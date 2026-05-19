দুৰ্যোগৰ সময়ত সাহসিকতাৰে লক্ষ্য়ৰে স্কাউট এণ্ড গাইডৰ প্ৰশিক্ষণ

সোণাপুৰৰ ঘন অৰণ্যত ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ সাত দিনীয়া ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ ।

State training of Bharat Scouts and Guides in the dense forest of Sonapur
সোণাপুৰৰ চামতাৰ ঘন অৰণ্যত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ প্ৰশিক্ষণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 7:37 PM IST

সোণাপুৰ: সোণাপুৰ চামতাৰ ঘন অৰণ্যত ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ সম্পন্ন । সাত দিনধৰি চলা এই প্ৰশিক্ষণত মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ মুঠ ৬৮ গৰাকী সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰে । 'আপদা মিত্ৰ'ৰ সাতদিনীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৰাজ্যিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় ।

১২ মে’ৰ পৰা সোণাপুৰৰ চামতাৰ ঘন অৰণ্যত আয়োজিত আপদা মিত্ৰৰ এই আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত দুৰ্যোগৰ সময়ত স্বেচ্ছাসেৱকসকলক অধিক দক্ষ আৰু সজাগ কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই শিবিৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দূৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, উদ্ধাৰ অভিযান, প্ৰাথমিক চিকিৎসা, অগ্নিনিৰ্বাপন, দলীয় নেতৃত্ব, শৃংখলা আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় ।

প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইডৰ আপদা মিত্ৰৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক চন্দন কলিতা আৰু অৰ্পিতাৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত হয় । উল্লেখ্য় যে এই শিবিৰত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে হাৰুণ আল ৰছিদে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে । মুখ্য প্ৰশিক্ষকৰ লগতে সহকাৰী প্ৰশিক্ষক হিচাপে সিদ্ধাৰ্থ কৌৰ আৰু ৰাজু চৌহানে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বাস্তৱমুখী অভিজ্ঞতা আৰু জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত কৰণীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত বিশেষ দীক্ষা দিয়ে।

শিবিৰ চলাকালীন সময়ছোৱাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে দলীয় অনুশীলন, মকড্ৰীল, উদ্ধাৰ কাৰ্য, শাৰীৰিক কচৰৎ আৰু নানান শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ফলত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্বগুণ আৰু সমাজসেৱাৰ মানসিকতা অধিক শক্তিশালী হৈ উঠে ।

ইয়াৰ মাজতে ১৭ মে’ৰ সন্ধিয়া এক বৰ্ণাঢ্য গ্ৰেণ্ড কেম্প ফায়াৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে স্কাউটৰ ৰাজ্যিক আয়ুক্ত উৎপল দাস, স্কাউট এণ্ড গাইডৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সোমেশ্বৰ দাস, মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা সম্পাদক আজহাৰ উদ্দিন আহমেদ, সহকাৰী প্ৰশিক্ষণ আয়ুক্ত কমৰোজ্জামানৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

সামৰণি অনুষ্ঠানত আপদা মিত্ৰৰ ৰাজ্যিক প্ৰকল্প বিষয়া কিশোৰ দত্তই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আনুষ্ঠানিকভাৱে মানপত্ৰ বিতৰণ কৰে । এই অনুষ্ঠানটোত বক্তাসকলে কয়,"এইধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে সমাজৰ যুৱ প্ৰজন্মক দুৰ্যোগৰ সময়ত সাহসিকতাৰে আগবাঢ়ি আহিবলৈ উদ্বুদ্ধ কৰাৰ লগতে মানৱসেৱাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাত বিশেষ সহায়ক হ’ব ।"

