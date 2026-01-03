ETV Bharat / state

নলবাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

নলবাৰীত নিজৰ প্ৰচেষ্টাত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন । উপস্থিত নগেন শৰ্মাৰ সহধৰ্মিণী অলকা দেশাই শৰ্মা ।

Nagen Sarma statue Nalbari
নলবাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 3, 2026 at 7:42 AM IST

4 Min Read
নলবাৰী : ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এসময়ৰ বিৰোধী নেতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি আন এজন নেতাই দেখুৱালে অনন্য নিদৰ্শন । কেৱল নিজৰ একক প্ৰচেষ্টাত এসময়ৰ বিৰোধী দলত থকা সত্ত্বেও এক মহান কাম কৰি আদৰ্শ দেখুৱালে এজন মন্ত্ৰীয়ে । ক্ষমতাৰ ৰাজনীতিত ইজনে-সিজনক কটাক্ষ-সমালোচনা কৰিলেও ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত থাকে আত্মীয়তা । তাকেই কৰি দেখুৱালে তেতিয়াৰ বিৰোধী আৰু এতিয়াৰ মিত্ৰজোঁটত থকা এজন কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে ।

তেওঁলোকৰ ভিতৰত এজন হৈছে অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাইজে জন্ম দিয়া অসম গণ পৰিষদ দলৰ তেতিয়াৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু আনজন হৈছে বৰ্তমানৰ বিজেপি দলৰ পৰা কেবিনেট মন্ত্ৰী । দুয়োজনৰ সমষ্টি একেটাই, নলবাৰী । অগপ চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰয়াত দেশপ্ৰাণ নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিজ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰি প্ৰশংসিত হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা ।

নলবাৰীত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ (ETV Bharat Assam)

১৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসম গণ পৰিষদে কৰিব নোৱৰা কাম কৰি দেখুৱালে বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । ইয়াকে লৈ শুকুৰবাৰে প্ৰশংসিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা নলবাৰী সমষ্টিৰ তদানীন্তন বিধায়ক দেশপ্ৰাণ নগেন শৰ্মাই শাসনত থকা নিজ দলৰ পৰা নোপোৱা স্বীকৃতি লাভ কৰিলে আন দলৰ পৰা । নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি আন দলৰ প্ৰয়াত নেতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

অসম গণ পৰিষদ দলৰ দুটাকৈ কাৰ্যকালৰ মন্ত্ৰী তথা পাঁচ বছৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক দেশপ্ৰাণ প্ৰয়াত নগেন শৰ্মা ২০০০ চনত নিজ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাঁহজানিত বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল । তাৰ পিছতো মন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ নলবাৰী সমষ্টিত আজিলৈ হৈ নুঠিল কোনো স্মৃতিসৌধ বা প্ৰতিমূৰ্তি । অগপৰ ১৫ বছৰীয়া শাসনকাল তথা কংগ্ৰেছ দলৰ শাসনকালত হৈ নুঠা কাম কৰিলে নলবাৰী সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

Nagen Sarma statue Nalbari
নগেন শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat Assam)

শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াত নলবাৰী পৌৰসভাৰ সহযোগত পুৰণি চিকিৎসালয় চৌহদত দেশপ্ৰাণ নগেন শৰ্মা যান-বাহন আস্থান আৰু প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । যাৰবাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে নগেন শৰ্মাৰ সহধৰ্মিণী তথা নলবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা অলকা দেশাই শৰ্মাই । আনহাতে, প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অলকা দেশাই শৰ্মাই । লগতে এই মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জনায় ।

উল্লেখ্য যে যদিও নগেন শৰ্মাৰ দিনত জয়ন্ত মল্লবৰুৱা প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নাছিল, তথাপি তেতিয়া তেওঁ অইন দলৰ আদৰ্শত আছিল । নগেন শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওৰ সহধৰ্মিণী অলকা দেশাই শৰ্মাই অগপ দলৰ পৰা নলবাৰী সমষ্টিত দুবাৰ বিধায়ক হৈছিল । ২০১১ চনত নলবাৰী সমষ্টিত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত নামি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা টিকট লাভ কৰি প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ সহধৰ্মিণী তথা অগপ প্ৰাৰ্থী অলকা দেশাই শৰ্মাৰ লগত ৰাজনৈতিক যুঁজ চলাইছিল অলকা দেশাই শৰ্মাক পৰাস্ত কৰি বিধায়ক হৈছিল জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । এতিয়া শুকুৰবাৰে দুয়োগৰাকী নেতাক একেখন মঞ্চত দেখা যায় ।

Nagen Sarma statue Nalbari
অনুষ্ঠানত নগেন শৰ্মাৰ পত্নীৰ সৈতে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)

মূৰ্তি উন্মোচন কৰি সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "আজি নলবাৰীত, বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগতভাৱে বহুদিনৰ পৰা এটা কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছিলো, বিশেষ কাৰণত ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাছিলো । আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ এই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অসমৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নামত এটা যান-বাহন আস্থান আমি নামকৰণ কৰিছোঁ । আৰু লগতে তেখেতৰ এটা পূৰ্ণায়ৱ মূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰিছো । তেখেতৰ মূৰ্তিটো স্থাপনৰ কাম মই ইয়াৰ আগৰবাৰ বিধায়ক থাকোতে ২০১২ চনতে আৰম্ভ কৰিছিলো । কিন্তু বিশেষ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে এই কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাছিল । আজি মই অত্যন্ত আনন্দ অনুভৱ কৰিছো যে মোৰ ইমান দিনৰ পৰিকল্পনা এটাৰ পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিব পাৰিলো ।"

Nagen Sarma statue Nalbari
প্ৰাক্তন বিধায়িকা অলকা দেশাই শৰ্মাক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
