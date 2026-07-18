ETV Bharat / state

মৰিগাঁৱত বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন

৩৬ টা সমষ্টিতে মহান বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ ৷

Morigaon News
বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: শনিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত কোঁৱৰ গাঁৱত উন্মোচন কৰা হয় তিৱা জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমান, শৌৰ্য-বীৰ্যৰ প্ৰতীক, মহান বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি ৷ কোঁৱৰ গাঁও খেলপথাৰৰ সমীপতে মহান বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰে ৷

মহান বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কোঁৱৰে কয়,"তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যে তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ ৩৬ টা সমষ্টিতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক, মহান বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ৷ সেই মৰ্মে কোঁৱৰ গাঁৱত প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় ৷"

বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহুৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন (ETV Bharat Assam)

কোঁৱৰে লগতে কয়,"জোঙাল বলহুৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ইতিহাস, বীৰত্ব আৰু আত্মপৰিচয়ক নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হ’ব । এই পদক্ষেপে কেৱল অতীতৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণেই নকৰে, বৰং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধৰ বিকাশ আৰু সমাজৰ মাজত একতা তথা ভাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় কৰাত এক যোগাত্মক আৰু শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ।"

উক্ত অনুষ্ঠানত তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰণৱজ্যোতি মছৰঙকে ধৰি অঞ্চলটোৰ বহু কেইগৰাকী গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । সমান্তৰালভাৱে, তিৱা জনগোষ্ঠীৰ হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ-মহিলাৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ পাছতেই স্থানীয় তিৱা শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰা তিৱা লোকগীতে সমগ্ৰ পৰিৱেশ জীপাল কৰি তোলে ৷

লগতে পঢ়ক : চন পৰা মাটিডৰাই কন্দুৱাইছে কৃষকক: শাওনৰ পথাৰত চিৰাল ফাঁট, এটুপিও পানী দিব পৰা নাই জলসিঞ্চনে

TAGGED:

বীৰ যোদ্ধা জোঙাল বলহু
মৰিগাঁও
তিৱা স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ
জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ
MORIGAON NEWS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.