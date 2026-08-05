লখিমপুৰত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো নাগৰিক সমিতিৰ ভৱন মুকলি
চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে শুভাকাংক্ষীৰ বৰঙণিৰে লখিমপুৰত নিৰ্মাণ নাগৰিক সমিতিৰ ভৱন ।
Published : August 5, 2026 at 8:31 PM IST
লখিমপুৰ : ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন আৰক্ষী থানাতে আছে একোখন নাগৰিক সমিতি । নাগৰিক সমিতিসমূহে আৰক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সমন্বয় ৰক্ষা কৰাৰ লগতে এখন শৃংখলিত সমাজ গঢ়াত অৱদান আগবঢ়াই আহিছে । পিছে কাগজে কলমে নাগৰিক সমিতিসমূহ থাকিলেও তেওঁলোকৰ কোনো স্থায়ী ঠিকনা নাই । সেয়ে লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ চৌহদত এটা সুন্দৰ ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অসমৰ ভিতৰতে নাগৰিক সমিতিৰ এইটো প্ৰথম ভৱন হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই ভৱনটো বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় ।
লখিমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু নাওবৈচাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ড৹ জয় প্ৰকাশ দাসে এই ভৱনটো মুকলি কৰে । কোনো চৰকাৰী আঁচনি অবিহনে একাংশ শুভাকাংক্ষীৰ বৰঙণিৰে এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ভৱনটোৰ মুকলি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি এক সভাত অনুষ্ঠিত হয় । নাগৰিক সমিতিৰ সভাপতি গণেশ ভূঞাই আঁতধৰা সভাখনত কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে আৰক্ষী, নাগৰিক সমিতি আৰু সমাজৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ।
এই নতুন ভৱন সন্দৰ্ভত বিধায়ক মানৱ ডেকাই কয়, "মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈ নাগৰিক সমিতি, থানা সমিতিসমূহ গঠনত গুৰুত্ব দিলে । এনে সমিতিসমূহক মাননিও দিয়া হয় । আমি কোনো চৰকাৰী অনুদান নোলোৱাকৈ এইটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । সমাজৰ একাংশ সমল ব্যক্তি আগবাঢ়ি আহিল আৰু মইও ৫ লাখ টকা আগবঢ়াই এই ভৱনটো নিৰ্মাণত সহযোগ কৰিলোঁ । অতি ধুনীয়াকৈ ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যিসকল আচামী তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ । কিন্তু বিভিন্ন কাম লৈ থানালৈ বহু লোক আহে । তেওঁলোক থানাৰ আগত ৰ'দে-বৰষুণে বা এটুপি পানীৰ বাবে ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় । সেই সকলক এই নাগৰিক সমিতিৰ ভৱনটোৱে উপকৃত কৰিব । সেই সুবিধাখিনি কৰি দিয়া হৈছে । সামাজিক সমৰ্থন দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । এনেধৰণৰ ভৱন অসমৰ ভিতৰত এইটোৱেই প্ৰথম । এই ভৱন দেখাৰ পাছত আন বেলেগ ঠাইতো যদি এনে প্ৰৱণতা আহে তেন্তে ভাল হ'ব ।"
অনুষ্ঠানটোত জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লৱ কুমাৰ ডেকা, সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তথা নাগৰিক সমিতিৰ সম্পাদক টুলুমণি দুৱৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, পৌৰপতি কৃষ্ণা ধৰ সেন, জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱাকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
লগতে পঢ়ক :
'বৰুণ'ক বচাবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুওৱা 'ৰিদীপ'ৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ-মাতৃৰ সমুখত চকুলো নিগৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ