আলি-আয়ে-লৃগাঙত ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা: অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক উষ্ম আদৰণি মিচিং ৰাইজৰ

মিচিং ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ স্বীকৃতি । জোনাইত মিচিং ৰাইজে ঢলে-ডগৰে ফটকা ফুটাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰীক ।

Ali-Aye-Ligang
আলি-আয়ে-লৃগাঙত ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা: অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক উষ্ম আদৰণি মিচিং ৰাইজৰ
জোনাই : মিচিং ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসম ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত মঙলবাৰে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনগোষ্ঠী মিচিংসকলৰ 'আলি-আয়ে লৃগাং' উৎসৱৰ দিনটোক ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰে । বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মিচিংসকলৰ আলি-আয়ে-লৃগাং উৎসৱত ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণাৰ পিছতে জোনাইস্থিত ৰাজহুৱা গাড়ী আস্থান আৰু মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ফটকা ফুটাই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ স্বীকৃতিক উষ্ম আদৰণি মিচিং ৰাইজৰ তথা জাতীয় সংগঠনৰ ।

এই সন্দৰ্ভত মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ নেতাৰ বক্তব্য, "আজি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ আনন্দৰ খবৰ যে অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক কেবিনেটে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আলি-আয়ে-লৃগাং কৃষিভিত্তিক উৎসৱৰ দিনটোক ৰাজ্যিক বন্ধ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে । তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

আলি-আয়ে-লৃগাঙত ৰাজ্যিক বন্ধ ঘোষণা: অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক উষ্ম আদৰণি মিচিং ৰাইজৰ

মঙলবাৰে সন্ধিয়া টি এম পি কে, টি এম এম কে, এম এম কে, জোনাই জিলা ট্ৰাইবেল সংঘ তথা মিচিং ৰাইজে ঢোলে-ডগৰে নাচিবাগি ফটকা ফুটাই আনন্দত উৎফুল্লিত হয় । লগতে অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । ইয়াৰ উপৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, বিধায়ক ভুৱন পেগু আৰু টি এম পিকেৰ সভাপতি তিলক দলে, সম্পাদক চান দঃঞি পাংগিং, টি এম এম কে, এম এম কেৰ নেতৃত্বকো ধন্যবাদ জনায় ।

উল্লেখ্য যে সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ৪৫ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ১০ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ আলি-আয়ে-লৃগাঙৰ ৰাজ্যিক বন্ধ দাবীৰ সফল ৰূপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ বাবে এক গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ মুহূৰ্ত ।

উল্লেখ্য, ১৯৮২ চনত মাতমৰাৰ সদৌ অসম মিৰি উচ্চ বিদ্য়ালয়ত অনুষ্ঠিত টি এম পি কেৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ অধিবেশনত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে ১৪ দফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক-পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । সেই অধিবেশনতে মিচিংসকলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচী অনুসৰি স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰাৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।

ইয়াৰ পিছত ১৯৮৪ চনৰ ৫ মে’ তাৰিখে সেই সময়ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ওচৰত সন্থাৰ এই ১৪ দফীয়া স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । সেই দিনটোৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য স্মৰণ কৰি তেতিয়াৰে পৰাই ৫ মে’ দিনটো টি এম পি কে আৰু মিচিং জাতীয় সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বত 'দাবী দিৱস' হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে ।

এই ১৪ দফীয়া দাবীৰ ভিতৰত মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ আলি-আয়ে-লৃগাঙৰ বন্ধ ঘোষণাৰ দাবীও অন্তর্ভুক্ত আছিল । অৱশেষত সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ৪৫ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ১০ মাৰ্চ, ২০২৬ তাৰিখে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ আলি-আয়ে-লৃগাঙৰ ৰাজ্যিক বন্ধ দাবীৰ সফল ৰূপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

