS AGAINST GST EVASION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.