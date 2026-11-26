শতাব্দী প্ৰাচীন বামুণী গোঁসাই থানত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা, আজিও অৱহেলিত জাগ্ৰত উপাসনাস্থলী
প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ অভাৱত অনাদৃত নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী বামুণী গোঁসাই থানত তিনিদিনীয়াকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন ।
Published : November 26, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 9:33 AM IST
বঢ়মপুৰ: নগাঁও জিলাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলীৰ জুমৰমূৰ গাঁৱত অৱস্থিত এক জাগ্ৰত আৰু ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ উপাসনাস্থলী হৈছে শ্ৰীশ্ৰী বামুণী গোঁসাই থান । ৰজাদিনীয়া পুখুৰীয়ে ইতিহাস বহন কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিলৰ মূৰ্তি থকা এই থানখনৰ অপৰিসীম মহিমা আছে বুলি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে গভীৰভাৱে বিশ্বাস কৰে ।
কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে, উপযুক্ত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অভাৱত এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ থানখন আজিও বহু পিছপৰি আছে । ইয়াৰ মাজতে এইবাৰো মহিমামণ্ডিত থানখনত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ।
থানখনৰ ঐতিহাসিক পটভূমি আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ স্মৃতি
শতিকাপ্ৰাচীন থানখনৰ ইতিহাস সন্দৰ্ভত স্থানীয় ব্যক্তি বেণুধৰ তাছাই কয়, "১৮৯০ চনতেই এই থানখন স্থাপিত হৈছিল । তাৰ আগতে আমাৰ পিতৃ-পিতামহসকলে চাৰিওফালে থকা হাবি-জংঘল কাটি এই ৰজাদিনীয়া পুখুৰীটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল । কিংবদন্তি অনুসৰি, এই অঞ্চলটো তিৱা ৰজা আৰু কছাৰী ৰজাৰ সীমাত পৰিছিল আৰু পাছলৈ মানে ইয়াত আক্ৰমণ কৰিছিল । মানৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে ইয়াত এখন বসতিপূৰ্ণ হিন্দু সনাতনী সমাজ-সংস্কৃতি আছিল যদিও কালক্ৰমত বিভিন্ন কাৰণত লোকসকল আঁতৰি যায় ।"
প্ৰথম ৰাস উদযাপন আৰু পুখুৰীটোৰ অলৌকিক মাহাত্ম্য
আনহাতে, পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্চলটোত পুনৰ জনবসতি আৰম্ভ হোৱা, প্ৰথম ৰাস উদযাপন আৰু পুখুৰীটোৰ মাহাত্ম্য সন্দৰ্ভত অৱসৰপ্ৰাপ্ত গাঁওবুঢ়া ভোগেশ্বৰ শইকীয়াই কয়, "তেওঁলোক আঁতৰি যোৱাৰ পাছত চাৰিওফালে দুই-এঘৰ মানুহ আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পশ্চিম ফালে কামপুৰ মৌজা আৰু কঠীয়াতলী মৌজাৰ সীমাৰ কছাৰী খণ্ড, ৰাজহ গাঁৱৰ পৰা কন্দলী পাহাৰলৈকে, গৰুবন্ধা-ৰেংবেঙলৈকে, আনফালে তেঁতেলীসৰা, উত্তৰ দিশত আমাৰ চাহ বাগিচাখনৰ লগতে টুবুকী, পশ্চিম কাৱৈমাৰী, জুমৰমূৰ, কঠীয়াতলী আৰু পূব কাৱৈমাৰীৰ সকলো ৰাইজ ইয়াত একত্ৰিত হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাস উদযাপন কৰে ।"
তেওঁ কয়, "সেই প্ৰথমখন ৰাসৰ সভাপতি আছিল কমলাকান্ত মৌজাদাৰ আৰু সম্পাদক আছিল তুলসীমুখ দেউৰীগাঁৱৰ দয়া শৰ্মা বৰুৱা । এই পুখুৰীটোৰ বিশেষ মাহাত্ম্য আছিল যে ইয়াত গা ধুলে মানুহৰ ৰোগ-ব্যাধি নোহোৱা হয়, যিটো আমি তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই জানি আহিছোঁ ।"
কিদৰে যাব থানখনলৈ
নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কঠীয়াতলী মৌজাৰ জুমৰমূৰ গাঁৱত থকা এই থানখনলৈ ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰে আহিব লাগিব । নগাঁও সদৰৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণত অৱস্থিত কঠীয়াতলীৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ উত্তৰ দিশত আহি ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাই পথৰ কাষতে বামুনী গোঁসাই থান পোৱা যায় । তাৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ পশ্চিমলৈ আহিলে মূল থানখন পোৱা যায় ।
উল্লেখযোগ্য যে, শতিকা গৰকা এনে এক ঐতিহাসিক আৰু আধ্যাত্মিকস্থলীক চৰকাৰ তথা পৰ্যটন বিভাগে উপযুক্তভাৱে সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিলে অঞ্চলটো এক অন্যতম পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।